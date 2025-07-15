Продолжение сериала «Лихие» выйдет осенью. Появился первый трейлер

Вторая глава масштабной саги «Лихие» выйдет в Okko и START уже этой осенью. Это продолжение многосерийной криминальной драмы режиссёра Юрия Быкова от продюсерской компании «Среда».

© Okko

Вместе с Юрием Быковым из первой во вторую главу перешла вся творческая команда. Это оператор-постановщик Глеб Вавилов, автор сценария Олег Маловичко, художник-постановщик Никита Трубецкой, композитор Райан Оттер. Продюсерами выступили Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Мухарам Кабулова.

В основу сюжета первой главы легла реальная история Евгения Дёмина и его отца Павла, ставшего штатным киллером хабаровского филиала ОПГ «Общак», писал ранее «Рамблер». События разворачиваются в 1990-е годы в Хабаровском крае. В центре сюжета бывший егерь Павел Лиховцев и его сын Евгений. Герои под влиянием эпохи становятся киллерами и участниками масштабной криминальной войны.

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Во второй главе зрители вновь встретятся с героями, роли которых исполняют Егор Кенжаметов (Женька), Артём Быстров (Павел), Анна Завтур (Лиза), Полина Максимова (Лиза в наши дни), Евгений Ткачук (Женя в наши дни), Филипп Янковский (Тунгус), Елена Николаева (Лена), Артур Иванов (Джем), Александр Голубев (Юра Краб), Кирилл Полухин (Слон), Александр Обласов (Кусок), Анна Котова (Ольга Шаболтас), Марина Васильева (Татьяна Шапиро), Аскар Ильясов (Ильяс), Гел Месхи (Кармазов) и Сергей Уманов (Лисицын).

© Okko

Кадр из сериала «Лихие»

Появится в сериале и сам режиссёр, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актёров.

Вторая часть саги станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждёт захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

«Окончание первой главы — это не точка, а многоточие… Вторая глава — это новые события с теми же героями», — отмечает Юрий Быков.

По сюжету, Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковёр московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности.

Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

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