«Декстер: Воскрешение»: разбираем сериал о судебном эксперте, который стал маньяком

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил сериал «Декстер: Воскрешение» — новая глава о вымышленном серийном убийце, который убивал других маньяков, но решил отказаться от насилия. Новый сезон — четвёртая попытка продюсеров вернуть легендарного злодея Майкла С. Холла на малые экраны. На этот раз Декстер преподаст несколько ценных уроков подросшему сыну, который пошёл по его стопам. Автор «Рамблера» рассказывает, удалось ли создателю сериала Клайду Филлипсу достойно продолжить историю самого популярного маньяка в истории телевидения.

© Paramount+

«Декстер: Воскрешение» является прямым продолжением мини-сериала «Декстер: Новая кровь», в котором главный герой решает раз и навсегда отказаться от своих злодеяний. Декстер (Майкл С. Холл) переезжает на север штата Нью-Йорк, берёт псевдоним Джим Линдсей (в честь автора оригинального литературного цикла «Дремлющий демон Декстера»), устраивается на работу в магазин оружия и даже заводит девушку — начальницу полиции, что позволяет всегда держать ухо востро. Внезапный приезд сына Гаррисона (Джек Элкотт) путает Декстеру все карты. Гаррисон, который, как и отец, страдает от неисправимой тяги к насилию, стреляет в него и оставляет умирать на холоде.

К началу событий «Декстера: Воскрешение» главный герой окончательно приходит в себя физически, но всё ещё страдает ментально. Декстер то и дело видит призраков бывших коллег, приёмного отца и своих жертв. В это же время Гаррисон отправляется в Нью-Йорк, где устраивается работать в гостиницу и почти сразу попадает в неприятности. Он становится невольным свидетелем похищения девушки и решает наказать её обидчиков, что приводит к самым кровавым последствиям.

© Paramount+

Параллельно в Нью-Йорке начинает орудовать серийный убийца, которого называют «тёмным попутчиком». Встревоженный Декстер приезжает в Большое яблоко, чтобы спасти сына от преследования полиции. По ходу дела он выясняет, что в городе работает целый синдикат убийц, в котором состоят наёмница Чарли (Ума Турман) и миллионер Леон (Питер Динклэйдж).

«Декстер» — американский криминально-драматический телесериал, который транслировался на телеканале Showtime с 1 октября 2006 года по 22 сентября 2013 года. Главный герой Декстер Морган — вымышленный серийный убийца, работающий судебным экспертом. На фоне большинства экранных маньяков Декстер выделяется умом и сарказмом. У злодея есть собственный кодекс чести, согласно которому он убивает только преступников и никогда не трогает невинных людей. Оригинальный сериал удерживал зрительский интерес целых семь лет. В 2013 году продюсеры закрыли проект, подарив зрителям одну из худших концовок в истории телевидения. С тех пор шоураннер первых четырёх сезонов Клайд Филлипс упорно пытается реабилитироваться в глазах разочарованных фанатов.

В 2021-м на фоне всеобщей одержимости шоу о маньяках и их преступлениях в эфир вышел мини-сериал «Декстер: Новая кровь», главным злодеем которого стал уже сын главного персонажа Гаррисон. «Декстер: Возрождение» идёт ещё дальше: на экран возвращаются сразу несколько ключевых героев оригинального шоу: детектив полиции Майами Анхель Батиста (Дэвид Зайас), маньяк по прозвищу Троица (Джон Литгоу), приёмный отец Декстера Гарри Морган (Джеймс Римар) и даже сержант Джеймс Доакс (Эрик Кинг), который неоднократно пытался вывести маньяка на чистую воду. Часть из них появляется всего на несколько минут, другие задерживаются на целые эпизоды.

© Paramount+

За годы жизни за пределами мегаполиса Декстер заметно постарел, осунулся и захотел простого тихого быта. Вместе с главным героем сериал утратил прежнее чувство юмора и заметную долю интеллигентных шуток. Залечь на дно у Декстера не получается: строптивый сын Гаррисон уезжает в Нью-Йорк и невольно продолжает кровавое дело отца. Остаётся не до конца понятно, чего именно хочет Декстер: обучить наследника ремеслу убийцы или спасти от печальной участи?

Во время просмотра «Возрождения» создаётся впечатление, что шоураннер планирует сместить Декстера с насиженного пьедестала, чтобы отдать центральную арку под разборки Гаррисона с новыми антагонистами, которые за три вышедших эпизода не особо показали себя.

Филлипс подчёркивает, что, несмотря на общую тягу к насилию, Декстер и Гаррисон действуют из совершенно разных побуждений. Первый пытается утолить голод внутреннего зверя, второй просто поддался панике, защищая невинную жертву. Декстер также сомневается в кровожадности наследника, но быстро узнаёт свой почерк в телевизионной сводке новостей. Забавно, что на протяжении трёх эпизодов «Возрождения» Декстер и Гаррисон никогда не пересекаются друг с другом в кадре, у каждого собственная сюжетная линия. Так Филлипс пытается найти точки соприкосновения не только с поклонниками старого сериала, но и с теми, кто присоединился ко вселенной «Декстера» совсем недавно. Зимой на Paramount+ вышел «Декстер: Первородный грех», смотреть который можно в отрыве от всех проектов Филлипса, поскольку шоу рассказывает предысторию оригинального сериала 2006 года.

Релиз «Декстер: Возрождение» привлёк особое внимание из-за невероятно высокой оценки критиков на популярном сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes (на момент выхода у сериала было 100% одобрения, сейчас лишь 87%). При этом продолжение истории маньяка выглядит несколько вымученной попыткой создателей выжать из полумёртвой франшизы последние соки жизни (а заодно заработать денег и поднять зрительские рейтинги). Гаррисон едва ли когда-нибудь сможет занять место отца — зловещего обаяния ему явно не хватает — сам же Декстер убивает людей с уставшим видом и, кажется, мечтает о пенсии.

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