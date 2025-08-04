«Вождь войны»: новый сериал о гавайских воителях с Джейсоном Момоа

1 августа на стриминге Apple TV+ вышли первые эпизоды сериала «Вождь войны». Это история о междоусобных войнах королевств Гавайских островов в конце XVIII века. «Рамблер» рассказывает, как выглядят сражения полинезийцев через призму западной оптики.

© Apple TV+

На дворе конец XVIII века, Гавайские острова разделены между четырьмя враждующими королевствами: Гавайи, Мауи, Оаху и Кауаи. Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа предстаёт в образе отважного воителя Каиана. Он живёт в королевстве Кауаи как изгнанник, пытаясь наладить мирную жизнь. Но прошлое не отпускает мужчину; до того, как укрыться в соседнем государстве, он был военачальником короля Мауи.

© Apple TV+

Король Мауи Кахекили (Темуэра Моррисон) обманом заставляет Каиана и его соратников вернуться и примкнуть к его войску. Правитель утверждает, что соседнее королевство Оаху нарастило армию, чтобы напасть на Мауи. Каиан предлагает напасть первым и придумывает стратегию, как обойтись малой кровью, но Кахекили приказывает уничтожить не только воинов Оаху, но и мирных жителей.

Каиан понимает, что его использовали, и разрывает отношения с Кахекили. Вернувшись в королевство Кауаи, он знакомится с Каахуману (Люсиан Бьюкенен) — дочерью короля Гавайи Моку (Моусес Гудз) и сестрой Кахекили. Каиан оказывается загнан в ловушку воинов Кахекили, которые охотятся за ним. Каахуману помогает его соратникам покинуть королевство Кауаи и уплыть на остров соседнего королевства Гавайи. Междоусобные распри усложняются из-за появления бледнолицых.

© Apple TV+

Если мировой кинематограф ещё не усвоил, что мускулистые мужчины с голым торсом — далеко не всегда гарант интересной и увлекательной истории, новый сериал Apple TV+ — ещё одно тому доказательство. Джейсон Момоа в «Вожде войны» — не только исполнитель главной роли, но и шоураннер, один из авторов сценария и один из режиссёров (поставил финал мини-сериала). И у Момоа, и у шоураннера Томаса Па’а Сиббетта гавайская кровь — вероятно, интерес к истории объединения Гавайских островов у них не праздный.

О междоусобицах на Гавайях в картине рассказывают с точки зрения представителей американской культуры. Сериал подаёт гавайских воителей как благородных дикарей. Мускулистые торсы, боевые танцы, ритуальная брутальность — визуал, рассчитанный на западную аудиторию. Порой персонажи и вовсе начинают обладать сверхъестественными способностями. Сцена с участием Момоа, который охотится на акулу и хватает её за плавник голыми руками, превращает его в нереалистично всесильного персонажа.

© Apple TV+

Политические конфликты между племенами создатели упрощают до считываемой зрителем схемы гавайской «Игры престолов». Если говорить о прибытии на острова европейцев (бледнолицых), то это событие, которое предлагается воспринимать как неизбежную угрозу. При этом взгляд на неё остаётся внешним, опосредованным: зритель наблюдает столкновение высокоразвитой цивилизации, производящей одежду, корабли, порох и прочее, с дикарями, живущими в лесах.

Момоа и Сиббетт стараются соблюдать баланс между развлечением и этнографией, но в первых сериях скатываются в сторону национального аспекта. Выходит высокобюджетная реконструкция событий, основанная на реальных междоусобных войнах, но как будто её снимали не для Apple TV+, а для канала Discovery. Хотя в кадре показаны гавайские актёры и звучит гавайский язык, а создатели использовали местных консультантов, героям и сюжету этой картины не получается верить. Фильм демонстрирует национальную самобытность и только. Окружающая персонажей природа — не священное пространство для общения с духами, а лишь мистический фон.

© Apple TV+

По-настоящему впечатляет разве что саундтрек, над которым работал немецкий композитор Ханс Циммер («Интерстеллар», «Начало»). Первые эпизоды сопровождают тонкие этнические мелодии, пробуждающие одновременно и вовлечённость, и трепет перед величием полинезийской культуры. Но, как известно, красивая упаковка не всегда скрывает качественный товар — на одной музыке и визуальной красоте дикой природы Новой Зеландии (80% съёмок прошли там) далёко не уедешь.

Складывается ощущение, что сериал не понимает, какую историю хочет рассказать. То ли перед нами историческая драма о сложном и длительном процессе объединения гавайских королевств. То ли это боевик с клиповым монтажом и элементами мистики. А может, и вовсе социальная притча о противостоянии традиционных племенных ценностей и европейской колониальной экспансии. В результате получается хаос, в котором зрителю будет сложно разобраться.

© Apple TV+

Авторы «Вождя войны» явно вдохновлялись сериалом «Игра престолов». Но там, где у автора одноимённой серии книг и сценариста проекта Джорджа Мартина сложная политическая интрига, здесь упрощённое противостояние «хорошие парни против плохих». Ни один из героев нового сериала Apple TV+ (всего вышло две серии) пока не обладает ни прозрачными мотивами, ни ясными внутренними противоречиями. Это может измениться в следующих эпизодах, но пока перед нами дорогостоящий гавайский эпос, не вселяющий надежду.

Массажист Деревянко, воин Момоа, школьница Ортега: главные сериалы августа