«Взвести курки»: какой получилась экшен-комедия с Кристиной Риччи

Кристина Риччи и Кевин Джеймс перевоплотились в семейную пару, скрывающую друг от друга секреты, в комедийном боевике «Взвести курки». Картина режиссёра Эдварда Дрейка изобилует драками и перестрелками, но по мере действия превращается в почти тарантиновский сюжет под звуки выстрелов и лихих погонь. «Рамблер» рассказывает, какой получилась история о киллере-семьянине под прикрытием.

© Millennium Films

Главный герой фильма «Взвести курки» — простой американец Рэй (Кевин Джеймс). Когда-то он работал полицейским, но, мечтая о большем, решил сменить специализацию, выбрав деньги вместо бюрократии. Он переквалифицировался в киллера и коллектора в одном флаконе и стал по заказу босса (Мелисса Лео) решать сомнительные дела. Взамен получал солидные суммы, которые приближали его к мечте — собственному семейному кафе. Открыть заведение он планировал с супругой Одри (Кристина Риччи), которая была не в курсе настоящей работы мужа и успевала придумывать бизнес-идеи, вести хозяйство, а ещё заботиться об их детях — дочери и сыне.

Но когда Рэй наконец накопил нужную сумму для своего кафе и решил выйти из криминального бизнеса, расстановка мафиозных сил изменилась. Новым боссом Рэя стал жестокий и бескомпромиссный Лонни (Тимоти В. Мерфи), который был не готов отпустить Рэя на покой. Теперь главному герою придётся не только спасать себя и семью от головорезов, попытаться скрыться с родными из города, но ещё и не выдать свою истинную профессию. А всё потому, что Рэй представляется им благопристойным и благонравным родителем. Добавляет проблем и то, что у Одри, оказывается, есть несколько секретов из прошлого, о которых Рэй даже не подозревал.

© Millennium Films

В обширной фильмографии режиссёра Эдвина Дрейка — преимущественно разношёрстные боевики с Брюсом Уиллисом в главной роли. В новом проекте «Взвести курки» Дрейк продолжает исследовать грани своего любимого экшен-жанра, добавляя в него элементы юмора, драмы, а иногда и фарса. Дрейк явно ностальгирует по классическим боевикам 1990-х годов, пытаясь перенести на экран аналогичную брутальную атмосферу и используя знакомые многим архетипичные персонажи. Перед зрителями предстают образцовый (насколько это возможно) семьянин, правильная домохозяйка с секретами, бестолковый, но забавный друг главного героя, а ещё банда недалёких разбойников и коварный мафиози.

Но на первый план в картине всё же выходят семейные ценности: многие сюжетные линии завязаны на супруге и отпрысках Рэя. Герои ведут длинные разговоры о важности родственных уз, поддержке и не только. Создатели фильма значительную часть повествования уделяют бытовой рутине героев — домашним вечерам, обучении в католической школе — и правильным нравам. Персонажи не должны сквернословить, злоупотреблять никотином или чем-то ещё.

© Millennium Films

Пожалуй, основным достоинством картины становится удивительная, быстрая и оттого яркая трансформация Одри. Риччи, пусть немного предсказуемо по сюжету, меняет амплуа героини буквально взмахом ресниц, демонстрируя свой драматический талант. На первый взгляд хрупкая женщина в следующем кадре с лёгкостью побеждает двухметровых и мощно вооружённых бандитов. Остальным партнёрам по сценам приходится подстраиваться под неё, но быть таким хамелеоном удаётся не всем.

Не менее интересна операторская работа: боевые сцены поставлены динамично, чётко и молниеносно. Камера завораживает, следуя за бросками, выстрелами и нападениями. Вместе с саркастическими перепалками героев такие сцены украшают повествование и снижают накал семейных страстей.

Один из главных минусов картины в том, что история разворачивается довольно медленно для полуторачасового хронометража. Заявленный в синопсисе конфликт происходит только после первой трети фильма (впрочем, это нередкий промах у современных картин). Также приходится подождать, прежде чем главные герои раскроются по-настоящему. Тем не менее ожидания стоят того. Как минимум Кристина Риччи многих удивит своей меткостью и акробатическими способностями.

При просмотре нельзя удержаться от сравнения с «собратьями» фильма Дрейка по жанру — например, «Мистером и миссис Смит», «Семейным планом» или франшизой «Телохранитель киллера». С последней «Взвести курки» объединяет компания Millennium Media, которая занималась производством этих проектов. При некоторой предсказуемости «Взвести курки» порадуют фанатов олдскульного стиля кинематографа и постановкой экшен-сцен.

«Взвести курки» вышел в прокат 24 июля.

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