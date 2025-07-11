Онлайн-кинотеатр Okko создал проводника для библиотеки детского контента

Пообщаться с новым анимированным персонажем с 11 июля можно в детском профиле сервиса.

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У БубOkko весьма дружелюбный характер, а главная миссия пушистого создания ― быть проводником пользователей в огромной библиотеке детского контента Okko, помогая им весело и ярко проводить время. Вместе со своим новым другом дети смогут с головой погрузиться в мультики, приключенческие комедии, сказки, фэнтези, посмотреть прямые трансляции спортивных соревнований и даже немного поиграть в игры или поотвечать на вопросы в квизах.

Выглядит БубOkko невероятно приветливо и добродушно, всем своим видом напоминая, что он, хоть и озорной персонаж, но всё-таки представитель Okko. Это особенно заметно по яркому черничному окрасу и узнаваемым трём точкам, которые превратились в тройку внимательных глаз. Но самое главное, БубOkko абсолютно разный и легко подстроится под характер любого ребёнка. Сегодня он аниме-герой в стиле Наруто, завтра ― космонавт-исследователь миров, послезавтра ― фэнтези-рыцарь, а ещё через неделю ― суперзвезда футбола или секретный агент 00ko.

Одновременно с появлением в онлайн-кинотеатре Okko, уникальный детский маскот будет продаваться в предприятиях сети «Вкусно ― и точка» в наборах «Кидз Комбо». Эксклюзивные игрушки БубOkko представлены в четырёх вариантах: футболист, космонавт, викинг и персонаж аниме.

А ещё с БубOkko можно сделать совместное фото или видео. В приложении VK доступна AR-маска с БубOkko. Просто перейдите по ссылке, включаете фронтальную камеру — и БубOkko вынырнет у вас из-за спины: моргнёт, приобнимет, поднимет настроение. Маска работает с фронтальной камерой — подойдёт для сторис, клипов или просто прикольного кадра на память. БубOkko уже ждёт. Главное — не пугайтесь, он добрый.

Okko приступил к съёмкам нового сериала «Манюня: Детство Ба»