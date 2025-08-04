Что смотреть в Окко с 4 по 10 августа: главные премьеры недели

Сериалы об отношениях, исторические драмы, семейные комедии и фильмы ужасов — в онлайн-кинотеатре Okko каждую неделю выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — картина об экзорцистах, которые изгоняют нечистую силу «Святая ночь. Охотники на демонов», индийская драма о произволе в полиции «Сантош» и семейный фильм о мальчике-кулинаре «Маленький шеф». Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

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4–6 августа: «Циники», новые серии

Премьера драмеди-сериала о коучах, которые помогают найти свою любовь, состоялась на прошлой неделе. В первых сериях молодой амбициозный ловелас Джамал приезжает в Москву из Казани, чтобы спрятаться от отца своей бывшей девушки. Родитель задумал женить Джамала на своей наследнице.

В столице парень организовывает психологический семинар по соблазнению. Дерзкого молодого человека замечает директор школы отношений «Эгоисты» и предлагает работу — Джамал с радостью соглашается. Но ведущий психолог школы Елена Островская считает его инфоцыганом и аферистом. Как повернутся события дальше?

4 августа: «Сантош», премьера

Фильм был показан на 78-м Каннском фестивале в мае этого года. Действие происходит в сельском районе в Индии. После смерти своего супруга Сантош, благодаря местной социальной программе, наследует его должность — участкового полицейского. Ей предстоит расследовать жестокое убийство пятнадцатилетней девочки из низшей касты.

Дело осложняется тем, что остальные блюстители закона не намерены искать настоящего преступника, обвиняя первых попавшихся людей. Сантош решает самостоятельно взяться за дело.

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6 августа: «Государь», 6-я серия

Продолжение сериала о том, как Пётр I стал императором. В предыдущих сериях Пётр изучал ремесла, науку и искусство в Европе, а также наказывал стрельцов, которые устроили бунт во время его путешествия за границу. В новых сериях государь объединяется со странами северо-восточной Европы в военно-политическую коалицию «Северный союз», чтобы объявить войну 15-летнему шведскому королю. Чем обернётся война с одним из самых сильных европейских государств для русского царя?

6 августа: «Путешествие на солнце и обратно», 6-я серия

В 9 лет Руслан вместе с отцом ― карточным шулером ― посетил свадьбу криминального авторитета. Там мальчик сразу влюбился в невесту и с тех пор не может забыть её.

10 лет спустя Руслану приходит повестка в армию, отец предлагает сыну поехать в Санкт-Петербург, чтобы заработать денег карточными играми и «отмазаться». Здесь он оказывается под крылом депутата Толика и вскоре отправится на поиски той самой детской любви.

© Frut Taym

7 августа: «Открытый брак. Акт второй», 5-я серия

В первой серии Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. У Агнии была интрижка с психологом и автором книги про отношения. Саша переспал с подругой жены Василисой, которая забеременела и родила от него ребёнка. Теперь пара живёт вместе. Дочь Агнии и Саши создаёт семейный чат «Счастливая семья», куда постепенно включаются любовники и друзья неверных супругов. Агния заводит бурный роман с успешным хирургом Юрой, а Саша и Василиса ищут острых ощущений на стороне. Новые серии обещают быть ещё жарче.

7 августа: «Маленький шеф», премьера, 6 лет

Школьник Илья, чьи родители находятся на грани развода, обнаруживает на улице заброшенный фудтрак. В его голове сразу созревает план, как помирить маму и папу. Ребёнок решает привести ресторан на колёсах в порядок и открыть собственный бизнес.

Родители с энтузиазмом воспринимают идею сына и начинают помогать ему. Занимаясь общим делом и преодолевая трудности, взрослые понимают, что всё ещё любят друг друга, и решают дать отношениям второй шанс.

8 августа: «Святая ночь. Охотники на демонов», премьера

© Nova Film

Фильм производства Южной Кореи. В Сеуле орудует банда приверженцев сатанинского культа, которая вселяет демонов в обычных граждан. На борьбу с сектой выходит группа «Святая ночь» в составе бывшего боксёра, женщины-экзорциста и оператора, который всё снимает на камеру. Они знают, как приструнить дьяволопоклонников, но на этот раз герои сталкиваются с такой силой, преодолеть которую будет совсем не просто.

10 августа: «Артек. Сквозь столетия», премьера

Семейная комедия о дерзком мальчике Мите, который никак не хотел взрослеть. Родители отправили юношу в лагерь «Артек», чтобы научить чтить предков и уважать традиции. Там Митя случайно попадает в прошлое ― сперва в 1925 год, а затем в самую гущу событий Отечественной войны 1812 года.

Чтобы выбраться из передряги, парню предстоит пройти немало испытаний, а главное ― научиться отвечать за свои поступки и принимать сложные решения. Ведь в его руках ― не только собственное будущее, но и будущее современной России.

© Fresh film

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«Циники» (18+)

«Сантош» (18+)

«Государь» (18+)

«Путешествие на солнце и обратно» (18+)

«Открытый брак. Акт второй» (18+)

«Маленький шеф» (6+)

«Святая ночь. Охотники на демонов» (18+)

«Артек. Сквозь столетия» (6+)

Почему стоит смотреть сериал «Циники» — драмеди о пикапере-самоучке