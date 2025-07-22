Как пандемия повлияла на онлайн-кинотеатры: итоги пяти лет

Режим самоизоляции, объявленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, привёл к всплеску потребления онлайн-развлечений. Запертые в квартирах люди обратились к просмотрам сериалов и кино. Для стриминговых сервисов это стало возможностью привлечь новую аудиторию, и в итоге им это удалось. Рассмотрим, как коронавирус повлиял на онлайн-кинотеатры.

© Warner Bros.

Бум онлайн-кинотеатров: почему люди начали массово смотреть фильмы онлайн

Интерес к просмотру фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах зрители проявляли ещё до пандемии. По данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting (есть в распоряжении «Рамблера»), по итогам 2019 года количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров составляло 9,2 миллиона (более ранних данных нет). Выручка онлайн-кинотеатров достигла 25,9 миллиарда рублей, в то время как в 2018 году она равнялась 13,6 миллиарда рублей (рост +46%).

Основным фактором развития онлайн-кинотеатров стала экосистемность, отметил в разговоре с «Рамблером» директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Например, такие онлайн-кинотеатры, как «Кинопоиск», Wink, МТС ТВ (с 2021 года — Kion) входили в состав экосистем. Покупая подписку на онлайн-кинотеатр, пользователи получали бонусы, кэшбек и другие привилегии.

Коронавирус стал позитивным моментом с точки зрения развития различных индустрий, в том числе онлайн-кинотеатров, констатировал в разговоре с «Рамблером» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Режим самоизоляции положительно сказался на росте аудитории онлайн-кинотеатров.

Светлана Баланова, занимавшая с марта 2020 года по январь 2021 года должность первого заместителя генерального директора материнской компании Premier «Газпром-Медиа», рассказывала в интервью Forbes в июне 2020 года, что за период с середины марта до конца мая 2020 года популярность Premier резко возросла. «Суммарное количество визитов на сайт Premier со стационарных компьютеров и мобильных устройств выросло на 136% по отношению к цифрам с начала года до 15 марта, количество сессий в мобильном приложении увеличилось на 153%, среднесуточный охват активной аудитории — на 170%», — делилась показателями Баланова. Она добавляла, что за тот же период просмотры контента суммарно достигли почти 240 миллионов, а количество новых регистраций увеличилось более чем в 3,2 раза.

У Ivi к июню 2020 года значительно выросла смотрящая аудитория как в подписке, так и в рекламной модели, рассказывала Мария Гречишникова (на тот момент — руководитель контентного направления Ivi) в том же интервью Forbes. По итогам 2019 года число ежемесячно платящих пользователей составляло 2,2 миллиона, к июню 2020 года — 3 миллиона, делилась данными она.

Гречишникова добавляла, что вовлечение аудитории в смотрение также выросло. Наблюдался большой рост глубины смотрения, сильно выросло дневное смотрение, отмечала она, не приводя конкретных цифр.

У Start за время трёх карантинных месяцев также наблюдался рост, отмечала в том же интервью Forbes Юлия Миндубаева, на тот момент занимавшая должность генерального директора Start. «В апреле мы наблюдали пик и по просмотрам, и по новым подписчикам. Так, по отношению к марту в апреле приток новых подписчиков увеличился на 60%, просмотры — на 30%», — приводила цифры она. Директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук в разговоре с Forbes делилась, что, если в январе 2020 года у «Кинопоиска» был 1 миллион смотрящих подписчиков, то по итогам марта того же года этот показатель превысил 1,5 миллиона.

По итогам 2020 года, согласно данным J’son & Partners Consulting, количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров увеличилось по сравнению с 2019 годом в 2,6 раза — до 24,2 миллиона. Выручка онлайн-кинотеатров выросла на 35%, до 39,5 миллиарда рублей. По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория онлайн-кинотеатров по итогам 2020 года выросла на 17%, до 63 миллионов. Проникновение подписки среди российских домохозяйств к концу года достигло, по данным «ТМТ Консалтинг», 15%.

В 2020 году онлайн-кинотеатры впервые в истории заработали больше, чем офлайн: по данным Фонда кино, в том же году совокупные кассовые сборы российского кинопроката составили 22,8 миллиарда рублей.

К росту количества подписчиков и выручки привели:

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Повышенный спрос на видеоконтент во время режима самоизоляции. «В то время когда офлайн-кинотеатры, рестораны и другие увеселительные заведения не работали, а выход на улицу был строго ограничен, просмотр контента за очень умеренную сумму подписки — на тот момент 200–300 рублей — позволял развлечься дома», — говорит Денис Кусков. Открытие бесплатного или почти бесплатного доступа к контенту в период самоизоляции. Например, с 15 марта Premier открыл для всех пользователей бесплатный доступ к сериалам, созданным ресурсами холдинга «Газпром-медиа». Ivi с 16 марта предложил новым пользователям месячную подписку за 1 рубль. «Кинопоиск» предоставил бесплатную подписку на 45 дней пользователям, у которых не было действующей подписки. «Все онлайн-кинотеатры понимали, что человек, пришедший бесплатно или за рубль, вполне вероятно, купит единицу контента, не входящую в подписку, и принесёт дополнительные деньги», — отмечает Денис Кусков. Экосистемность. Покупая подписку на онлайн-кинотеатры, входившие в экосистемы, пользователи получали доступ к другому контенту, например музыке и книгам, а также возможность пользоваться другими бонусами экосистем. Предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, в том числе фильмов и сериалов собственного производства (originals). «В период карантина пользователь столкнулся с изобилием контентных предложений. Поэтому вопрос качества и эксклюзивности стоит во главе угла», — объясняла Forbes Мария Гречишникова.

В период самоизоляции западные и российские блокбастеры выходили в онлайн-кинотеатрах, минуя кинотеатральный прокат или с сокращенным прокатным окном. Например, 23 апреля 2020 года на Wink, Ivi и more.tv (в декабре 2023 года объединён с Wink), минуя кинопрокат, вышел фантастический блокбастер «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и Петром Фёдоровым. С коротким прокатным окном вышел российско-сербский фильм «Отель “Белград”» с Милошем Биковичем: офлайн-премьера состоялась 5 марта, а в онлайн-кинотеатре Start он появился 1 апреля.

Также сервисы показывали фильмы и сериалы собственного производства и альтернативный контент: живые выступления музыкантов, видеопрочтение книг знаменитостями. В разговоре с Forbes Ольга Филипук констатировала, что оригинальные проекты «Кинопоиска», комедийные сериалы «Последний министр» и «Анна Николаевна» вошли в топ-3 самых популярных сериалов по подписке на сервисе весной 2020 года.

Кроме того, наблюдался всплеск интереса к вышедшим до 2020 года фильмам и сериалам, где речь шла об эпидемиях. Например, по данным «Кинопоиска», фильм «Заражение» (2011) Стивена Содерберга возглавил топ-10 фильмов по запросам в период с 16 по 29 марта 2020 года. За этот промежуток времени страницу картины на сервисе просматривали в 50 раз чаще, чем в среднем в феврале 2020 года. В топ-10 сериалов по запросам вошёл российский сериал «Эпидемия» (2018).

В комментарии «Секрету фирмы» представитель онлайн-кинотеатра Megogo (в феврале 2022 года сервис ушёл из России) отмечал, что весь февраль и особенно март на сервисе наблюдалось увеличение интереса к фильмам о вирусах с максимальным ростом на 32%. Например, в начале марта, когда СМИ начали сообщать о ситуации с коронавирусом в Италии, выросли просмотры фильма «28 дней спустя» (2002).

Продолжение роста и ставка на originals

Рост продолжился и в 2021 году. По данным J’son & Partners Consulting, количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров выросло до 40 миллионов. Выручка онлайн-кинотеатров увеличилась до 72,6 миллиарда рублей — на 46%.

Согласно оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория онлайн-кинотеатров по итогам 2021 года выросла на 8% — до 68 миллионов. Число домохозяйств, где была хотя бы одна подписка на онлайн-кинотеатр, увеличилось на 33% — до 11,3 миллиона. Проникновение подписки среди российских домохозяйств за год выросло с 15 до 20%.

В числе факторов роста эксперты «ТМТ Консалтинг» отмечали продолжившееся в 2021 году влияние пандемии на посещаемость кинотеатров и рост интереса к домашнему видеопросмотру, развитие числа экосистем и увеличение онлайн-кинотеатрами инвестиций в производство собственных фильмов и сериалов.

В J’son & Partners Consulting главным фактором роста рынка назвали производство originals. По оценкам экспертов компании, число оригинальных наименований в 2021 году более чем вдвое превысило показатель 2020 года: 87 против 38.

«Для онлайн-кинотеатров производство originals стало способом отстроиться от конкурентов, предложить зрителю что-то уникальное», — пояснил «Рамблеру» Дмитрий Колесов.

Драматический 2022-й

© «ИРИ», START, НТВ, Тумач Продакшн, Wink

2022 год драматическим образом изменил рынок онлайн-кинотеатров, отмечает Дмитрий Колесов. Из России ушли иностранные платформы: американская Netflix и украинская Megogo. Но главным вызовом стала потеря фильмов и сериалов крупных голливудских киностудий, что привело к уменьшению размеров библиотек онлайн-кинотеатров и отмиранию модели покупки и аренды контента, продолжает Колесов.

Согласно подсчётам TelecomDaily, сделанным по просьбе РБК, за год (с 16 марта 2022 года по 16 марта 2023 года) количество фильмов и сериалов крупных западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах сократилось в 1,5–2 раза.

Российские онлайн-кинотеатры искали выход из создавшейся ситуации. «Сначала стали закупать турецкие, южнокорейские, индийские и бразильские фильмы и сериалы», — рассказывает Денис Кусков. Например, на сервисах появились турецкие сериалы «Чёрная любовь», «Зимородок» и «Услышь меня», корейские «Образцовый детектив», «Проклятый» и «Слепцы», бразильский «Пересечение» и ремейк знаменитого мексиканского сериала 1979 года «Богатые тоже плачут».

Но эффект от этого нововведения длился около полугода, люди быстро охладели к такому контенту, констатирует Денис Кусков. «После этого онлайн-кинотеатры начали усиленно производить собственные фильмы и сериалы», — говорит эксперт.

По данным TelecomDaily, в 2023 году платформы выпустили 156 оригинальных проектов — на 57% больше, чем годом ранее. В 2024-м этот рост замедлился: было выпущено 158 оригинальных проектов.

«Кроме того, онлайн-кинотеатры стали сильнейшим игроком на рынке прав трансляции спортивного контента: например, глава Okko получил 99% владельца прав на крупные спортивные трансляции “Телеспорт”. Спорт — тот контент, который будет удерживать внимание зрителя», — отмечает Дмитрий Колесов.

Он добавляет, что ещё одним способом удержать зрителя внезапно оказался контент российских телеканалов, который в 2021 году государство обязало распространять владельцев аудиовизуальных сервисов. Денис Кусков отмечает, что на рынке стало больше партнёрских проектов онлайн-кинотеатров как с телеканалами, так и друг с другом.

«К партнёрским проектам относятся, например, совместные инвестиции в продукт: сериал “Слово пацана” стал совместным проектом Wink и Start», — поясняет эксперт. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, онлайн-кинотеатры сумели выжить и нарастить количество подписчиков (см. инфографику). Число домохозяйств, в которых к концу 2024 года была хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, составило 19 миллионов (это 29% российских домохозяйств), подсчитали аналитики «ТМТ Консалтинг». В среднем же одно такое домохозяйство было подписано на 3,2 онлайн-кинотеатра.

Что дальше

Пандемия, безусловно, дала толчок для развития онлайн-кинотеатров, но с 2022 года на них влияли уже другие факторы, констатирует Дмитрий Колесов. По прогнозам аудиторско-консалтинговой компании Kept, опубликованным в отчёте «Индустрия цифровых развлечений в России», к 2027 году уровень проникновения платных подписок на онлайн-кинотеатры в России потенциально достигнет 60–65%, или 31–34 миллиона домохозяйств, имеющих хотя бы одну платную подписку.

«Драйверами дальнейшего развития онлайн-кинотеатров останутся оригинальные проекты, а также трансляции спортивных мероприятий, причём не только футбола и хоккея, но и менее популярных у публики видов спорта, например смешанных единоборств», — отмечает Дмитрий Колесов.

Определяющую роль в развитии онлайн-кинотеатров будет играть фактор экосистемности. «По результатам опроса J’son & Partners Consulting, 80% из 102 миллионов платных подписчиков онлайн-кинотеатров — пользователи экосистем. Также мы проводили опрос, по результатам которого 80% респондентов ответили, что они в будущем будут продлевать подписку, но именно из-за того, что они подписчики экосистемы», — резюмирует Дмитрий Колесов.

Самые популярные фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах по итогам 2020 года

«Кинопоиск»*

© Justin Roiland's Solo Vanity Card Productions

Самые популярные фильмы и сериалы:

«Джентльмены» «Рик и Морти» «Проект “Анна Николаевна”» «Последний министр». 5. «Беспринципные». 6. «Смешарики. Новый сезон» 7. «Бесстыжие» 8. «Мстители: Финал» 9. «Чудотворцы» 10. «Харли Квинн»

* собственные данные «Кинопоиска»

Okko**

© Barunson E&A

Самые популярные фильмы:

«Холоп» «Паразиты» «Текст» «Отель “Белград”» «(НЕ)идеальный мужчина» «Заражение»

Самые популярные сериалы:

1. «Нагиев на карантине»

2. «Содержанки»

3. «257 причин, чтобы жить»

4. «Мир Дикого Запада»

5. «Игра престолов».

** данные Okko, предоставленные «Афише»

Ivi***

© Продюсерская компания «Среда»

Топ-10 российских сериалов:

Мажор Нежность (IVI Originals) ЧУМА! (IVI Originals) Тест на беременность Метод Триггер Мертвые души (Ivi Originals) Ищейка Женский доктор Мосгаз. Новое дело майора Черкасова

Топ-10 зарубежных сериалов:

Теория большого взрыва И повсюду тлеют пожары Викинги Как избежать наказания за убийство Хороший доктор Острые козырьки Форс-мажоры Люцифер Дело Менталист

*** данные Ivi, предоставленные Ъ

Wink****

© «Россия 1», НМГ Студия

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«Лёд 2» «Вторжение» «Спутник» «Тролли: Мировой тур» «Соник в кино» «Джентльмены» «Холоп» «Плохие парни навсегда» «Бладшот» «Текст»

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«Ходячие мертвецы» «Чики» «Мир Дикого Запада» «Хроника эпидемии» «Рассказ служанки» «Друзья» «Ивановы-Ивановы» «Содержанки» «Корни» «Молодёжка»

**** данные Wink, предоставленные «Бюллетеню кинопрокатчика»