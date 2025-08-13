Okko представит первый в России документальный сериал о феномене русских сказок

Онлайн-кинотеатр Okko завершил съёмки 5-серийного документального проекта «Русские народные. Вся правда о сказках», где главный герой сериала «Волшебный участок» Лёха Попов в исполнении актёра Николая Наумова будет раскрывать спрятанные в сказках тайны и загадки.

© Okko

По сюжету герой изучает русский фольклор и получает ответы на множество вопросов, связанных со сказками. Например, откуда взялись основные сюжеты сказок, как появились главные сказочные злодеи ― Баба-Яга, Змей Горыныч, Кощей и прочая нечисть, кто прячется за личностями чудо-богатырей Ильи Муромца, Алёши Поповича и Добрыни Никитича, а также простых героев из народа: Емели и Ивана-дурака. Лёхе Попову помогают выдающиеся исследователи русского фольклора Александр Афанасьев и Владимир Пропп. Оба учёных уже покинули этот мир, но согласно сценарию сериала их сознание бережно хранится в специальных банках с раствором.

В проект войдут пять серий, каждая из которых посвящена определённой тематике. Главные действующие персонажи и спикеры сериала помещены в полностью нарисованное пространство, выполненное в стилистике главного иллюстратора русских сказок Ивана Билибина. По задумке авторов это поможет зрителям глубже погрузиться в мир русского фольклора.

© Okko

«Русские народные. Вся правда о сказках» сняла компания Pro100 Media, ранее создавшая документальный стендап-сериал «Быть цыганом». Сценарий сериала написали Михаил Рольник и Фёдор Тимофеев, режиссёром-постановщиком стал Эльдар Мусин. В качестве генеральных продюсеров проект возглавили Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская. Роли Александра Афанасьева и Владимира Проппа озвучили известные дикторы Пётр Гланц и Сергей Чихачёв.

Премьера «Русские народные. Вся правда о сказках» приурочена к выходу второго сезона сказочного комедийного детективного сериала «Волшебный участок». Она продолжит традицию двойных премьер Okko, когда документальный сериал работает в связке с художественным и оба проекта дополняют друг друга.

В Okko состоится премьера документального сериала о Черкизовском рынке