Okko приступил к съёмкам нового сериала «Манюня: Детство Ба»

Новый сериал станет спин-оффом популярного проекта о приключениях Манюни и её друзей.

© Okko

Создатели обещают рассказать невероятно смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац, которую поклонники сериала отлично знают как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба. Okko готовит к выпуску сразу двадцать новых эпизодов, разделив их на два сезона.

Харизматичная и зажигательная Ба, наряду с тремя главными героинями, уже давно стала одним из центральных персонажей Вселенной «Манюни». Без её участия не обходится практически ни одна история. Розе Иосифовне даже посвятили заключительную часть кинофраншизы «Манюня: День рождения Ба», где сюжет закручивается вокруг грандиозного юбилея бабушки. Изначально полнометражный фильм был заявлен как финальная глава всей большой истории, в конце которой должна быть поставлена точка. Но на деле всё обернулось многоточием.

Создатели фильма решили отправиться ещё дальше в прошлое, чтобы погрузить зрителей в увлекательное детство Ба и познакомиться с удивительными приключениями 9-летней Розочки Шац. Оказывается, бабушка Манюни не всегда была той самой грозной и строгой Ба.

© Okko

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать всё с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки.

Над спин-оффом работала та же команда, что создавала другие проекты из вселенной «Манюни». Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при её участии сценаристами Оксаной Серопян, Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Гайком Асатряном и Нарине Акобян.

Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. Режиссёром проекта стал Арман Марутян, а оператором-постановщиком ― Мкртич Бароян.

Роли в сериале исполнят: Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян, Айарпи Зурначян, Арсен Микаэлян, Катя Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Ара Саргсян, Ира Арутюнян, Ишхан Гарибян, Гош Киракосян, Мгер Григорян, Лиза Акопян, Саргис Хачатрян, Нина Титанян, Лиана Карапетян и другие.

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