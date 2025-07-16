«Открытый брак. Акт второй»: комедийная драма об изменах и изменниках

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй сезон комедийной мелодрамы «Открытый брак». Главные роли в сериале о супружеских изменах исполнили Павел Деревянко, Равшана Куркова и Юлия Александрова. За режиссёрское кресло села сценаристка проекта Анна Курбатова. «Рамблер» рассказывает, как «Открытый брак» пережил радикальную смену актёрского состава.

© Okko

Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) вместе уже 16 лет. У них две дочери и шикарная квартира в центре Санкт-Петербурга. Она работает директором успешного пиар-агентства, он преподаёт экономику в престижном университете. Но семейная жизнь трещит по швам: Агния недовольна заработком супруга, а Саша обижается на жену за её безразличное отношение к нему и их детям. К тому же сексуальная жизнь супругов давно стоит на паузе.

Атмосфера накаляется настолько, что Саша спит с лучшей подругой Агнии Василисой (Равшана Куркова), а Агния изменяет мужу с коучем Арсентьевым (Артур Бесчастный). Правда вскрывается быстро — пара одновременно узнаёт о взаимной измене.

© Okko

Первый сезон «Открытого брака» вышел в Okko в 2023 году. Два года спустя хитовая мелодрама о трудностях в отношениях вернулась, но уже без героев Марины Александровой и Антона Васильева. Сценаристка Анна Курбатова разумно отказалась продолжать законченную историю, переделав проект на западный манер — в сериал-антологию.

События второго сезона разворачиваются вокруг совсем других персонажей. Действие переместилось из Москвы в Петербург, а о судьбах героев первого сезона говорят новые персонажи. Конечно, пересечения между двумя частями «Открытого брака» всё же есть: в новых эпизодах вновь появляются «секс-гуру» Арсентьев и разведённый Федя (Константин Крюков), за которого героиня Александровой выскочила замуж в финале прошлого сезона.

© Okko

Практически полная смена актёрского состава не сказалась на качестве «Открытого брака». Деревянко уверенно отыгрывает образ заботливого отца, вынужденного охранять домашний очаг из-за напряжённого рабочего графика жены. Саша в прочтении актёра — весёлый, немного неловкий, но очень приятный мужчина, который и дочку поддержит, и другу пианино на третий этаж затащит.

А Куркова отлично исполнила образ современной и независимой женщины, которая пытается найти свою любовь. Её героиня Василиса постоянно сыплет молодёжными фразочками, вплетая в свою речь слова вроде «вайб». Второй сезон «Открытого брака» — редкий российский проект, в котором взрослым героям удалось удачно интегрировать лексикон зумеров.

© Okko

Немного отстаёт от своих коллег Юлия Александрова. Актриса в непривычной для себя роли властной и стервозной женщины пытается скрыть свою природную мягкость в драматических моментах с помощью покерфейса. Ей достался непростой персонаж. Агния начинает отталкивать зрителей уже в первом эпизоде — не обращает внимания на детей, издевается над мужем за низкий заработок, пропускает важный для дочери концерт. К финалу серии невольно начинаешь болеть за Сашу — надменное поведение Агнии просто не оставляет другого выбора.

Перекос в сторону одного из персонажей портит структуру «Открытого брака». Если в первом сезоне симпатию вызывали оба главных героя, то в сиквеле в лучах зрительской любви греется только персонаж Деревянко.

Положение спасает яркий второй план. Харизматичный Артур Бесчастный опять играет игривого ловеласа с тонной советов по поводу и без, а Екатерина Вилкова в роли Алёны спасает совместные сцены Александровой и Курковой — «третье колесо» в дуэте лучших подруг сглаживает посредственную химию между актрисами разных калибров.

© Okko

«Открытый брак» — интересный сериал на неудобную тему. Как и в первом сезоне, Курбатова не стремится сглаживать острые углы: подлые поступки совершают все участники семейного конфликта. Но сценаристка не превращает сериал в чистую драму. Рассказ о постепенном распаде некогда крепкой семьи облегчает юмор. Например, неловкая попытка Саши и Василисы повторить магию первого секса снята и сыграна по всем канонам лучших комедий.

Вторая глава сериала подтверждает, что формат антологии «Открытому браку» к лицу. Возможно, Курбатова в третьем сезоне сделает центральную пару чуть моложе или, наоборот, слегка постарше. Главное, чтобы кастинг-директор проекта Анна Уварова не забыла позвать в проект Артура Бесчастного. Секс-коуч Арсентьев в его роли успел стать аналогом героини Дженнифер Кулидж — богачки Татьяны из «Белого лотоса» — без него в кадре «Открытый брак» потеряет заметную часть своего обаяния.

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