В Okko состоится премьера документального сериала о Черкизовском рынке

Трёхсерийный документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 19 августа. Проект стал участником конкурсной программы фестиваля «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал».

© Okko

Черкизовский рынок, который в народе называли Черкизоном, был не просто торговой площадкой, а настоящим государством в государстве. Он работал на востоке Москвы почти 20 лет, вплоть до 2009 года. Здесь было своё кладбище, наряду с рублями и долларами ходила собственная валюта и даже существовали свои публичные дома. Именно на Черкизоне держалась одна из крупнейших бизнес-империй новой России ― группа компаний бизнесмена, политика, филантропа и ценителя искусства Тельмана Исмаилова.

Самые громкие вечеринки Москвы, выступления поп-звёзд, легендарный ресторан «Прага» ― всё это обеспечивалось доходами Черкизовского рынка, где одевалась половина России. Цикл из трёх документальных фильмов «Черкизон. Ад и рай новой России» рассказывает о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил и почему был уничтожен главный торговый центр страны.

© Okko

Герои сериала ― непосредственные участники эпохи рассвета и падения Черкизона: певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова ― Екатерина Романова и многие другие.

Автором сценария и режиссёром проекта стал петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. В качестве продюсеров выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская. «Для нас “Черкизон. Ад и рай новой России” — это исследование абсолютно уникальной эпохи в истории страны ― сочетание гламурного блеска и нищеты, эпохи, когда одни быстро и высоко поднимались, а другие оставались на социальном дне и были вынуждены выживать», ― отмечает продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта.

По мнению Тодорова, Черкизовский рынок ― метафоричное отражение ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых: с одной стороны, роскошь и богатство Тельмана Исмаилова, его дружба с первыми лицами страны и звёздами, а с другой ― нищета работников, а зачастую и рабов Черкизона, которые по факту и позволили Исмаилову жить красивой, показной жизнью. «Для нашего дока мы выбрали концепцию рая и ада. Если рай — это гламурная жизнь нулевых, то ад ― это то, что скрывал за её пределами Исмаилов», ― поясняет Владимир Тодоров.

Первый эпизод проекта был представлен на VII фестивале сериалов «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал». Он также будет показан на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в категории «Сериальная пауза».

Все три серии документального цикла можно посмотреть с 19 августа эксклюзивно в Okko.

