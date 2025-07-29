Премьера сериала «Дыши» с Мариной Александровой состоится 15 августа

Проект о звёздной столичной акушерке, который стал сериальным дебютом режиссёра Анны Кузнецовой, выйдет эксклюзивно на онлайн-платформе Окко.

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15 августа в Okko стартует показ нового оригинального драматического сериала «Дыши». Сериал стал триумфатором VII

фестиваля «Пилот», победив в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» по мнению жюри.

Главные роли в сериале исполнили: Марина Александрова, Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов, Наталья Земцова, Иван Фоминов и другие.

Оригинальный 8-серийный сериал «Дыши» рассказывает историю Леры (Марина Александрова) ― звёздного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из её клиенток становится Маша (Даша Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений,

возникших во время родов, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

По словам режиссёра сериала Анны Кузнецовой, к работе над проектом её «приманил» сценарий, написанный Штебой, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссёр и команда.

Сериал «Дыши» стал совместной работой Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы». Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Александр Сысоев.

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