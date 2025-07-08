На ВДНХ состоялась премьера драмеди «Разочарованные»

Первые три эпизода проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым.

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7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась светская премьера драмеди-сериала «Разочарованные». На показе присутствовали режиссёр-постановщик сериала Денис Виленкин, оператор Роман Малышев, а также исполнители главных ролей: Лиза Шакира, Эрика Булатая, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов, Дмитрий Ендальцев, Ася Резник, Елизавета Юрьева и другие.

Среди гостей премьерного показа также были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии: Даниил Вахрушев, Денис Самойлов, Артем Шевченко, Мария Николаева, Вера Дровеникова, Арина Рожкова, Дарья Котрелёва, Никита Санаев, Валерия Куликова, блогер Андрей Борисов, продюсер Роман Новиков, режиссёры Алексей Попогребский, Александр Домогаров – младший.

Сериал состоит из восьми серий по 25 минут каждая. По сюжету судьба сводит трёх женщин, Веру, Надежду и Любовь, на тематической вечеринке. Эта случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой неизведанной стороны.

Вера не верит в мужчин, потому что главный мужчина её жизни изменял ей. Теперь она меняет партнёров, избегая серьёзных отношений. Надежда надеется на спасение изживших себя отношений со своим будущим супругом, однако знакомство с красавцем-норвежцем ещё больше усиливает душевные метания Нади. Любовь любит красиво, пылко, но всегда безответно. И вот опять она влюбляется в женатого и решает бороться за него, испытывая при этом глубочайшее чувство вины и одиночества.

Каждой из героинь предстоит переосмыслить свое место в мире и не потеряться в непростом переходе из молодости в зрелый возраст.

Драмеди-сериал «Разочарованные» стартует в Okko 7 июля