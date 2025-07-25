Комикс про Оззи Осборна и продолжение «Фишера» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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В России выпустят первую биографию-комикс про Оззи Осборна

Первую русскоязычную биографию известного на весь мир британского рок-исполнителя, одного из основателей музыкального жанра «метал» Оззи Осборна выпустят в России в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Кладезь. Музыка» издательства АСТ Мария Шебаршова. Книга выйдет в формате комиксов и, помимо описания личности самого певца, покажет этапы становления и развития его группы Black Sabbath.

По словам Шебаршовой, автором работы стал американский художник и писатель Тодд Мэтти, на счету которого десятки комиксов, в том числе по созданным им самим вселенным. Адаптирует издание под русскую аудиторию член Союза писателей России, переводчик Анастасия Старостина. Шебаршова также уточнила, что работа над изданием началась задолго до смерти музыканта (Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года от эмфиземы лёгких в возрасте 76 лет. — прим. «Рамблера»), но после печальных событий станет своеобразной данью памяти легенде рок-сцены.

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Сериал «Фишер» продлят ещё на два сезона

© Wink, НМГ

Онлайн-кинотеатр Wink и «НМГ Студия» начали работу над продолжением популярного сериала о маньяках, с особой жестокостью убивающих детей, — «Фишер». Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра Wink. Подробности новых проектов, так же как и состав актёров, пока не раскрываются, однако известно, что в производстве находятся третий и четвёртый сезоны.

Продюсерами выступят Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Одну из частей будут создавать постановщики Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые работали над первым сезоном «Фишера», а режиссёром другой части выступит Ольга Френкель, известная по сериалам «Классная Катя» и «Инсомния».

Первый сезон «Фишера» с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко в главных ролях вышел на онлайн-платформе в феврале 2023 года и рассказал историю поиска маньяка Сергея Головкина по прозвищу Фишер. Второй сезон появился в мае 2025 года: в нём герои ловят неизвестного преступника, похитившего двух девочек в курортном городке. По данным платформы «Индекс Кинопоиск Rro», на данный момент оба сезона занимают вторую строку в топ-100 мировых сериалов, уступая первенство проекту «Игра в кальмара».

Вещи Бродского и Довлатова выставят на аукционе

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Аукционный дом «12й стул» 29 июля проведёт благотворительный аукцион, на котором будут представлены архивные документы, произведения и вещи известных российских деятелей культуры и искусства XX века. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Всего на аукционе будут представлены 67 лотов, среди которых особое место занимают предметы, относящиеся к жизни и творчеству поэта Иосифа Бродского и писателя Сергей Довлатова. Например, желающие смогут купить рисунки Иосифа Бродского, машинописи и свитер Сергея Довлатова. Также можно будет приобрести книги и фотографии с их автографами, а также других писателей, среди которых Виктор Некрасов, Артур Миллер, Андрей Арьев и другие. Цена всех лотов стартует с 1 тысячи рублей. Вырученные средства пойдут на поддержку самого старого в России литературного журнала «Звезда», в котором в своё время печатались представленные на аукционе писатели.

Стали известны имена победителей циркового фестиваля «Идол»

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В Москве подвели итоги всемирного фестиваля циркового искусства «Идол», передаёт портал mos.ru. В этом году свои номера на сцене Большого московского цирка на проспекте Вернадского представили 190 участников из 15 стран мира, выступающие в разных жанрах.

Главную награду «Золотой идол» жюри присудило сразу трём участникам. Её получила группа российских артистов, которая исполнила номер «Акробаты-вольтижёры на танке», акробаты на велосипедах из Китая с программой Wind Chaser — Men’s и группа воздушных гимнастов из Китая с номером «Авиаторы». Приз зрительских симпатий достался артистам из России, которые исполнили номер «Колесо смелости».

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводит mos.ru, на премьерные представления пришли свыше 26 тысяч зрителей, ещё 60 тысяч следили за представлениями при помощи онлайн-трансляций. Посмотреть номера победителей ещё не поздно: артисты будут выступать на манеже с гала-концертами до конца августа.

Мультфильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок» собрал рекорд по кассовым сборам в Японии

© Toho, Aniplex, Ufotable

18 июля в Японии вышел в прокат мультфильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок». Его создала по популярной среди японских детей серии комиксов «Клинок, рассекающий демонов» компания Toho при поддержке Aniplex (входит в группу Sony). Как сообщает издание Variety, в день премьеры проект собрал рекордные 1,65 миллиарда иен, или 11,13 миллиона долларов США. При этом за дебютные четыре дня проката (18–21 июля) картина собрала 7,31 миллиарда иен, что примерно равняется 49,4 миллиона долларов США. Тем самым картина поставила абсолютный рекорд за всю историю японского кинематографа.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» — это первая часть трилогии о юном Тандзиро Камадо, который после гибели родителей становится охотником на демонов. Мальчик хочет спасти сестру, которую духи превратили в демона, и отомстить им за все приключившиеся с ними беды. В западный прокат картина выйдет в сентябре.

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