Начались съёмки драмы о танцах «Джайв» с Антоном Васильевым в главной роли

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» приступили к съёмкам восьмисерийного драматического проекта «Джайв». Сериал рассказывает историю человека, одержимого мечтой победить в соревнованиях по бальным танцам. В главных ролях заняты Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян и Анастасия Уколова.

© Okko

По сюжету, когда бессменные чемпионы по бальной латине покидают пьедестал, то лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов (Антон Васильев) делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру — парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать.

Этот рискованный шаг резко меняет игру, заставляя каждого выбрать — бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки. Помимо актёров, играющих главные роли, в сериале также снимутся Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева, Алексей Фатеев, Светлана Камынина, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, София Каштанова, Олег Алмазов, Анна Шепелева и другие.

© Okko

Режиссёром «Джайва» стал Данил Чащин, а оператором — Эдуард Мошкович, знакомые зрителям по проектам «Улица Шекспира» и «Райцентр». Сценарий сериала написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян, а продюсерами выступили Иван Самохвалов, Александр Цекало («Среда»), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko).

«Джайв — это финальный танец в латиноамериканской программе, после которого определяются чемпионы. Это физически очень затратный танец, который требует высокой активности и координации. Как и наши съёмки. Но кто хорошо станцует джайв — тот будет победителем», — поясняет Данил Чащин, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта.

Михаил Шульман, слова которого также приводятся в пресс-релизе, рассказывает, что бальные танцы не являются олимпийским видом спорта и никто не знает чемпионов мира, Европы или России по бальным танцам. Это не Месси, не Ди Каприо, не Бейонсе, отмечает сценарист. Он поясняет, что ему всегда было очень интересно понять, что движет людьми в такой профессии, где никогда и никому не суждено достигнуть ни статуса, ни материального положения, хотя бы отдалённо коррелирующих с затраченными усилиями.

«И, углубившись в материал, я понял одну невероятную вещь. Эти люди умеют делать красиво. И кайфуют от этого. Это очень странно говорить, но им и правда больше ничего не надо. Они выходят на паркет ради этого блеска — не на костюмах, а в глазах», — говорит Шульман.

© Okko

Играющий роль Дмитрия Смирнова Антон Васильев, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, считает, что эта история — повод для разговора о творчестве, об отношении к профессии, о том, что настоящее творчество — дорога к одиночеству.

Съёмки сериала «Джайв» пройдут в Москве. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

Начались съемки драмеди «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским