Завершились съёмки второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Компания «Медиаслово» при поддержке АО «Газпром-Медиа Холдинг», телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER завершила съёмки второго сезона российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

© Компания «Медиаслово»

В продолжении романтической комедии «Постучись в мою дверь в Москве» главную роль Сергея Градского, «русского Серкана Болата», исполнил Кирилл Дыцевич. Его герой в новых эпизодах пытается вернуть доверие и любовь Саши Гордеевой, которую вновь сыграла Лиана Гриба. Сюжет второго сезона стартует спустя месяц после событий финала первой части: Саша возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. При этом в их отношения неожиданно вмешивается бабушка героини, вскрывшая семейную тайну.

Всего во втором сезоне запланировано 60 эпизодов, каждый продолжительностью 45 минут. Авторы проекта обещают зрителям множество новых сюжетных поворотов, отличающихся от оригинала и адаптированных специально под российскую аудиторию.

В съёмках продолжения приняли участие: Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Николай Пинский, Константин Белошапка, Джулия Аммади, Влада Ерофеева, Владимир Гуськов, Виктор Михайлов, Марина Блейк, Александр Ломов и другие.

Режиссёрами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой. Операторы — Михаил Малюга и Николай Ермолаев. Креативными продюсерами проекта стали Наталья Шик и Кристина Сивоконь.

© Компания «Медиаслово»

Проект завоевал широкую популярность: в первой половине 2024 года «Постучись в мою дверь в Москве» вошёл в ТОП-5 российских сериалов по версии Индекса Кинопоиск Pro и занял место в тройке самых просматриваемых проектов на Okko.

Премьера второго сезона состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а также в эфире телеканала ТНТ.

По мнению режиссёра Павла Мака, актерский состав проекта «просто роскошный»: «Конечно, они не сразу меня приняли: присматривались, пытались понять. Впрочем, это не заняло много времени, мы нашли общий язык и вместе активно включались в процесс. Наша самая главная задача решена: будет много любовных переживаний и перипетий, но Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба создали настоящую сказку на экране, у них получилось показать любовь».

© Компания «Медиаслово»

Как признался исполнитель главной роли Кирилл Дыцевич, несмотря на то, что он присоединился к проекту только во втором сезоне — сразу почувствовал себя на своем месте. «Роль Сергея Градского – это именно та роль, в которой я чувствую себя уверенно. Даже несмотря на то, что актерский коллектив уже сформировался к моменту запуска второго сезона, я рад, что меня тепло приняли и атмосфера на съемках была невероятно приятной и комфортной для нас всех»,— сказал Дацевич и отметил, что некоторые сцены даже для него стали сюрпризом, поэтому многие сюжетные повороты станут неожиданностью для всех.

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