Начались съемки драмеди «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

Прект выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Okko, производится при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

© START, Okko

Стартовали съемки нового восьмисерийного драмеди о жизни советской семьи — «Время Счастливых». Главные роли в проекте исполняют Тихон Жизневский («Майор Гром») и Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»). Также в проекте снялись Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Вадим Соснин («Три плюс три», «Молот ведьм»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие. Режиссерское кресло занял Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»).

«Время Счастливых» — драмеди о жизни одной семьи. Незадолго до распада СССР у Марины и Ивана с необычной фамилией Счастливые рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке.

© START, Okko

А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и самое главное — вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

По словам Силаева, перед ним, как режиссёром, стоит непростая задача, поскольку нужно показать жизни героев сперва в 80-х, потом в 90-х, а потом в 2000-х годах: «Таким образом, я, как режиссер, работаю сразу в трех действующих временах. Это очень интересная и очень сложная творческая задача — провести через них цельную историю, рассказать три мини-сюжета так, чтобы они не распадались, а сложились в единый фильм».

START и Okko представили режиссёрский трейлер сериала «Высокий сезон»