«Дым»: новый детектив о серийных поджигателях с Тэроном Эджертоном

На Apple TV+ идёт основанный на реальных событиях детективный мини-сериал о двух серийных поджигателях «Дым». В главных ролях — Тэрон Эджертон и Джёрни Смоллетт. Музыку к проекту написал британский рок-музыкант, вокалист группы Radiohead Том Йорк. Автор «Рамблера» рассказывает, чем удивит новый проект.

В вымышленном городке Амберленд орудуют два серийных поджигателя. Образ действия у преступников разный. Первый оставляет простенькие воспламеняющиеся устройства в супермаркетах. Второй сжигает частные дома в бедных районах города. На его счету несколько человеческих жертв.

Уже несколько недель главный следователь по поджогам Дэйв Гудсен (Тэрон Эджертон) пытается выйти на след преступников, но пока безрезультатно. В качестве подмоги к нему приставляют опытную полицейскую Мишель Кальдерон (Джёрни Смоллетт), которая обучалась в академии ФБР и бывала в горячих точках.

Параллельно зрителям показывают личную жизнь двух стражей порядка. У Дэйва третий брак, с библиотекаршей Эшли (Ханна Эмили Андерсон). Следователь никак не может найти общий язык с пасынком-подростком. Прежде Дэйв был пожарным, но во время одного из вызовов чуть не умер и с тех пор старается приезжать уже на пепелище, когда пламя потухло.

Он хочет стать писателем и работает над первой книгой. Фактически это автобиографический роман, главный герой которого невероятно крут. Все женщины вокруг мечтают быть с ним, а мужчины хотят дружить. Разумеется, в реальности всё совсем не так.

У Мишель хватает своих сложностей за пределами работы. Полицейская пытается разорвать токсичные отношения со своим капитаном (Рейф Сполл). Также она старается не дать выйти из тюрьмы своей матери, которая много лет назад пыталась её сжечь заживо. Маленькая Мишель чудом выжила в пожаре. У обоих следователей с огнём непростые отношения.

Шоураннер «Дыма» — прославленный писатель и сценарист Деннис Лихейн. На счету автора больше десяти книг. По романам Лихейна «Остров проклятых» и «Таинственная река» Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд сняли культовые фильмы.

В последние годы автор ушёл на телевидение. Лихейн написал сценарий сериала «Подпольная империя», а также адаптировал под многосерийные форматы романы Стивена Кинга «Мистер Мерседес» и «Чужак». Вышедший в онлайн-кинотеатре Apple TV+ мини-сериал «Чёрная птица» стал первым полноценно самостоятельным проектом Лихейна. Ретротриллер рассказывает о юном торговце наркотиками, которому полицейские обещают скостить срок, если он сможет втереться в доверие к сидящему с ним в одной тюрьме серийному убийце и узнает, где тот спрятал тело одной из жертв.

В «Дыме» Лихейн снова работает c Тэроном Эджертоном. Актёр исполнял одну из главных ролей в «Чёрной птице». «Дым» основан на популярном американском тру-крайм-подкасте «Поджигатель» (Firebug), который рассказывал о преступнике Джоне Леонарде Орре. Злоумышленник совершал поджоги в Калифорнии с 1984 по 1991 год. В 2002-м была опубликована частично автобиографическая книга Орра «Точка возгорания» (Points of Origin: Playing with Fire). Преступник во всех подробностях рассказывал о совершённых поджогах, но добавлял и выдуманные детали.

Персонаж Дэйв тоже пишет роман. Одна из самых интересных линий сериала — вставные фрагменты из создающейся книги. Авторы нарочно обманывают зрителей и размывают границу между сюжетами, которые происходят в сериале и книге героя.

«Дым» начинается как неспешный детектив. Авторы не скрывали, какую историю пересказывают, поэтому одна из сюжетных линий с самого начала довольно предсказуема.

Но сценарий построен так, чтобы хватило места другим интригам. Уже в первом эпизоде мы видим лицо одного поджигателя, а в конце второй серии — другого. «Дым» развивается не как классический детектив, где полиция пытается выйти на след преступника. Здесь личности поджигателей известны, но самое интересное заключается в том, как следствие сможет доказать их причастность. По точно такому же принципу созданы сериалы «Покерфейс» и классический «Коломбо».

Помимо Дэйва и Мишель, зрители следят за драматической судьбой работника куриного фастфуда Фредди (Нтаре Мвине). Угрюмый и малообщительный повар хочет пойти на повышение и стать менеджером, но руководство только смеётся над ним. Фредди — один из поджигателей. Он давно чувствует, что жизнь проходит мимо и за него всё решают другие. Фредди с восторгом смотрит на пламя и наслаждается разрушительной силой огня. В поджогах герой глушит свои психологические травмы. У второго преступника совсем другая история.

Даже когда имена поджигателей известны аудитории, интрига не спадает. Напротив, начинается игра в кошки-мышки с полицией. Но должного накала страстей в истории нет. Детектив быстро превращается в драму о психопатии и травмах прошлого. От сериала можно было бы ожидать более детального исследования поведения преступников. Проекты о маньяках часто пытаются залезть в голову к убийце и отыскать ответы на неприятные вопросы. В «Дыме» большинство загадок так и не получает достойного разрешения, а до развязки доберутся не все зрители. Сериал набирает приличные обороты ближе к финалу, но не раз в середине сезона тонет в пространных диалогах.

