Эксперты объяснили новую волну интереса кинематографистов к книгам Стругацких

В отечественном кино наблюдается новая волна интереса к экранизации произведений Аркадия и Бориса Стругацких. В конце июля стартовали съёмки сериала «Полдень» по роману писателей «Жук в муравейнике». В работе также находятся сериал по повести «Трудно быть Богом», фантастический фильм по повести «Отель “У погибшего альпиниста”» и проект по киноповести «Машина желаний». «Рамблер» узнал у экспертов, с чем связан такой интерес кинематографистов к творчеству Стругацких.

© Okko, KION

«Полдень» станет первой экранизацией «Жука в муравейнике», написанного в 1979 году. Действие книги происходит в 2178 году, в ней рассказывается о прогрессоре (так называют землян, которые вмешиваются в техническое и общественное развитие более отсталых цивилизаций, чтобы изменить направление и темп развития) Льве Абалкине, который прервал миссию на планете Саракш и вернулся на Землю, но не зарегистрировался по прибытии. Найти его поручают Максиму Каммереру. В ходе разговоров со знакомыми Абалкина Каммерер узнаёт, что Абалкин при общении с ними вёл себя странно. Позже выясняется, что Лев не совсем обычный человек и гипотетически может быть опасен для окружающих.

Завязка сериала повторяет начало повести, только действие происходит в 2278 году, а Абалкин прерывает миссию на планете Надежда (она также фигурировала в книге). Режиссёром проекта стал Клим Козинский, в ролях заняты Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Евгений Сангаджиев и другие. «Мне нравится фантастика, в которой, собственно, сам фантастический элемент незаметен. Поэтому Стругацкие. Они не про фантастику, они про людей. Несмотря на то что мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации оригинального текста, я думаю, что в сценарии мы довольно близко подошли к тому, что было важно для самих авторов», — отметил режиссёр-постановщик Клим Козинский, чьи слова приводятся в пресс-релизе сериала.

© Okko, KION

Съёмки сериала «Полдень»

В апреле 2025 года стартовали съёмки фантастического фильма по повести «Отель “У погибшего альпиниста”», опубликованной в 1970 году. В книге речь шла об инспекторе полиции Петере Глебски, который приехал на отдых в отель «У погибшего альпиниста». Во время его пребывания на курорте с гор сошла лавина, отель оказался завален снегом и отрезан от цивилизации. После этого постоялец одного из номеров был найден мёртвым: физически крепкому мужчине свернули голову на 180 градусов. В ходе расследования Глебски узнает, что часть обитателей отеля — представители внеземной цивилизации.

Повесть была экранизирована трижды: в 1976 году вышел фильм польского режиссёра Станислава Воля, в 1993 году свою версию снял польский режиссёр Михаил Квециньский, а в 1979 году была выпущена советская кинокартина постановщика Григория Кроманова. Режиссёром новой экранизации стал Александр Домогаров — младший, инспектора Глебски играет Евгений Цыганов, в других ролях задействованы Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова. Премьера ленты запланирована на 28 января 2027 года.

В мае этого года начались съёмки сериала по повести «Трудно быть Богом», опубликованной в 1964 году. В книге рассказывалось о прогрессоре Антоне, который живёт под именем Руматы Эсторского на одной из планет, в средневековом королевстве Арканар. Он не может вмешиваться в ход истории королевства напрямую, но по мере сил пытается противостоять творящейся вокруг него несправедливости. Повесть была экранизирована дважды: в 1989 году вышел фантастический фильм немецкого режиссёра Петера Фляйшмана, а в 2013 году — кинокартина российского режиссёра Алексея Германа — старшего.

Сюжет нового сериала во многом повторяет фабулу книги, но у Антона в этой истории есть и личный интерес: много лет назад в Арканаре пропал его отец. Проект будет состоять из восьми серий. Режиссёром стал Дмитрий Тюрин, а одним из продюсеров — Фёдор Бондарчук, который также сыграет в сериале одну из главных ролей. Часть съёмок проходила в Иране, часть должна начаться в августе этого года в кинопарке «Москино» в Москве. В комментарии ТАСС один из продюсеров сериала Теймур Джафаров рассказал, что процесс планируется завершить в октябре 2025 года.

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Съёмки сериала «Трудно быть Богом»

В октябре 2024 года стало известно, что Первый канал и кинокомпания «Марс Медиа» приступили к разработке проекта «Машина желаний» — киноповести братьев Стругацких, ставшей первым литературным сценарием к фильму «Сталкер» Андрея Тарковского. В её основу легла повесть «Пикник на обочине» о сталкере Рэдрике Шухарте, который на свой страх и риск совершает вылазки в Зону, где после визита пришельцев осталось множество непонятных артефактов. Как указано на сайте Первого канала, проект будет представлять собой масштабную киновселенную, в которую войдут сериалы, компьютерные игры и фильмы. Их объединят персонажи, ставшие частью цивилизации, изменившейся после визита инопланетян.

Произведения Аркадия и Бориса Стругацких — классика отечественной фантастики, на книгах этих писателей выросло несколько поколений, отмечает в разговоре с «Рамблером» писатель, журналист, председатель ассоциации «Русское литературное общество» Александр Чистяков. «Стругацкие — это всегда узнаваемый бренд, готовая фан-база, которая точно будет заинтересована в проекте», — констатирует главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

Но произведения фантастов экранизировать нелегко, потому что экранизация подразумевает уже готовый образ героев, окружающего их мира и тем самым ограничивает фантазию самого читателя, отмечает Чистяков. По мнению Максима Острого, на примере недавней экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которая, несмотря на возрастное ограничение 18+ и не самый простой сюжет и образный ряд, оказалась крайне успешной, продюсеры увидели прецедент привлечения в кинотеатры взрослой и при этом обширной аудитории. «Очевидно, что “Отель "У погибшего альпиниста” метит буквально в этот же слот в прокате и в этот же зрительский сегмент», — считает он.

Эксперт добавляет, что ещё одной причиной интереса могли стать продюсерские амбиции, поскольку жанр фантастики — один из самых сложных в кино. «Он, как правило, требует масштаба, профессионализма, бюджета, то есть это высшая лига. Мне кажется, очень мало что может быть интереснее в творческом смысле, чем перенесение на экран культовых книг, на которых выросло в том числе нынешнее поколение опытных продюсеров и режиссёров», — размышляет Острый.

Главный редактор кинопортала Zoom.Film Александр Голубчиков связывает всплеск интереса к экранизации книг Стругацких с тем, что кинематографисты пытаются чередовать жанры. «Сначала режиссёры снимали фильмы про реальность. Потом возникло много ограничений, выпускать фильмы на остросоциальные темы стало сложно. Кинематографисты принялись экранизировать сказки. Теперь эта ниша насыщена, и авторы обратились к фантастике — этот жанр позволяет выразить свои представления о мире и при этом не попасть под ограничения», — поясняет он. К тому же сегодня у российских кинематографистов есть достаточно хорошая техническая база, чтобы снимать фантастические фильмы, добавляет эксперт.

Александр Чистяков считает, что новые проекты могут быть вполне успешны у публики при условии, что продукт будет сделан качественно и получит хорошее продвижение. Они могут заинтересовать в том числе и молодую аудиторию, чьи родители выросли на книгах Стругацких, и могут порекомендовать своим детям посмотреть современные экранизации.

Начались съёмки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких