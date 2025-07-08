«Этерна»: разбираем фэнтези-сериал о враждующих кланах Средневековья и конце света

В историческом фэнтези «Этерна» семейные кланы сражаются за власть, а коварные силы плетут интриги. Масштабные батальные столкновения чередуются с придворными сплетнями, а козни религиозных фанатиков удивляют не меньше, чем замыслы таинственных обществ. «Рамблер» рассказывает, какой получилась вторая попытка экранизации книг Веры Камши с Юрием Чурсиным, Евгением Стычкиным и Виктором Добронравовым.

© «Плюс Студия»; «Блэк Принц Продакшнс»

Сериал основан на цикле романов «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши, которые выходят уже более 20 лет, с 2004 года. Отчасти этим объясняется большой ажиотаж вокруг нового проекта — у этой книжной вселенной множество поклонников.

Попытка экранизации уже была: в 2022 году на «Кинопоиске» вышла пилотная версия. Фильм из-за ограниченного хронометража получился довольно хаотичным, а масштаб истории было непросто понять. В новой версии в формате сериала эти вопросы снимаются благодаря экранному времени (в проекте шесть серий), сюжетная линия раскрывается постепенно, что сделает мир «Этерны» более понятным для тех, кто не читал книги.

© «Плюс Студия»; «Блэк Принц Продакшнс»

Действие происходит на вымышленной планете Кэртиана, которая по устройству мира и визуально напоминает Европу XVI–XVII веков. Повествование начинается, когда миру грозит конец света: пророки находят символы этого, а королевства обособляются и ведут междоусобную борьбу за главенство во вселенной. В ход идут армии, интриги, и только иногда союзы заключаются мирным путём.

Одна из основных локаций — королевство Талиг, в нём трон захватила династия Оллар при непосредственном содействии главнокомандующего Рокэ Алвы (Юрий Чурсин). Из-за этого юный наследник свергнутого правящего дома Альдо Ракан (Антон Рогачёв) с приближёнными скрывается в южном городе-государстве Агарис и строит планы по свержению противников. Его союзником становится таинственное общество гоганов во главе с Енниолем (Евгений Стычкин). У каждого свои цели: Альдо хочет занять трон, а Енниоль не раскрывает истинных мотивов. Зато отдаёт в залог одну из своих дочерей, Мэллит (Валентина Ляпина). Они заключают партнёрство, испытывающее их верность: если одна из сторон отступится от сделки, то сразу погибнет.

© «Плюс Студия»; «Блэк Принц Продакшнс»

В это же время в Талиге потомок мятежника, подросток Ричард Окделл (Иван Трушин в своей первой большой экранной роли), приступает к обучению в суровой школе оруженосцев Лаик. У Ричарда свои счёты с Алва: восемь лет назад полководец убил отца Ричарда, поэтому он хочет отомстить. Для этого ему надо попасть на службу во дворец, заручившись поддержкой отпрысков местной знати — они также оттачивают навыки военного мастерства и этикета в школе Лаик. Но не все настроены благожелательно: кто-то из студентов строит козни и добивается исключения Ричарда из рядов унаров — будущих оруженосцев.

Несмотря на такое разнообразие миров и героев в «Этерне», основные темы сериала выделяются довольно просто. Это история про любовь и интриги, верность и предательство, долг и честь. Перед каждым из главных героев будет стоять непростой выбор, а от их решений — зависеть судьба вселенной.

© «Плюс Студия»; «Блэк Принц Продакшнс»

Нельзя не сравнить «Этерну» с культовым фэнтези «Игра престолов». Здесь тоже много семейных кланов, разветвлённая сеть интриг, колоритный антураж и исторический бэкграунд. Даже в саундтреке «Этерны» легко угадывается мелодия из экранизации романов Джорджа Мартина. Впрочем, при желании параллели можно провести и с «Ведьмаком» (в «Этерне» также присутствует волшебство), и с «Белой королевой» или «Столпами земли». Кое-что знакомое осталось и в актёрском составе: в сериале к своим ролям вернулись сыгравшие в пилотной версии Юрий Чурсин, Валентина Ляпина, Данил Никитин и Фёдор Мишеев (играющие братьев Катершванц в школе унаров).

В остальном каст поменялся. На роли юных героев взяли молодых артистов, что, впрочем, не везде пошло проекту на пользу. В некоторых сценах они явно проигрывают по мастерству более опытным коллегам. Волнение и восхищение партнёрами по площадке можно было бы интерпретировать как черты характеров юных героев, но и это не всегда оправданно или убедительно. Можно предположить, в следующих сезонах эта разница станет не такой заметной, но пока она считывается чересчур явно.

© «Плюс Студия»; «Блэк Принц Продакшнс»

Но, как и в пилотной версии, новая «Этерна» может похвастаться впечатляюще поставленными поединками на мечах и продуманными костюмами. Сцены фехтования завораживают мастерством исполнения и хореографией. Так же как и облачения героев — вдохновлённые средневековыми одеждами камзолы, рубашки, доспехи, платья и аксессуары вызывают желание ставить сцены на паузы, чтобы рассмотреть детали. Костюмы дополняют характеры персонажей — будь то непреклонный и опасный Рокэ Алва, юный и неопытный Ричард Окделл, несколько легкомысленный франт Альдо Ракан или мистическая королева Катарина Оллар (Любовь Константинова).

Отдельного упоминания заслуживают локации съёмок. Разными королевствами планеты Кэртиана стали Санкт-Петербург и Псков, а также Ивангород и Дагестан. В южные государства перевоплотился Узбекистан, подарив «Этерне» солнечные краски и восточный колорит. Волшебный флёр королевствам придала компьютерная графика, которая может соперничать с CGI голливудских сериалов. Общие планы городов, неприступные замки, заброшенные руины и космические сооружения выглядят более чем внушительно.

В итоге сериал «Этерна» получился атмосферным и колоритным. Если запутанные сюжетные линии не смущают, а разномастный актёрский состав кажется плюсом, то сериал станет одним из самых ярких впечатлений сезона.

Премьера «Этерны» состоялась на «Кинопоиске» 5 июля. Планируется, что серии будут выходить раз в неделю.

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