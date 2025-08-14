Дорога ярости: разбираем продолжение комедийного боевика «Скрежет металла»

В онлайн-кинотеатре Peacock вышло продолжение сериала «Скрежет металла». Основой для комедийного боевика стала серия игр Twisted Metal компании PlayStation Studios. Главные роли в проекте исполнили звезда киновселенной «Мстители» Энтони Макки и Стефани Беатрис. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и делится своими впечатлениями.

© Universal Television, Sony Pictures Television

В первом сезоне действие разворачивается в постапокалиптической Америке, где изолированные города существуют среди опасных пустошей. Главный герой, курьер Джон Доу (Энтони Маки), получает задание доставить загадочный груз в обмен на возможность обрести новую жизнь в одном из городов. В дороге он встречает Молчунью (Стефани Беатриз). Вместе они сталкиваются с бандитами и знакомятся с опасным клоуном-убийцей Сладкоежкой (играет его рестлер Джо Синоа, а озвучивает Уилл Арнетт), который в итоге становится их приятелем. По мере продвижения по разрушенной стране герои сближаются и становятся парой. К финалу Джон достигает цели, но понимает, что его обманули: обещанная новая жизнь оказывается ловушкой, а Молчунья вновь уходит в пустоши.

События продолжения разворачиваются через семь месяцев после финала первого сезона. Джон пытается найти своё место в Нью-Сан-Франциско, но его тянет к прошлому и особенно тяготит разлука с Молчуньей. Та, в свою очередь, примкнула к банде загадочной Куколки (Тиана Окойе) и теперь борется за равные возможности для жителей пустошей и городов. Параллельно Сладкоежка и его верный спутник Стю (Майкл Д. Митчелл) продолжают путь по стране, но обнаруживают, что их репутация самых опасных убийц подверглась сомнению.

Всё меняется с появлением таинственного Калипсо (Энтони Кэрриган), который объявляет о проведении гонок на выживание. Наградой для победителя станет исполнение любого желания. Это обещание заставляет главных героев пересмотреть свои приоритеты и состязаться за главный приз.

Изначально «Скрежет металла» стилистически напоминал гибрид фильма «Безумный Макс» и серию компьютерных игр Fallout — это была яркая картина о постапокалиптическом мире, полная чёрного юмора. В первом сезоне создатели экранизации Ретт Риз, Пол Верник и Майкл Джонатан Смит сделали ставку на фильм-путешествие, сосредоточившись на странствии персонажей и деталях окружающего их мира, а не на зрелищных автомобильных баталиях. Такой подход оправдал себя: зрители смогли глубже погрузиться в атмосферу и проникнуться судьбами героев. Но во второй части шоураннеры приблизились к духу оригинальной игры и добавили больше динамичных сцен с боями на колёсах — то, чего так ждали поклонники франшизы.

Открывающие эпизоды следуют проверенной формуле: герои держат путь на турнир, преодолевая испытания и знакомясь с будущими соперниками. Сезон расширяет вселенную и вводит множество новых действующих лиц, часть из них хорошо знакома поклонникам игровой серии. На экране уже появились зловещий мистер Гримм (Ричард де Клерк), умеющий поглощать души мертвецов, а также Аксель (Майкл Джеймс Шоу) — киборг, растянутый между двумя исполинскими колёсами. С ними в шоу проникают мистические и фантастические элементы. Первый сезон, несмотря на всю свою эксцентричность, держался в рамках реализма. Теперь же происходящее на экране приобрело магическую природу.

© Universal Television, Sony Pictures Television

Турнир предоставляет победителю возможность исполнить любую заветную мечту. Калипсо предстаёт не просто организатором кровавых гонок, а почти божественной фигурой с волшебной наградой.

Второй сезон продолжает радовать отличными актёрскими работами. Отношения Джона и Молчуньи переживают серьёзные турбулентности, но химия между Энтони Маки и Стефани Беатриз по-прежнему работает. Маки блистательно воплощает образ остроумного Джона — в отличие от неубедительного появления в «Капитане Америке: Новый мир», здесь актёр находится в своей стихии, демонстрируя весь спектр харизмы. Стефани Беатриз привносит в роль Молчуньи новые нюансы, мастерски показывая эволюцию героини от замкнутой одиночки до лидера, готового бороться за справедливость. Особенно трогательно её взаимодействие с юной попутчицей Мэйхем (Сейлор Белл Курда) — Беатриз естественно примеряет роль заботливой старшей сестры.

Тандем Самоа Джо и Уилла Арнетта в образе Сладкоежки остаётся жемчужиной сериала. Главный антигерой франшизы по-прежнему балансирует на грани комического и зловещего. Новым героям же пока не хватило экранного времени для полноценного раскрытия, хотя Энтони Кэрриган в роли Калипсо интригует. Его нарочито театральная, дёрганая манера игры лишь сгущает ореол таинственности вокруг организатора турнира.

Во втором сезоне автомобильные погони и сражения выглядят масштабнее и динамичнее. Создатели щедро насыщают каждый эпизод адреналиновыми схватками, не заставляя зрителя томиться в ожидании. Команда умело сочетает практические эффекты с компьютерной графикой, моделируя впечатляющие сцены разрушения. А визуальное воплощение некоторых персонажей заслуживает отдельной похвалы: например, Аксель с его колёсами вместо рук выглядит одновременно нелепо и угрожающе.

Но у продолжения есть и недостатки. Основная претензия связана с затянутой экспозицией — создатели чересчур долго подводят зрителя к кульминации. Турнир, призванный стать ключевым элементом сезона, после трёх стартовых эпизодов по-прежнему маячит где-то на горизонте. Количество колоритных персонажей растёт, но их характеры раскрывают поверхностно. А впереди ещё знакомство с целой плеядой участников — экранного времени на полноценное раскрытие каждого может попросту не хватить.

Тем не менее второй сезон «Скрежета металла» зрителя непременно заинтересует. Юмор стал изощрённее, галерея ярких персонажей расширилась. Сериал круто балансирует между верностью игровому первоисточнику и самобытной историей.

Особенно интересны в «Скрежете металла» выстроенные отношения действующих лиц. Будь то конфликты Джона и Молчуньи или дружеские споры между Сладкоежкой и Стю. «Скрежет металла» умело сплетает пальбу из оружия и схватки с неожиданно пронзительными личными историями героев. За счёт этого проект может увлечь как фанатов франшизы, так и зрителей, которые предпочитают стрельбе драму. Остаётся лишь дождаться начала грандиозного турнира и надеяться, что он оправдает все ожидания.

Сериал «Уэнздей»: в новом сезоне Ортега играет Прокофьева и ищет сталкера