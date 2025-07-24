«Песочный человек»: вышло продолжение сериала о короле снов

На стриминговом сервисе Netflix вышли первые шесть эпизодов второго сезона фэнтези-сериала «Песочный человек». Экранизацию культового комикса английского писателя-фантаста и автора комиксов Нила Геймана разделили на три части: ещё пять эпизодов выйдут 24 июля, а спецвыпуск появится на стриминге в последний день месяца. «Рамблер» рассказывает, каким получилось долгожданное возвращение саги о короле снов.

© DC Entertainment, Netflix, Warner Bros.

Мир «Песочного человека» похож на наш. Но, засыпая, его жители попадают в страну грёз, которой правит его величество Сон — бессмертный и невероятно могущественный человек. Вместе с братьями и сёстрами, Вечными, Сон поддерживает баланс в мире людей — следит, чтобы чудовища из ночных кошмаров не просочились в реальность. Жителям вселенной Нила Геймана и без того хватает сверхъестественных проблем: по их планете бродят скандинавские боги, ангелы и рогатые демоны.

Действие второго сезона «Песочного человека» начинается сразу после финала первого. Сон (Том Стёрридж) одолел Коринфянина (Бойд Холбрук), который пытался превратить мир в бесконечный ночной кошмар, и взялся за восстановление своего царства. Но идиллия не длится долго — Сна призывают на совет Вечных. Судьба (Эдриан Лестер) пространно уверяет своих братьев и сестёр, что мир ждут страшные перемены. Угрозы старшего Вечного не заботят Сна: властитель мира грёз неожиданно вспоминает о давней любви — королеве первых людей Наде (Умулиса Гахига).

© DC Entertainment, Netflix, Warner Bros.

Тысячи лет назад Сон обрёк её на вечные страдания в адском огне — из-за того, что девушка выбрала свой народ, а не бессмертного возлюбленного. Восстановив былую мощь, он решает спуститься под землю и вернуть возлюбленную. Но в аду Нады уже нет — уставший Люцифер (Гвендолин Кристи) отрёкся от подземного царства и распустил всех грешников. А ещё вручил Сну ключ от врат Аида — так король снов стал властителем ада.

Второй сезон «Песочного человека» ждали три года. За это время события прошлой части подзабылись, а само шоу попало в эпицентр скандала: автора оригинального комикса Нила Геймана публично обвинили в физическом и сексуальном насилии над девятью женщинами. Продюсеры Netflix решили не отменять второй сезон сериала, но ясно дали понять: далее «Песочный человек» не получит продолжения.

Поклонники сериала возмутились решением стримингового сервиса — Геймана можно было отстранить от работы над «Песочным человеком», дав сценаристу Дэвиду Гойеру закончить историю Сна в одиночку. Первые эпизоды второго сезона ясно дают понять: боссы Netflix приняли верное решение. И дело тут не в скандальном Геймане. Ещё пять эпизодов выйдут 24 июля, финальная серия станет доступна 31 июля.

Возвращение «Песочного человека» мучается от ярко выраженного кризиса идентичности. Первый сезон сериала умело балансировал на грани интеллектуального фэнтези и классической драмы: каждый эпизод показывал Сна и его противников с нового ракурса и постепенно знакомил зрителей с хитрым устройством вселенной Геймана.

© DC Entertainment, Netflix, Warner Bros.

Во втором сезоне подход к нарративу изменился до неузнаваемости. В дебютном эпизоде сценаристы вводят в сюжет такое количество переменных, что желание разобраться в мотивациях Сна улетучивается уже в первые 20 минут. В одной сцене героя Стёрриджа интересует только его царство, а в следующей он бросает всё ради женщины, которую не видел несколько тысячелетий.

Режиссёрская работа Джейми Чайлдса, снявшего все 12 эпизодов второго сезона, не помогает буксующему сюжету. Постановщик бесконечно прыгает из крайности в крайность. Эпизод со знакомством Сна и Нады напоминает артефакт из альтернативной реальности, в которой сериал «Бриджертоны» снимали в Ваканде из фильма «Чёрная Пантера». Декорации ада выглядят настолько примитивно, что неволей задумываешься, на что же пошёл бюджет проекта. Зрителю упорно не дают сфокусироваться на сюжете, заставляя наблюдать за топорными попытками режиссёра переплюнуть изобретательный первый сезон.

Неудачную трансформацию пережил и главный герой «Песочного человека» — Сон. Если в первом сезоне лорд царства грёз завлекал харизмой и таинственной предысторией, то в продолжении превратился в нытика, который напрочь убивает и весёлые, и драматичные моменты. Сон страдает по поводу и без, превращая второй сезон в хит-парад самых неловких монологов некогда серьёзных героев. К самому Стёрриджу вопросов нет — актёра явно подвели сценаристы и режиссёр.

Под влиянием несфокусированного сценария сложносочинённая вселенная Геймана распадается на куски. Ситуацию не спасают даже внезапные появления героев мировой мифологии — персонажей вроде Тора, Локи и Одина представляют настолько куце, что небожители Асгарда невольно превращаются в статистов. Остальные герои второго плана тоже не хватают звёзд с неба. Коринфянин и Джон Ди (Дэвид Тьюлис) пропали из сюжета, а ворон Мэттью (Пэттон Освальт) и Мервин Тыквоголовый (Марк Хэмилл) были разжалованы до эпизодических персонажей.

Главной и, пожалуй, единственной удачей второго сезона стала Гвендолин Кристи в образе Люцифера. Когда Гойер и Гейман объявили, что роль властителя ада сыграет женщина, некоторые фанаты начали критиковать продюсеров за смену пола культового персонажа. Напомню, что оригинального героя графической истории рисовали с молодого британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Кристи идеально передаёт андрогинность Люцифера, наделяя противоречивого персонажа харизмой уставшей рок-звезды.

Второй сезон «Песочного человека» заметно отстаёт от первого. Оставшиеся эпизоды сериала выйдут на Netflix только 24 июля, но авторам придётся потрудиться, чтобы не потерять внимание зрителей к этому моменту.

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