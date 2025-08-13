«Очи Ваканды»: супергеройский мультсериал от создателей фильма «Чёрная Пантера»

В онлайн-кинотеатре Disney+ доступны все четыре эпизода мультсериала вселенной Marvel «Очи Ваканды» спин-оффа фильма «Чёрная Пантера». В центре сюжета шоу — истории воинов вымышленного африканского государства Ваканда, которые в разных временных эпохах путешествуют по миру в поисках давно утерянных артефактов. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился сериал-антология о приключениях вакандцев в прошлом.

© Disney+

Картина «Чёрная Пантера» вышла в 2018 году и ознаменовала новую веху в истории кинокомиксов. Блокбастер о принце Ваканды Т’Чалле (Чедвик Боузман) стал не только зрительским и кассовым хитом, но ещё первым (и до сих пор единственным) супергеройским фильмом, удостоившимся номинации на премию «Оскар» в главной категории. За фасадом яркой картинки скрывался важный разговор об историческом прошлом страны, а утопичное и скрытое от мира вымышленное государство Ваканда наглядно демонстрировало, чего оказались лишены миллионы темнокожих граждан, переселённых в США для принудительного труда.

После успеха оригинального фильма было анонсировано не только логичное продолжение, которое вышло в 2022 году, но и многосерийный спин-офф, который должен был расширить мифологию вымышленной страны и стать данью уважения скончавшемуся в августе 2020-го Боузману — исполнителю роли Чёрной Пантеры в рамках вселенной. Среди потенциальных сюжетов для предстоящего проекта обсуждались идеи сольного сериала о М’Баку (Уинстон Дьюк) и племени джобари, полноценного приквела о прошлом Киллмонгера (Майкл Б. Джордан), выступившего антагонистом первого фильма, а также предыстории Т’Чаки — отца Т’Чаллы и предыдущего носителя супергеройского костюма.

Помимо прочего, в сериал должна была вернуться исполнившая роль генерала Окойе Данай Гурира — воительница даже появилась с эпизодической ролью в «Соколе и Зимнем Солдате». Но зрительский интерес к супергероике стал угасать. Поэтому драматическое игровое шоу постепенно трансформировалось в мультсериал-антологию. Режиссёром стал дебютант Тодд Харрис, а режиссёр «Чёрной Пантеры» Райан Куглер выступил одним из продюсеров.

© Disney+

«Очи Ваканды» состоят из четырёх отдельных историй, каждая из которых посвящена разным персонажам и временным линиям. В первом эпизоде изгнанная воительница Нони вынуждена отправиться по следам сбежавшего из страны предателя, чтобы вернуть его в Ваканду вместе с украденными технологиями. В остальных сериях вакандцы поочерёдно составляют компанию грекам при осаде Трои, отправляются в Китай 1400 года до н. э., а также в Эфиопию конца XIX века. Скрепляющим лейтмотивом шоу становится путешествие героев по миру в поисках утерянных или давно украденных артефактов из вибраниума (вымышленный металл, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics — прим. «Рамблера»).

В июне 2020 года политический активист из Конго Эмери Мвазулу Дьябанза ограбил музеи в Париже и Марселе с целью вынести антиквариат, составляющий постоянные экспозиции культурных пространств. Мужчина решился на преступление не ради наживы, это был политический жест. Дьябанза состоит в группе «Единство, достоинство, смелость» (Unité Dignité Courage), которая призывает вернуть на родину древние экспонаты, украденные европейцами в колониальные времена. Герои мультсериала также путешествуют по всему миру, пытаясь вернуть домой похищенные артефакты. Поэтому в «Очах Ваканды» нетрудно разглядеть ярко выраженные антиколониальные интонации.

Мультсериал во многом продолжает развивать идеи оригинальных фильмов. Но, в отличие от «Чёрной Пантеры», ему не хватает ни чётко очерченной драматургии, ни запоминающихся персонажей. Каждый эпизод напоминает квест: получил задание, выполнил, вернулся.

© Disney+

После череды кассовых неудач Marvel продолжает экспериментировать с формой новых проектов. Как и в случае с «Фантастической четвёркой: Первые шаги», создатели «Очей Ваканды» не придумали ничего лучше, чем перенести сюжет в прошлое. В фильме Мэтта Шекмана супергеройская семья спасала мир в декорациях ретро-Америки 1960-х. В мультсериале действие разворачивается с 1260 года до н. э. до конца XIX века. Но исторические эпохи служат лишь ярким фасадом для разыгрывания однотипных историй.

Во втором эпизоде перед зрителями разворачивается античный сюжет противостояния греков во главе с Одиссеем с троянцами, предводителем которых был Ахилл. За 30 минут хронометража будут и знаменитый троянский конь, и смертельное ранение Ахилла в пятку. Ранее Ахилл и сам появлялся в комиксах Marvel, в восьмом выпуске Thor Annual в ноябре 1979 года. Создатели мультсериала не зря показали античных богов в эпизоде. Так они намекают на связь между античными богами и супергероями — ведь последние тоже обладают невиданной силой, — но далее этот феномен они никак не осмысляют и не комментируют.

Новый сериал столкнулся и с плохой анимацией. Визуальный ряд, несмотря на отсылки к творчеству живописца Эрни Барнса, как и в случае с предыдущими мультсериалами студии («Что, если…?» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»), кажется слишком устаревшим, тем более на фоне анимационных успехов Netflix с проектом «Любовь. Смерть. Роботы» или Sony с — «Человеком-пауком: Через вселенные».

Хотя «Очи Ваканды» могут порадовать фанатов дебютом многих персонажей в рамках киновселенной — помимо Ахилла, в сериале появляется Железный Кулак, — в остальном это во многом необязательное шоу, которое может утомить зрителя уже после первого эпизода. А изначально запланированный для расширения мифологии Ваканды сериал на деле не привносит в лор ничего нового.

