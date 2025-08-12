Дмитрий Журавлев: «Эта работа сильно отличается от того, что я делал раньше»

В интервью «Рамблеру» комик и актёр рассказал о новых ролях в кино, музыкальном творчестве и последствиях большой популярности.

33-летний уроженец села Верхняя Колыбелька Липецкой области Дмитрий Журавлев — один из самых известных комиков России сегодня. Его путь в юморе начался в 2010-х в команде КВН Воронежского института ФСИН «Приказ 390». А продолжился на телеканале ТНТ. Журавлев принимал участие в качестве артиста в ТВ-шоу «Открытый микрофон», «Не спать» и «Игра». А также работал как сценарист в проекте «Импровизация». Но широкую известность комику принесли уже интернет и два сезона астрологического шоу «Натальная карта», которое он ведёт вместе с Олесей Иванченко.

Кроме того, Журавлев снимается в кино и сериалах. На его счету более десяти комедийных проектов, в их числе — сериалы «Патриот», «Иванько», «И снова здравствуйте!». 7 августа на «Кинопоиске» вышел новый комедийный сериал с его участием — «Баранкины и камни силы», который рассказывает о семье таксистов, внезапно получивших суперспособности.

Автор «Рамблера» поговорил с Журавлевым о том, как изменился юмор за последнее десятилетие, что вдохновило его на создание собственной музыки и какие последствия влечёт за собой популярность.

— В последние годы вы на пике популярности, и кажется, что ключевым проектом, который дал толчок вашей карьере, стало шоу «Натальная карта». Вы с этим согласны?

— Я считаю, резкого взлёта у меня не было. Да, после «Натальной карты» всплеск интереса со стороны аудитории был более заметным, но резким его сложно назвать. К тому моменту у меня уже были поклонники, которые следили за моей работой в кино и в комедийных проектах на телевидении.

Моя работа ведущим в интернет-шоу стала логичным продолжением и помогла увеличить фанбазу. Причём из-за того, что я снимаюсь в проектах, которые выходят на телевидении и в интернете, аудитория у меня разновозрастная. Это и молодежь, которая предпочитает смотреть контент в гаджетах, и взрослое поколение, которому больше нравится телевизионный формат.

— Вам нравится ваша популярность?

— Странно, если бы артисту она не нравилась. Я рад, что мной интересуются, меня узнают. Но в моём понимании популярность скорее не цель, а средство для более масштабной цели — нести как можно больше добра и позитива людям.

У меня даже есть девиз, я нанёс его на кольцо, которое сам и сделал: «Излучающие любовь множат её». Чем больше я веселю людей, тем мне приятнее. Я вообще считаю, что смех — это антипод смерти. Когда люди смеются, они живы.

— Есть ли у популярности обратная сторона?

— Конечно, есть и сложности. Я работаю без отдыха. Высокая загруженность сказывается на здоровье. Не так давно на съёмках я растянул голеностоп, но, чтобы не выпадать из графика своих проектов, не стал брать больничный и продолжил работать.

Жена советует остановиться, отказаться от части проектов и интервью. Но пока есть такая возможность, пока я популярен, хочется взять от момента максимум.

— Боитесь ли того, что однажды интерес аудитории к вашему творчеству может угаснуть?

— Мне кажется, я к этому готов. Прекрасно понимаю, что в какой-то момент случится спад. Смогу ли я вернуть былой зрительский интерес, не знаю. Я ценю свою популярность, но не хочу на ней зацикливаться.

На старте моей карьеры я читал стендапы в маленьких клубах, хотя мои друзья отговаривали меня, мол, зачем делать программу для пяти зрителей. А я всегда считал, что, даже если один зритель придет на моё выступление, буду работать. Возможно, моё выступление поможет ему психологически перезагрузиться, отвлечёт от проблем, сблизит с родными.

— Свой путь в комедийном жанре вы начинали в КВН, в 2010-х. Как изменился юмор за эти годы?

— Сейчас в юморе важно быть оперативным, моментально реализовывать свои идеи. Раньше мы придумывали шутку, репетировали её два месяца, потом рассказывали на сцене или перед камерой. Эта схема отлично работала.

Но сейчас, если ты будешь ждать с шуткой месяц, значит, будь готов к тому, что её уже рассказали три раза другие комики, причём на разных платформах и в разных жанрах. Контента стало очень много, конкуренция сильно возросла. Сегодня нужно чётко понимать: не сделаешь ты — тут же сделает кто-то другой.

— Комедии составляют основу вашей фильмографии. Среди них — сериал «Баранкины и камни силы». Чем вас заинтересовал этот проект?

— Мне понравился актёрский состав. Когда поступило предложение, я просмотрел список утверждённых артистов и сразу понял, что все ребята прикольные, работать будет интересно.

А ещё заинтересовал неожиданный, юмористический подход к супергеройской тематике. Сериал «Баранкины и камни силы» рассказывает о самых обычных людях, которые внезапно получают сверхспособности. Тут и рождается смешное.

— В новом сериале вы играете Лёшу Баранкина — потомственного водителя, фельдшера, который получает способность читать мысли. Как вы готовились к этой роли?

Когда меня утвердили на роль, я стал пристальнее наблюдать за водителями, пытаться «снять» их в своём сознании. А потом понял, что они обычные люди и мне не нужно играть карикатурного водителя.

— Хотелось бы попробовать себя в драматическом кино? Возможно, в роли «на сопротивление»?

— Уже попробовал. Скоро выйдет комедийная многосерийная драма «Попадос», в ней я играю антагониста, крайне негативного персонажа. Эта работа кардинально отличается от того, что я делал раньше.

Когда мне предложили эту роль, я моментально загорелся. Продумал персонажа до мелочей. Но когда начались съёмки и пошла уже пятая смена, понял, что больше никогда не хочу играть отрицательных персонажей. В процессе мне было так тяжело и погано, моё нутро будто сопротивлялось поведению моего персонажа. Домой я приезжал эмоционально опустошённым. И самое жуткое — на съёмочной площадке все сказали, что я справился со своей работой хорошо.

— После такого опыта готовы снова сыграть антагониста?

— Возможно, в фэнтези, где я буду понимать, что такого зла не может существовать в реальности. А над предложениями сыграть маньяков, представителей криминального мира и других отвратительных людей буду тщательно думать.

— Какими ещё ролями планируете удивлять?

— Сейчас я снимаюсь в адаптации сказки «Колобок», действие которой происходит во вселенной кинофраншизы «Последний богатырь». Там я буду танцевать, скакать на коне, петь, играть на гуслях. Все, что я мог привнести в этот фильм, я предложил режиссёру Антону Маслову, и он поддержал мои идеи.

— Совсем недавно телеканал СТС объявил о том, что вы станете ведущим второго сезона шоу «Прятки». В каждом эпизоде шесть звёздных героев прячутся внутри разных необычных локаций, а ваша задача как ведущего — найти их всех за час. Расскажите, как проходила ваша работа в этом проекте?

— Я согласился на участие в шоу «Прятки», хотя не видел первый сезон, ведущим которого был Егор Крид. Продюсеры попросили меня не смотреть предыдущие выпуски, чтобы я смог привнести в проект новый опыт. Это были необычные для меня условия, ведь выпуски многих шоу, в которых вы можете меня увидеть, я монтирую сам и чётко понимаю, какой продукт будет на выходе. Поэтому «Прятки» стали для меня смелой авантюрой.

Незнакомая команда, съёмки в разных странах и часто в заброшенных местах. В этом сезоне зрители увидят выпуски в отеле-призраке в Бангкоке, металлургическом заводе в ЮАР, тюрьме в Старой Руссе и других локациях. Кроме того, в шоу участвовало огромное количество звёздных гостей, у многих из которых непростой характер. Было даже несколько серьёзных конфликтов на площадке. Приходилось за кадром разговаривать на повышенных тонах. Не буду сейчас раскрывать имён, потому что не знаю, что останется в финальной версии.

Но в итоге со съёмочной командой мы сработались, и, как мне кажется, второй сезон шоу получился достойным. А главное, после участия в проекте мне стало понятно, почему этот формат нравится аудитории телеканала СТС. Все в мы в детстве играли в прятки, а просмотр этого шоу даёт возможность взрослому снова почувствовать себя ребёнком.

— Какие отличия есть в производстве контента для ТВ и интернет-платформ? Можете назвать несколько для примера?

— В интернет-проектах границы дозволенного в отличие от телевидения шире. Например, в онлайне могут быть допустимы мат и темы, которые на телеканалах обсуждать не будут. Если зритель к острым форматам не готов, он идёт в более безопасную зону, на ТВ.

— В этом году вы начали активно заниматься музыкой, выпустили сольные треки. Как бы вы определили свой жанр?

— Постпанк. Многие слушатели говорят, что моя музыка похожа на творчество группы «Агаты Кристи». У меня, как и у солиста этой группы, высокий голос. Да и звучание местами похоже. Так что тут параллели очевидны.

— Творчество «Агаты Кристи» вдохновило вас на запись собственной музыки?

— Будете смеяться, но я почти не слушал эту группу. Целенаправленной отсылки на «Агату Кристи» в моём творчестве точно не было, само собой так получилось. Мне просто нравятся постпанк-музыканты, люблю звучание «бочки» и атмосферу в их треках.

Также нравится музыка таких рок-групп, как «Кино» и Nautilus Pompilius. Эти музыкальные коллективы, в частности, вдохновили других артистов этого жанра в постсоветских странах.

— Помимо постпанка, какую ещё музыку любите слушать?

— Рок, фолк, поп и фанк. На самом деле я меломан. В моём плейлисте чего только нет: советские ВИА «Синяя птица» и «Акварели», инди-артист «Арахис», рок-группа «Чёрный государь», белорусская группа Rockerjoker с музыкой в жанре буги, фолк-группа СKAZKI, Bon Jovi, Uma2rman… В общем, слушаю всё на свете.

— Готовите ли сольный альбом?

— Мы поговорили с командой, провели анализ рынка и поняли, что альбомы сейчас не востребованы. Эффективнее выпускать музыку не одним блоком, а треками, для современной аудитории такой формат воспринимается комфортнее. Поэтому альбом выпускать не планируем.

— Какие новые песни планируются до конца этого года?

— Новая песня «Временно бесконечность» вышла 8 августа, это фит с певицей Лилая. На осень готовлю ещё один трек, сейчас пытаюсь найти для него правильное звучание. А зимой выйдет песня, которую я посвятил своей жене. Изначально я не хотел её выпускать, потому что она очень личная. Но мои друзья и знакомые послушали её и сказали, что песня крутая и нужно поделиться треком с аудиторией. А главное — жена с этим согласилась.

— Какие советы можете дать начинающим комикам, которые тоже хотят стать популярными юмористами?

— Не останавливайтесь, не бойтесь и верьте в то, что вы делаете. Причём важно не останавливаться даже тогда, когда кажется, что у вас ничего не получается. Потому что в этот момент вы ближе всего к своей цели.

