«Этерна»: разбираем фэнтези-сериал о враждующих кланах Средневековья и конце света
В историческом фэнтези «Этерна» семейные кланы сражаются за власть, а коварные силы плетут интриги. Масштабные батальные столкновения чередуются с придворными сплетнями, а козни религиозных фанатиков удивляют не меньше, чем замыслы таинственных обществ. «Рамблер» рассказывает, какой получилась вторая попытка экранизации книг Веры Камши с Юрием Чурсиным, Евгением Стычкиным и Виктором Добронравовым.
Сериал основан на цикле романов «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши, которые выходят уже более 20 лет, с 2004 года. Отчасти этим объясняется большой ажиотаж вокруг нового проекта — у этой книжной вселенной множество поклонников.
Попытка экранизации уже была: в 2022 году на «Кинопоиске» вышла пилотная версия. Фильм из-за ограниченного хронометража получился довольно хаотичным, а масштаб истории было непросто понять. В новой версии в формате сериала эти вопросы снимаются благодаря экранному времени (в проекте шесть серий), сюжетная линия раскрывается постепенно, что сделает мир «Этерны» более понятным для тех, кто не читал книги.
Действие происходит на вымышленной планете Кэртиана, которая по устройству мира и визуально напоминает Европу XVI–XVII веков. Повествование начинается, когда миру грозит конец света: пророки находят символы этого, а королевства обособляются и ведут междоусобную борьбу за главенство во вселенной. В ход идут армии, интриги, и только иногда союзы заключаются мирным путём.
Одна из основных локаций — королевство Талиг, в нём трон захватила династия Оллар при непосредственном содействии главнокомандующего Рокэ Алвы (Юрий Чурсин). Из-за этого юный наследник свергнутого правящего дома Альдо Ракан (Антон Рогачёв) с приближёнными скрывается в южном городе-государстве Агарис и строит планы по свержению противников. Его союзником становится таинственное общество гоганов во главе с Енниолем (Евгений Стычкин). У каждого свои цели: Альдо хочет занять трон, а Енниоль не раскрывает истинных мотивов. Зато отдаёт в залог одну из своих дочерей, Мэллит (Валентина Ляпина). Они заключают партнёрство, испытывающее их верность: если одна из сторон отступится от сделки, то сразу погибнет.
В это же время в Талиге потомок мятежника, подросток Ричард Окделл (Иван Трушин в своей первой большой экранной роли), приступает к обучению в суровой школе оруженосцев Лаик. У Ричарда свои счёты с Алва: восемь лет назад полководец убил отца Ричарда, поэтому он хочет отомстить. Для этого ему надо попасть на службу во дворец, заручившись поддержкой отпрысков местной знати — они также оттачивают навыки военного мастерства и этикета в школе Лаик. Но не все настроены благожелательно: кто-то из студентов строит козни и добивается исключения Ричарда из рядов унаров — будущих оруженосцев.
Несмотря на такое разнообразие миров и героев в «Этерне», основные темы сериала выделяются довольно просто. Это история про любовь и интриги, верность и предательство, долг и честь. Перед каждым из главных героев будет стоять непростой выбор, а от их решений — зависеть судьба вселенной.
Нельзя не сравнить «Этерну» с культовым фэнтези «Игра престолов». Здесь тоже много семейных кланов, разветвлённая сеть интриг, колоритный антураж и исторический бэкграунд. Даже в саундтреке «Этерны» легко угадывается мелодия из экранизации романов Джорджа Мартина. Впрочем, при желании параллели можно провести и с «Ведьмаком» (в «Этерне» также присутствует волшебство), и с «Белой королевой» или «Столпами земли». Кое-что знакомое осталось и в актёрском составе: в сериале к своим ролям вернулись сыгравшие в пилотной версии Юрий Чурсин, Валентина Ляпина, Данил Никитин и Фёдор Мишеев (играющие братьев Катершванц в школе унаров).
В остальном каст поменялся. На роли юных героев взяли молодых артистов, что, впрочем, не везде пошло проекту на пользу. В некоторых сценах они явно проигрывают по мастерству более опытным коллегам. Волнение и восхищение партнёрами по площадке можно было бы интерпретировать как черты характеров юных героев, но и это не всегда оправданно или убедительно. Можно предположить, в следующих сезонах эта разница станет не такой заметной, но пока она считывается чересчур явно.
Но, как и в пилотной версии, новая «Этерна» может похвастаться впечатляюще поставленными поединками на мечах и продуманными костюмами. Сцены фехтования завораживают мастерством исполнения и хореографией. Так же как и облачения героев — вдохновлённые средневековыми одеждами камзолы, рубашки, доспехи, платья и аксессуары вызывают желание ставить сцены на паузы, чтобы рассмотреть детали. Костюмы дополняют характеры персонажей — будь то непреклонный и опасный Рокэ Алва, юный и неопытный Ричард Окделл, несколько легкомысленный франт Альдо Ракан или мистическая королева Катарина Оллар (Любовь Константинова).
Отдельного упоминания заслуживают локации съёмок. Разными королевствами планеты Кэртиана стали Санкт-Петербург и Псков, а также Ивангород и Дагестан. В южные государства перевоплотился Узбекистан, подарив «Этерне» солнечные краски и восточный колорит. Волшебный флёр королевствам придала компьютерная графика, которая может соперничать с CGI голливудских сериалов. Общие планы городов, неприступные замки, заброшенные руины и космические сооружения выглядят более чем внушительно.
В итоге сериал «Этерна» получился атмосферным и колоритным. Если запутанные сюжетные линии не смущают, а разномастный актёрский состав кажется плюсом, то сериал станет одним из самых ярких впечатлений сезона.
Премьера «Этерны» состоялась на «Кинопоиске» 5 июля. Планируется, что серии будут выходить раз в неделю.
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