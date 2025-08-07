«Баранкины и камни силы»: как потомственные таксисты стали супергероями

7 августа на «Кинопоиске» вышел сериал «Баранкины и камни силы». Это фантастическая комедия о династии таксистов, в руках у которых оказываются древние магические камни, наделяющие человека суперсилой. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и делится своими впечатлениями.

Режиссёр Миша Поляков, в фильмографии которого есть и пёстрая драма об отношениях «Секреты семейной жизни», и четвёртая часть комедийной франшизы «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия», снял проект в необычном для себя формате. «Баранкины и камни силы» — это семейное фэнтези о путешествии во времени с элементами комедии.

В центре сюжета — семья потомственных таксистов Баранкиных. Однажды в их квартиру из 1804 года перемещается Варвара (Юлия Топольницкая). Девушка является предком семьи Баранкиных и одной из первых извозчиц в их роду. В 2020-е Варвару перенесли пять магических камней, которые она случайно получила от пассажира из Китая. Баранкины с радостью разбирают магические камни и получают сверхспособности, среди которых телепортация, чтение мыслей и возможность превращаться в других людей.

По ходу дела выясняется, что антагонист Велимир, который хочет завладеть камнями, перемещается из прошлого в 2020-е вслед за Варварой. Баранкиным придётся не только спасать её от преследователя, но и придумать, как вернуть родственницу обратно в 1804 год. Иначе может сработать эффект бабочки — и никто из нынешних Баранкиных не появится на свет.

Во многом завязка нового проекта напоминает сюжет фильма «СуперБобровы» о российской семье, которая получила сверхспособности благодаря радиоактивному дождю. Правда, Бобровы, в отличие от Баранкиных, могли использовать свои силы лишь при условии, что вся семья в сборе. Потомственные таксисты могут распоряжаться волшебными силами и в одиночку. Этот факт грозит расколоть далеко не дружную семью, среди членов которой много обид и конфликтов. Баранкины столкнутся с моральной дилеммой: использовать камни во благо или друг против друга?

Актёрский состав в проекте отобрали удачно. Артисты играют привычные для себя амплуа. Андрей Федорцов — типичный батя, который выглядит нелепо и комично и особо не разговаривает. Юлии Топольницкой досталась более сложная роль: она воплощает на экране героиню, которая попала из прошлого в будущее, и теперь ей предстоит освоить новые слова, вещи и предметы. Большая часть шуток в сериале как раз связана с тем, как героиня Топольницкой осваивается в современной Москве. Также в проекте принял участие звезда юмористического-шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлёв.

Над сценарием работал коллектив авторов — Максим Кудымов («Жвачка»), Артём Гончаров («Девушки с Макаровым»), Виктор Митрофанов («Киберпапа») и Алексей Алексеев («Баранкины» — его дебют). Они попытались переосмыслить простой и знакомый многим сюжет, добавили в него много второстепенных линий, большая часть которых не представляет особой ценности для центральной истории. Этот приём на руку проекту не сыграл: во время просмотра зритель может запутаться и, как следствие, потерять интерес. Кроме того, в сериале то и дело всплывают элементы из фильмов «Назад в будущее», «СуперБобровы» и даже «Фантастическая четвёрка», что обрекает его на сравнение с этими картинами. Авторы не удосужились придумать новые сюжетные повороты и ходы, а позаимствовали их у коллег по рынку. Но, возможно, зрителям такие сценарные приёмы придутся по вкусу.

В «Баранкиных» поднимают важные темы, среди них, например, семейные ценности, ответственность за себя и близких, а также конфликт отцов и детей. Авторы не пытаются углубиться в эти темы, а легко и с юмором интегрируют их в диалогах между членами семьи. Шутки в сериале строятся не только вокруг семейных взаимоотношений, но и на контрасте прошлого и настоящего. Также здесь есть и комедия положений — герои то и дело попадают в курьёзные и смешные ситуации. Новых комедийных приёмов авторы не выдумывают, большая часть юмора кажется натянутой и предсказуемой, но местами можно от души посмеяться.

Конечно, «Баранкины» не войдут в историю российского кинематографа. Но со своей задачей авторы справились: получился лёгкий и интересный сериал, который поможет разгрузить голову от насущных проблем и скоротать досуг.

