Творческая команда «Трассы» приступила к съёмкам нового сериала «Враги»

Создателями проекта выступили Okko и продюсерская компания «Среда».

© Okko, «Среда»

Начались съемки драматического сериала режиссёра Душана Глигорова «Враги». Над проектом будет работать та же команда, которая создавала лучший российский сериал прошлого года по мнению кинокритиков и представителей индустрии — «Трасса». Сериал стал лауреатом премий «Золотой орёл», Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Большая Цифра, Сделано в России, Man Today Trends и Hello в категории лучший онлайн-сериал. Оператором-постановщиком выступил Батыр Моргачёв. Автором сценария — Олег Маловичко. Продюсеры — Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская.

Роли в сериале исполнят: Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксенова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие.

По сюжету семья Телегиных закончила стройку мечты — в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Дмитрий Ендальцев), специалисту в сфере айти, и его жене Дарье (Любовь Аксёнова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было — врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности.

Лес, речка рядом, бегающие по участку ёжики — новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема — соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Анна Михалкова) — патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов.

Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.

Съемки «Врагов» пройдут в Москве, Республике Башкортостан и Ельце. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

Продолжение сериала «Лихие» выйдет осенью.