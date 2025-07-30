Okko приступил к съёмкам второго сезона драмеди «Секс. До и После»

Проект продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях обычных людей.

© Okko

Okko, продюсерский центр Originals Production и компания Norm Production объявляют о старте съёмок второго сезона сериала «Секс. До и После». Если в первом сезоне авторы исследовали отношения до и после процесса, то в новых эпизодах сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главная тема нового сезона — «Секс тоже важен», потому что секс ― одна из основ отношений.

Режиссером продолжения вновь станет Дарья Мороз, оператором постановщиком Евгений Цветков («Содержанки 2», «Пингвины моей мамы», «Я знаю кто тебя убил»), а креативным продюсером Антон Морозенко («Секс. До и после», «Холоп», «Холоп-2»).

Спродюсируют проект Андрей Левин и Роман Новиков, а в роли продюсеров от онлайн-кинотеатра Okko выступят Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская. В качестве генерального продюсера проект возглавит Вячеслав Дусмухаметов.

Роли в сериале исполнят: Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Николай Романов, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Алексей Макаров, Вероника Мохирева, Алексей Филимонов, Полина Гухман, Владислав Ценев, Игорь Черневич, Наталья Суркова, Пётр Скворцов, Антон Лапенко.

© Okko

Как отметила режиссёр Дарья Мороз, во втором сезоне съемочная команда сохранила структуру новелл, но перенесла действие в Санкт-Петербург. «Таким образом, город становится новым героем картины: объединяющим, атмосферным, живым, немного загадочным. Экскурсовод, в исполнении Юлии Снигирь, проведёт зрителя через весь сезон, и у неё также будет своя линия, как когда-то у персонала бара "Лёд" в первом сезоне», — добавила Мороз.

«Когда я придумывал этот проект, всё началось с простой, но важной идеи — поговорить об отношениях и близости максимально честно. Мне хотелось, чтобы истории были узнаваемыми, живыми, местами ироничными, но при этом не теряли своей», — поделился Вячеслав Дусмухаметов. Он отметил, что в первом сезоне удалось найти эмоциональный отклик у зрителя. «Во втором мы продолжаем развивать и переосмыслять разговор о близости — так же глубоко, смело и с той же живой интонацией, которая сделала проект узнаваемым и любимым», — заключил генеральный продюсер.

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