Вышел первый тизер комедии «Одни дома» от создателей «Папиных дочек»

Премьера нового сериала состоится этой осенью в онлайн-кинотеатрах Okko и Start и на телеканале «Солнце».

© «СОЛНЦЕ», START, Okko

«Одни дома» — история о четырёх детях семьи Акимовых: юной бьюти-блогерше Алине, пранкере Женьке, отличнице Вике и любопытном шестилетнем фанате тру-крайма Коле. Главные герои, как любые ребята их возраста, мечтают остаться одни дома, без надзора родителей. Когда их мама и папа застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает грязной посудой и коробками из-под пиццы.

Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли ребята справиться со «взрослыми» делами — победить эпидемию гриппа, собрать мебель и вернуть пропавший интернет? Ко всем их недетским проблемам добавится ещё одна — инфантильный дядя Витя, которого оставили за главного и от которого больше хаоса, чем пользы.

© «СОЛНЦЕ», START, Okko

Над проектом «Одни дома» работали создатели сериалов «Папины дочки» и «Родители родителей». Режиссёром-постановщиком проекта стал Алексей Романюк. Генеральными продюсерами выступили Рубен Оганесян, Юлия Миндубаева, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский. Четверых детей Акимовых сыграли Анна Изотова, Феодор Кирсанов, Екатерина Червова и Александр Пинаев. Роль дяди Вити исполнил Павел Рассомахин. «Это светлая, добрая история. Мне кажется, сейчас достаточно мало такого кино, сериалов для детей. Там написаны какие-то штуки, которые даже взрослому интересны», — говорит Алексей Романюк, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта.

Павел Рассомахин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отмечает, что «Одни дома» — история про то, как дети знакомятся с миром и пытаются его понять без подсказок взрослых. «В результате мы узнаем новое о, казалось бы, знакомых вещах, ведь они показаны через призму ребёнка», — поясняет он.

Как отмечает Рубен Оганесян, чьи слова приводятся в пресс-релизе, «Одни дома» стали результатом огромной работы всей команды. «Мы выверяли каждый образ и каждую фразу, каждый поворот сюжета, чтобы сохранить добрую атмосферу проекта о мечте каждого ребёнка. Остаться одним, побыть самостоятельными, но при этом быстро повзрослеть, оказавшись в неожиданных ситуациях. Это история про свободу и ответственность, про весёлые приключения и важные уроки, которые получают наши герои», — говорит Рубен Оганесян.

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