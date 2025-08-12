В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера сериала «Дыши»

Ранее проект стал триумфатора VII фестиваля «Пилот», победив в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» по мнению жюри.

© Okko

11 августа в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера нового оригинального драматического сериала Okko о звёздной акушерке «Дыши». Сериал стал совместной работой Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы».

Первые эпизоды представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером кинокомпании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссёром-постановщиком Анной Кузнецовой, авторами сценария Еленой Кондратьевой и Светланой Штеба, оператором-постановщиком Романом Малышевым.

© Okko

Также в мероприятии приняли участие исполнители главных и второстепенных ролей Марина Александрова, Пётр Буслов, Евгения Аюнц, Никита Григорьев, Артём Федотов, Артемий Мильграм, Иван Фоминов, Наталья Земцова, Степан Емельянов и Мария Тухарь.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей проекта, представители киноиндустрии и российские знаменитости. Среди них, например, продюсеры Сергей Сельянов, Георгий Шабанов, Галина Стрижевская; актеры Лев Зулькарнаев, Сабина Ахмедова, Марина Васильева, Максим Стоянов; психиатр, блогер Василий Бейнарович, комикесса Лиза Ющук, режиссер Оксана Мафагел и многие другие.

Оригинальный 8-серийный сериал «Дыши» рассказывает историю Леры (Марина Александрова) ― звёздного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из её клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

Массовая премьера состоится 15 августа эксклюзивно в Okko.

В Okko состоится премьера документального сериала о Черкизовском рынке