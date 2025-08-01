Казанская певица Дышать записала саундтрек нового сериала Okko «Циники»

1 августа на всех популярных музыкальных стриминговых площадках состоялась премьера песни «Джама» казанской исполнительницы Гульназ Шакировой, выступающей под творческим псевдонимом Дышать. Композиция стала саундтреком нового драмеди «Циники», первые эпизоды которого уже доступны в Okko.

© Okko

Композиция «Джама» посвящена одному из главных героев драмеди «Циники», роль которого исполнил Аскар Ильясов. Его герой, красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник по имени Джамал сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии.

В столице молодой человек быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: Джамала берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова) Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь.

Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошеного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но всё меняется, когда герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.

© Соцсети певицы Дышать

Гульназ Шакирова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, рассказала, что полностью пропустила героя Джамала через себя. «Я так поняла, что он ― из обычной рабочей семьи, и в треке мне хотелось как раз это показать. То, что в нашем детстве папы и мамы много работали и не всегда достигали своих целей. Герой сериала Джамал едет из Казани в Москву и хочет воплотить свои мечты, а самое главное ― сделать жизнь лучше и добиться нечто большего, нежели его родители. Мы все мечтаем о том, чтобы наши родители почувствовали вкус жизни и гордились нами», ― пояснила она.

Премьера сериала «Циники» состоялась 28 июля в Okko. 10-серийный проект сняла команда, ранее работавшая над лирической комедией «Нежность». Креативным продюсером драмеди выступила Виктория Исакова, также исполнившая в сериале одну из главных ролей. Режиссёром стала Ира Бас, а оператором ― Александр Гринаш.

Помимо Аскара Ильясова, Светланы Ивановой и Виктории Исаковой, в сериале сыграли Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

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