Что смотреть в Окко с 28 июля по 1 августа: главные премьеры недели

Драмы, комедии, исторические фильмы — в онлайн-кинотеатре Okko каждую неделю выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — премьера сериала «Циники» о коучах в сфере отношений, комедия «Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш» о приключениях семьи Туше, а также драма об отношениях «Здравствуй, грусть». Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Okko

28 июля: «Циники», премьерные серии

Красивый, уверенный в себе ловелас-авантюрист Джамал (Аскар Ильясов) приехал из Казани, чтобы покорить столицу. В Москве его берут на работу в школу отношений «Эгоисты», где опытные эксперты рассказывают, как построить прочные отношения с партнёром. Джамалу удаётся сразу завоевать популярность среди клиентов. Но он находит врага в лице лучшего специалиста школы, психолога Елены Островской (Светлана Иванова), которая теряет клиентов и считает Джамала некомпетентным. Соперничая друг с другом, коучи не замечают, как между ними вспыхивают чувства.

29 июля: «Джейн Остин испортила мне жизнь», премьера

Романтический, комедийно-драматический фильм, премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2024 года. Витающая в облаках парижанка Агата принимает приглашение от писательской резиденции «Джейн Остин» в Англии. Она отправляется в путешествие, где ей предстоит сделать нелёгкий выбор: поддаться ухаживаниям британского аристократа, завести роман с лучшим другом или написать книгу. Что же выберет девушка?

© Canal+

30 июля: «Государь», 5-я серия

Сериал рассказывает о том, как Петр I стал императором. Зрителям показывают детские годы будущего правителя, его восхождение на престол и как он превратил Россию в великую державу. В предыдущей, 4-й серии, молодой Пётр путешествовал по Европе, где изучал науки и ремёсла. Во время его отсутствия стрельцы решили устроить бунт, чтобы вернуть власть царице Софье. Как Петр поступит с предателями, зрители узнают в новой серии.

30 июля: «Путешествие на солнце и обратно», 5-я серия

В 9-летнем возрасте сын карточного шулера Руслан вместе с отцом приходит на свадьбу криминального авторитета, где влюбляется в его невесту. Парень не может забыть девушку даже спустя десять лет.

В 4-й серии Руслан получает повестку из военкомата, а отец предлагает ему поехать в Питер, чтобы заработать денег и откупиться от армии. В то же время юноша знакомится с главврачом психбольницы, который предлагает ему временно стать пациентом лечебницы.

© Frut Taym

31 июля: «Открытый брак. Акт второй», 4-я серия

В первой серии герои Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Причём Саша изменил жене с её лучшей подругой, которая, как выясняется в процессе, забеременела. Герои встали на тропу войны, каждая новая серия накаляет их отношения до предела и преподносит новые сюрпризы.

31 июля: «Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш», премьера

Пятая часть эксцентричной французской комедии о деревенской семье Туше, которая постоянно попадает в разные комичные ситуации. Новая история рассказывает о путешествии сумасбродной семейки в Англию. Туше поселяются при дворе короля Карла III. Здесь они сталкиваются с культурными различиями и совершают одну нелепую ошибку за другой, переворачивая жизнь сдержанных англичан с ног на голову.

© Canal+

31 июля: «Здравствуй, грусть», премьера

Экранизация одноимённого романа 1954 года Франсуазы Саган. Молодая девушка Сесиль приезжает вместе с отцом Раймоном и его новой пассией на лето в уединённую виллу на Лазурном Берегу. Жизнь идёт своим размеренным чередом, пока в гости не заявляется подруга покойной матери Сесиль. Она откровенно недолюбливает пассию Раймона и, как оказывается, сама питает к нему чувства. Постепенно между героями завязываются романтические отношения, что совсем не нравится Сесиль.

© Babe Nation Films

1 августа: «Лето на память», премьера

Подросток Юра проводит лето у бабушки в деревне на берегу Байкала. Он гуляет с друзьями и любуется красотами природы, в общем, ведёт беззаботную жизнь. Пока не обнаруживает на берегу Байкала незнакомого аквалангиста, который потерял память. Юра хочет помочь мужчине и отправляется с ним в опасное, но увлекательное путешествие. Цель — вернуть незнакомцу память любой ценой.

1 августа: «Латинский для начинающих», премьера

Французско-итальянская комедия о школьной жизни и не только. Учительница латинского языка Дельфин ставит ученикам хорошие оценки лишь за то, что они ведут себя тихо. В итоге её класс показывает самую высокую успеваемость в школе, что приводит ребят на чемпионат мира по латинскому языку в Неаполе. Чтобы сохранить репутацию и остаться преподавать в школе дальше, Дельфин нужно придумать новую аферу. Что же придумает учительница?

© Canal+

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«Циники» (18+)

«Джейн испортила мне жизнь» (18+)

«Государь» (18+)

«Путешествие на солнце и обратно» (18+)

«Открытый брак. Акт второй» (18+)

«Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш» (18+)

«Здравствуй, грусть» (18+)

«Лето на память» (18+)

«Латинский для начинающих» (18+)

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