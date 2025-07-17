«Это слишком»: комедийная мелодрама о тяжёлом расставании и поиске себя

10 июля на американском стриминговом сервисе Netflix вышел сериал «Это слишком» — новый проект шоураннера комедийной драмы «Девочки» Лины Данэм. В центре событий — жительница Нью-Йорка, которая после тяжёлого расставания с парнем решает переехать в Лондон. «Рамблер» рассказывает, кому понравится новинка.

© Netflix

Джессика (Мэг Штальтер) — рекламный продюсер из Нью-Йорка. Она тяжело переживает разрыв отношений, которые длились семь лет. Её бывший парень Зев (Майкл Зеген) бросает её ради молодой блогерши Венди (Эмили Ратаковски). Спасаясь от боли и обиды, Джессика принимает удачно подвернувшееся предложение о работе в Лондоне. Она переезжает из Америки в Великобританию в надежде всё начать с чистого листа.

В первый же вечер в баре Джессика знакомится с обаятельным парнем Феликсом (Уилл Шарп). Он музыкант, у которого нет амбиций. На жизнь зарабатывает случайными выступлениями. Между ними завязывается бурный роман. Но героиня, которая только что обожглась с другим мужчиной, начинает искать в новых отношениях «красные флаги». Параллельно Джессика записывает видеообращения к Венди, пытаясь предостеречь от ошибок, которые сделала в отношениях с Зевом.

Лина Данэм возвращается на территорию, которая ей хорошо знакома. В центре внимания кинематографистки — девушки 30+, переживающие серьёзный кризис личности. Как и в «Девочках», автор не опасается показывать персонажей в самом неприглядном свете. Джессика бывает здесь навязчивой, параноидальной и даже саморазрушительной. Мэг Штальтер отлично передаёт внутренние терзания героини, особенно в моменты её эмоциональных срывов.

Визуально сериал выглядит примечательно. Пёстрые лондонские локации создают романтическую атмосферу, а операторская работа Рикардо де Грасиа (снимал сериал Netflix «Элита») подчёркивает контраст между призрачными мечтами Джессики о сказочной жизни и суровой реальностью — тёплые цвета противопоставлены холодным.

© Netflix

Главная проблема сериала — вторичность и следующее за ним ощущение дежавю. Данэм снова пересказывает историю о неуверенной в себе женщине, которая ищет любовь и место под солнцем. За десять получасовых эпизодов «Это слишком» почти не двигается с места и топчется на том, что и так известно. К середине начинаешь предугадывать сюжетные повороты, которые не блещут оригинальностью и вау-эффекта не вызывают. Шутки о британском менталитете, чае с молоком и дожде, что не заканчивается, звучат поверхностно и пресно.

Кроме того, это тот редкий случай, когда автобиографические элементы играют с Линой Данэм злую шутку и на пользу сериалу совсем не идут. В основе сюжета — юношеские отношения Данэм с вокалистом группы Fun Джеком Антоноффом. Те, кто знаком с биографией кинематографистки, могут воспринимать сериал не как художественный вымысел, а как сессию у психотерапевта. Реальная подоплёка сюжета лишает историю универсальности и делает её слишком личной — это может быть и плюсом, и минусом проекта в зависимости от восприятия аудитории.

Несмотря на это, сериал точно станет хитом — как минимум для преданной аудитории Лины Данэм. Проект честно и откровенно разговаривает со зрителями о том, как трудно строить новые отношения после серьёзного травматичного опыта, как тяжело отпустить прошлое и перестать сравнивать себя с новой пассией экс-партнёра, как начать новую жизнь в условиях, когда нет простых решений и быстрых ответов. «Это слишком» — драмеди, которое сочетает и психологический реализм, и лёгкий юмор, и сокрушительные любовные переживания.

Данэм мастерски создаёт узнаваемых персонажей, с которыми легко себя ассоциировать и проявлять к ним и их проблемам эмпатию. «Это слишком» вряд ли останется в истории зарубежных сериалов как, допустим, «Переходный возраст» и те же «Девочки». Но это более чем достойная история о любви, которой стоит давать и второй, и третий шанс, ведь настоящего счастья достоин каждый.

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