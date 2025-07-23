«Ухожу красиво»: выйдет продолжение детективной комедии с Владимиром Яглычем

24 июля в онлайн-кинотеатре Wink стартует второй сезон сериала «Ухожу красиво». «Рамблер» рассказывает, каким получилось продолжение зажигательного проекта с Владимиром Яглычем.

© НМГ, Вселенная Кино, Wink Originals

В центре сюжета — история оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева (Владимир Яглыч). На одном из плановых медицинских осмотров у сотрудника правоохранительных органов была обнаружена неоперабельная опухоль желудка. По прогнозам врачей, жить Борису осталось лишь несколько месяцев. Чтобы после его смерти семья не нуждалась в деньгах, опер берётся за расследование самых опасных преступлений в надежде погибнуть при исполнении. Родственникам погибших полагается выплата единовременного пособия, размер которого оценивается в несколько миллионов рублей. Но никакие пули не берут опера, а сам он во многом против своей воли становится народным героем, единолично раскрывшим множество сложных дел.

На протяжении первого сезона Фадеев выходил целым и невредимым из любых передряг. Опер противостоял толпе хулиганов, предотвратил вооружённое ограбление и покушение на депутата. В герое Яглыча одновременно угадывались характерные черты Игоря Грома из франшизы «Майор Гром» и Уолтера Уайта из культового сериала «Во все тяжкие». От первого — самоуверенность, желание собственноручно задерживать каждого преступника и неподчинение внутренним уставам. От второго — сомнительный метод обеспечения собственной семьи. В финале первого сезона испытывающий судьбу Борис всё же был серьёзно ранен при исполнении.

Продолжение сериала стартует сразу после событий первого сезона. Чудом врачам удалось спасти жизнь мужчине. Вернувшийся с того света Борис планирует распорядиться вторым шансом иначе. Больше никаких перестрелок и погонь за преступниками, лишь спокойная жизнь в кругу семьи. Жена (Мария Ахметзянова) его решение поддерживает. Женщина находится на восьмом месяце беременности, поэтому муж ей нужен дома, желательно целым и невредимым. Но семилетняя дочка (Алиса Руденко) выбор родителей не разделяет. Девочка гордится тем, что её папа — герой, который спасает жизни невинных. Членам семьи приходится столкнуться с диктующей свои условия реальностью. Девочке нужно свыкнуться с тем, что её папа больше не герой. Теперь Борис работает продавцом-консультантом в магазине электроники. Но былые подвиги и жажда приключений не дают ему покоя. Мужчина возвращается на опасную службу, не говоря об этом жене.

Режиссёром продолжения, как и первого сезона, выступил Миша Поляков («О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»). Постановщик умело работает с супергеройскими конструкциями, адаптируя их под российские реалии. Помимо «Ухожу красиво», в августе 2025 года состоится премьера сериала «Баранкины и камни силы» — фантастической комедии о семье таксистов, которые обрели сверхспособности благодаря волшебным камням. В отличие от «Баранкиных», в «Ухожу красиво» фантастических элементов не найти.

© НМГ, Вселенная Кино, Wink Originals

Но за классической детективной историей не скрыть ДНК комедийного произведения. Тут тебе и мечущийся между работой и семьёй главный герой, и забавный помощник Зуев (Нодари Джанелидзе), и мудрый наставник (Фёдор Лавров), и даже личная драма со смертью родителя. Одной из второстепенных сюжетных линий первого сезона было собственное расследование Бориса дела о гибели родного отца. Год назад его застрелили бандиты. Позже выяснилось, что отец полицейского состоял в преступном сговоре с местным авторитетом. Сын пытается распутать сложное дело и найти виновных в смерти папы.

Первые эпизоды второго сезона во многом вторят своему предшественнику. Федотову предстоит вести одновременно несколько сложных дел и вновь скрывать правду от беременной жены. В первом сезоне Боря утаивал свой диагноз, теперь — возвращение на работу. Создатели сериала решили пойти проверенным путём — повторить всё то, что уже было. Только в более впечатляющем масштабе.

«Ухожу красиво» — честный сериал, который не пытается обмануть зрителя. Со своей главной задачей — развлекать аудиторию — он вполне справляется. Для фанатов сериалов о полицейских создатели приберегли приятный бонус. Одну из второстепенных ролей исполнил Александр Половцев, снимавшийся в культовых для нашей страны сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Во втором сезоне оперуполномоченный Фадеев вместе с коллегой Зуевым продолжают стоять на страже порядка, раскрывая преступления самыми причудливыми способами. Пока непонятно, куда Бориса приведёт личное расследование и кто стоит за убийством его отца. Доподлинно ясно одно — фанаты комедийного шоу могут быть спокойны. Продолжение сохранило все главные достоинства старых серий, поэтому на протяжении всего сезона героя, равно как и зрителей, ждёт огромное количество передряг, выбраться из которых будет непросто.

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