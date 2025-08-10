Сериал «Уэнздей»: в новом сезоне Ортега играет Прокофьева и ищет сталкера

На Netflix вышел долгожданный второй сезон сериала «Уэнздей». В продолжении знакового хита стриминговой платформы торжество ужаса и празднество мрака обеспечивают Дженна Ортега со своей неизменной мрачной гримасой и Кэтрин Зета-Джонс в готическом образе. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, удастся ли проекту напугать зрителей, какие приемы шоураннеры использовали для создания готической атмосферы и получилось ли у них превзойти первый сезон.

Сериал «Уэнздей» смело можно назвать одним из флагманских для Netflix. Первый сезон вышел в 2022 году и за первую неделю его посмотрели 341,2 миллиона часов. Так история про дочь мрачной семейки Аддамс, которая отправляется учиться в академию «Невермор», обошла предыдущего рекордсмена платформы — четвёртый сезон «Очень странных дел».

Во втором сезоне Уэнздей возвращается в школу, причём добровольно и с охотой, но проблемы не заставят себя ждать. К героине присоединяется младший брат Пагсли (Исаак Ордонес), у девушки появляется сталкер, ей придётся научиться контролировать свои экстрасенсорные способности, а ещё попытаться предотвратить смерть подруги-оборотня, которая одновременно является её соседкой по комнате Энид (Эмма Майерс).

Режиссёр Тим Бёртон снова выступил в качестве исполнительного продюсера и снял половину эпизодов второго сезона — первую, четвёртую, седьмую и восьмую серии. Постановщик и бессменные сценаристы проекта Альфред Гоф и Майлз Миллар начинают сезон с козырей, правда, понятных только преданным фанатам сериала.

Шоураннеры дают старт повествованию резво, не трудясь напомнить зрителям, что было в первой части истории. Почему Уэнздей теперь считается героиней и спасительницей «Невермора», где находится её почти бойфренд Тайлер и куда уехал их сокурсник Ксавье? Нужно априори хорошо помнить перипетии сюжета первого сезона или как минимум бегло ознакомиться с ним перед просмотром второго — иначе начало новых эпизодов больше запутает, чем увлечет.

Стиль Бёртона заметен с первых сцен: готический антураж, мрачные краски, тягостная, на грани иронии, атмосфера. Постановщик фантазирует со стилем повествования и визуальным воплощением — в сериал включены анимационные сцены в духе «Трупа невесты» или «Франкенвини». Костюмы тоже идеально выверены: чёрные платья дам и смокинги мужчин семейки Аддамс контрастируют с цветными одеждами остальных героев. Не говоря уже об их узнаваемой машине и домашней обстановке в живописном особняке в тёмных тонах. Чёрные вороны, пугающие звуковые эффекты, убийства и жуткие тайны — второй сезон балует зрителей смелыми сюжетными решениями и изощрёнными диалогами. Особенно выделяется Уэнздей: героиня не изменяет себе и чередует завуалированные словесные оскорбления со своей дедукцией.

При этом за всей бравадой, присущей Уэнздей, скрывается самый обычный подросток. Она всё-таки проникается дружественными чувствами к Энид, по-своему оберегает её и помогает разбираться в запутанных романтических отношениях, пусть и приводя циничные цитаты Макиавелли и скептически вздёргивая бровь.

Казалось бы, давно избитые сюжетные линии про неразделённую любовь, неуверенность, подростковые метания на этот раз в сериале приобретают налёт свежести. Скрытые за сверхъестественными способностями героев, окруженные мрачными горгульями замка-академии, спрятанные за непроходимыми дремучими лесами, которыми окружен «Невермор», эти сюжетные тропы увлекают за собой. Герои выглядят настоящими и естественными — насколько это позволяют их особенности.

То же самое касается и классического сюжета про отношения матери и дочери. В первом сезоне Уэнздей и Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) существовали в довольно напряжённой атмосфере. И хотя к середине первого сезона они разрешили свои разногласия, даже к финалу истории между ними чувствовалась некоторая напряжённость. Во втором сезоне эта арка будет продолжена, и Мортиша перейдёт из разряда второстепенных героев в когорту постоянных персонажей. Матери семейства Аддамс предложат возглавить один из школьных родительских комитетов «Невермора», и поэтому она станет ещё пристальнее опекать дочь. Естественно, в своём особом, мрачном стиле.

Особенно Мортишу будет волновать дар Уэнздей, её пророческие видения — в сериале им отводится значительная роль. Экстрасенсорные способности героини должны ей помочь спасти Энид, а заодно — избавиться от сталкера. Можно быть уверенными, что девушка разделается с недоброжелателями в собственной непревзойдённой манере.

Несмотря на то что создатели не тратят время на то, чтобы «разжевать» зрителям предысторию героев, всё же некоторые сцены намеренно подсвечивают особенности характеров персонажей. Так, в одном из фрагментов Уэнздей играет на контрабасе «Танец рыцарей» Сергея Прокофьева. Он звучит в немного отличной от оригинала аранжировке, сдобренный более глубокими нотками, многозначительными паузами и экспрессивной игрой Уэнздей. Выбор мелодии говорит о сложном характере девушки, её пытливом уме и стремлении к совершенству.

Об этом же говорит новая учительница музыки в академии Айседора Капри в исполнении Билли Пайпер. Отмечает особенности Уэнздей и новый директор школы «Невермор», пронырливый Барри Дорт в исполнении Стива Бушеми. Этот персонаж далеко не так прост, как пытается казаться.

Первая часть второго сезона пока больше ставит вопросы, нежели отвечает на них. Это оправданный ход, учитывая то, какие большие надежды стриминг возлагает на проект. Теперь создателям придётся аккуратно распутать клубок загадок и секретов, не скатываясь в абсурд и соответствуя высокой планке сверхъестественной мистерии, которую установила первая часть.

Вторая половина сезона выйдет на Netflix 3 сентября. Проект уже продлён на третий сезон.

