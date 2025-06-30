Кологривый в тюремном театре, Чурсин в Средневековье: главные сериалы июля

Никита Кологривый перевоплотился в нарушителя закона, который играет на тюремных подмостках в сериале «Театральная зона» на Kion, а Константин Плотников стал Петром Великим в проекте «Государь» на Okko. Юрий Чурсин в образе средневекового герцога появится в сериале «Этерна» на Кинопоиске, а Марк Эйдельштейн окажется в 1990-х годах в «Путешествии на солнце и обратно» на Start. «Рамблер» отобрал самые интересные сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в июле.

© Кинокомпания братьев Андреасян, KIONFILM

«Театральная зона»

Динамичная комедия «Театральная зона» расскажет о том, как бывший театральный режиссёр ставит пьесу Уильяма Шекспира за решёткой. В главных ролях снялись Борис Дергачев и Никита Кологривый.

Постановщик провинциального ТЮЗа представляет новый спектакль и оказывается в тюрьме за поджог театра. Чтобы быстрее вернуться из-за решётки, ему надо сделать спектакль «Ромео и Джульетту», причём в актёрский состав спектакля входят и заключённые, и те, кто следит за порядком в тюрьме. Непростые отношения двух сторон становятся катализатором для абсурдных стычек. Ну а параллельно с репетициями заключённые тайно планируют побег.

«Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению», — цитирует Kion слова Кологривого, который сыграл местного «авторитета».

Сериал выйдет на Kion 1 июля.

«Государь»

© Первый канал, Okko

Впечатляющий проект «Государь» повествует о правлении Петра I. Особое внимание будет уделено фигуре одного из самых известных отечественных правителей и его царствованию.

Рамки сериала — 30 лет из жизни Петра Алексеевича. Начинается история с кончины царя Федора Алексеевича и длится до того момента, как Россия впервые стала империей. В кадре появится как сам правитель (Константин Плотников, сыграл Горшка в сериале «Король и Шут»), так и те, кто сформировал характер первого российского императора.

Сюжет затронет важные решения Петра, которые трансформировали весь мир. При этом в кадре будут показаны не только его победы, но и ошибки, сомнения, страхи, непростые отношения с близкими — родственниками, друзьями, советниками, соперниками.

«Мы стремились показать живого человека. Нам было важно пробудить интерес к личности, к её изучению, как и к пониманию влияния Петра на Россию: показать и попытаться объяснить, что это был за исторический зигзаг, когда неожиданно появившийся лидер смог настолько изменить страну», — отмечает постановщик Сергей Гинзбург, чьи слова приводят в сообщении пресс-службы Okko.

Снимали эту историю в Санкт-Петербурге, Москве и декорациях, воссоздающих архитектуру петровской эпохи.

Проект выйдет на Okko 2 июля.

«Этерна»

© Плюс Студия, Black Prince Productions

Одна из долгожданных премьер месяца — перезапуск мистического фэнтези «Этерна» по книгам писательницы в стиле исторического фентези Веры Камши.

Действие происходит накануне конца света. Похожий на средневековую эпоху мир Этерны погружён в междоусобную борьбу и битвы за власть. Среди героев — наследник влиятельной семьи в опале, действующий король, религиозные фанатики и не только — у каждого свои интересы. Но затем в игру вступает любовь и история становится непредсказуемой.

«Это сериал о чести, долге, верности и любви. Романтизм, героизм — вот главные черты «Этерны». И это то, что всегда вдохновляло меня в кино, что я пытался доносить до зрителя с самого начала своей кинокарьеры, невзирая на жанр истории. Я убеждён, что это нужно зрителю и откликается в нём», — считает режиссер Сергей Трофимов, чьи слова приводит «Кинопоиск».

В проекте снялись Юрий Чурсин, Павел Чинарёв, Евгений Стычкин, Иван Добронравов и другие.

Снимали «Этерну» в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Выборге и Дагестане. Мастерски выполненные костюмы и колоритный антураж погрузят аудиторию в волшебный выдуманный мир.

Премьера на «Кинопоиске» намечена на 5 июля.

«Разочарованные»

© Okko, Кинокомпания Флагман, Марс Медиа Энтертейнмент

Драмеди «Разочарованные» с Эрикой Булатая, Лизой Шакирой, Софьей Гершевич расскажет про переосмысление себя.

Главные героини Вера, Надежда и Любовь знакомятся на тематической вечеринке и сразу становятся подругами. Эта дружба заставит их посмотреть на себя с новой стороны.

Вера не доверяет мужчинам из-за измен её бывшего партнера. Она меняет парней, избегая серьёзных отношений. Надя ищет варианты спасения изживших себя отношений. А знакомство с привлекательным норвежцем еще больше запутывает ее. Любу привлекают мужчины, которые не отвечают ей взаимностью. В очередной раз она влюбляется в женатого и решает бороться за него, при этом испытывает чувства вины и одиночества.

Каждой из героинь сериала, который состоит всего из восьми эпизодов, придётся переосмыслить своё место в мире.

Сериал выйдет на «Okko» 7 июля.

«Это слишком»

© Working Title Television, Universal International Studios, Good Thing Going

Романтическая комедия Лины Данэм рассказывает о неудачных отношениях и настоящей любви для разочарованных людей.

Это история про Джессику (Мег Штальтер), которая переживает расставание с очередным бойфрендом. Чтобы сменить обстановку, она находит новую работу и переезжает из Нью-Йорка в Лондон. Там героиня встречает инфантильного Феликса (Уилл Шарп), который поменяет её взгляды на отношения.

Проект сняла звезда и постановщица культового сериала «Девочки» Лина Данэм, для неё «Это слишком» — почти автобиографическая история. Данэм умеет тонко и с иронией рассуждать о чувствах на экране и новый сериал не станет исключением.

В проекте также снялись Наоми Уоттс, Стивен Фрай, Эндрю Скотт, Кит Харингтон, Рита Ора и не только.

Сериал выйдет на Netflix 11 июля.

«Декстер: Воскрешение»

© Clyde Phillips Productions, John Goldwyn Productions, The Colleton Company, Counterpart Studios, Showtime Studios

Проект Клайда Филлипса «Декстер: Воскрешение» в жанре криминальной драмы — продолжение истории «Декстер: Новая кровь».

Действие стартует с момента, который завершил предыдущий сезон. Главный герой Декстер Морган (Майкл Си Холл), вымышленный серийный убийца. Он работает в качестве судебного эксперта в полиции Майами. Он оказывается ранен, но всё же выживает и возвращается к работе.

Среди новых героев проекта — Ума Турман и Питер Динклэйдж. А во второстепенных ролях на экране появятся Кристен Риттер, Нил Патрик Харрис.

Сериал выйдет 11 июля на Paramount+.

«Путешествие на солнце и обратно»

© Frut Taym

Многосерийный проект «Путешествие на солнце и обратно» режиссёр Роман Михайлов снял по мотивам своего собственного романа «Дождись лета и посмотри, что будет». Главные роли в проекте исполнили Олег Чугунов, Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн. Эта история интересна тем, что книгу режиссёра отметили литературной премией Андрея Белого.

Сериал считается одним из самых непредсказуемых и авторских проектов сезона. Это живописный рассказ о 1990-х годах, которые становятся метафорой взросления.

Картина состоит из семи частей-глав: главный герой Руслан в детстве сопровождал своего отца-картёжника и шулера в поездках по санаториям. Там парень вместе с матерью становился отвлекающим манёвром от афёр отца. Однажды герой едет с родителями на роскошную свадьбу, где влюбляется в девочку и обещает её найти в будущем, как бы ни сложилась их жизнь. По прошествии десяти лет, в 1990-х годах, Руслан всё ещё не может забыть свою любовь. Но он попадает с друзьями в круговорот криминала, и его судьба становится совершенно непредсказуемой.

Сериал выйдет на Start 16 июня.

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