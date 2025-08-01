Okko выпустил кофе для поклонников сериала «Открытый брак»

Попробовать напиток можно с 1 августа в сети кофеен One Price Coffee.

© Okko

Дерзкий латте «Тропический поцелуй» не оставит равнодушными поклонников «Открытый брак». В составе горячего кофейного напитка нежнейшие нотки ананаса в сочетании с воздушной и прохладной гранатовой пеной.

Подаваться латте будет в уникальном брендированном стакане «Открытый брак. Акт второй». На поверхности стакана нанесён QR-код, перейдя по нему можно будет всего за 1 рубль оформить месячную подписку «Прайм», которая откроет доступ к многообразию библиотеки Okko.

Главные герои второго акта оказываются в точно такой же исходной точке, как и пара из первого сезона. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после шестнадцати лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение.

Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.

Okko выпустил второй тизер нового сезона сериала «Волшебный участок»