Okko выпустил второй тизер нового сезона сериала «Волшебный участок»

Продолжение проекта о полицейском, который ловит на улицах Москвы нечистую силу, выйдет на онлайн-платформе этой осенью.

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Okko выпустил второй тизер-трейлер нового сезона сериала «Волшебный участок». Съемочная группа второго сезона не изменилась. Режиссёром проекта вновь выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером — Александр Носков. Главыне герои также на своих местах. Меняется сама локация — из Москвы действие переносится в Санкт-Петербург.

По сюжету главный герой Лёха Попов (Николай Наумов) вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в северную столицу. Вместе с Лёхой сюда приехали Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок), отыскать Василису (Ева Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир.

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, при этом не мало иностранных. Поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани - Серёга, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона. Но главным злодеем остаётся Кощей (Филипп Янковский).

Первый сезон «Волшебного участка» два года подряд входит в ТОП-5 самых популярных сериалов Okko.

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