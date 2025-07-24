START и Okko представили режиссерский трейлер сериала «Высокий сезон»

Премьера нового трейлера приурочена к выходу всех серий экшена на онлайн-платформах.

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На этой неделе онлайн-кинотеатры START и Okko выпускают заключительные серии драматического экшн-сериала режиссёра Стаса Иванова «Высокий сезон». Проект создан совместно кинокомпаниями Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films. В связи с этим событием был выпущен режиссёрский трейлер.

Главные роли в проекте исполнили Павел Попов («Жить жизнь», «Золотое дно»), Анна Завтур («Лихие», «Цикады»), Донг Ань Куинь («Фурии»), Сергей Горошко («Содержанки 4», «Калимба»), Артур Бесчастный («На автомате», «Опасная близость»), Сиу Нгуен («Братья»), Фрол Фролов («Дети перемен», «Карамора»), Юрий Насонов («ЮЗЗЗ», «Сводишь с ума»), Ион Сафта («Жвачка», «Министерство всего хорошего»), Васса Бокова («Лихие», «Аутсорс») и другие.

«Высокий сезон» — не просто криминальная история или экшен на фоне экзотики азиатской страны. Это сериал о трансформации и столкновении культур. По сюжету молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама. В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром (Артур Бесчастный), которого Аня считала мертвым, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Съемки «Высокого сезона» проходили в разных районах Вьетнама— от шумного Хошимина до курортного Нячанга, от дюн Фанранга до пещер провинции Донг Хой. Одну из важных финальных сцен снимали в джунглях, в пещере, где однажды уже проходили съемки «Конга». По сюжету Миша (Павел Попов) оказывается там в одиночестве, без связи с внешним миром — в метафорическом возвращении к себе.

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