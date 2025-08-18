Что смотреть в Окко с 19 по 22 августа: главные премьеры недели

Документальные фильмы, исторические драмы, научная фантастика и мультфильмы для всей семьи — в онлайн-кинотеатре Okko еженедельно выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — документальный сериал о знаменитом московском рынке «Черкизон. Ад и рай новой России», фантастический триллер с Венсаном Касселем «Саван», полнометражный мультфильм про медведя Бернарда, который мечтает стать суперагентом. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© SBS Productions, Prospero Pictures

Кадр из фильма «Саван»

19 августа: «Черкизон. Ад и рай новой России», премьера

Документальный проект режиссёра Вадима Ватагина рассказывает об одной из самых мощных бизнес-империй 1990–2000-х годов — Черкизовском рынке в Москве. О нём знали жители всей страны, и практически каждый москвич приезжал сюда, чтобы купить одежду и обувь, продукты питания и бытовую технику. Сам рынок под руководством бизнесмена и политика Тельмана Исмаилова имел строгую иерархию, и торгующие здесь продавцы, среди которых нынешние крупные бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса, подчинялись определённым законам. Своими воспоминаниями о «Черкизоне» в фильме поделились певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, а также продюсер Иосиф Пригожин.

© Okko

20 августа: «Государь», финальная серия

Финальная серия проекта о восхождении на престол и правлении императора Петра I. Проект рассказывает об основных вехах жизни царя, будь то Северная война или основание Санкт-Петербурга. А также о том, как российский правитель путешествовал по Европе и обучался там местным ремёслам.

© «НФП», Первый канал, «12», «Глобус-фильм», Okko

В предыдущей серии Пётр разрабатывает стратегию генерального сражения Северной войны — Полтавской битвы. Начинаются ожесточённые бои между русскими войсками под руководством Петра и шведской армией под командованием шведского короля Карла XII. Развязка совсем близко.

20 августа: «Психотерапия: Незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце», премьера

В центре сюжета семейная пара, переживающая кризис в отношениях. Муж Ник — писатель, который никак не может закончить роман о любовных страстях в эпоху палеолита. Его жена Сьюзи устала в одиночку содержать семью и готовится к разводу. В этот момент на пути Ника встречается Кин (Стив Бушеми) — бывший серийный убийца, который предлагает написать книгу о нём. Вот только Сьюзи принимает Кина за семейного психотерапевта и решает дать отношениям с мужем второй шанс. Удастся ли маньяку спасти брак интеллигентной пары?

© Cinegryphon Entertainment, Curious Gremlin, Asteros Film, Olive Productions, Theatriste, Pak Pictures, Mavi Baykus

21 августа: «Открытый брак. Акт второй», 7-я серия

© «Марс Медиа», Smart Film

Продолжение сериала о супругах Агнии и Саше, которые пережили взаимную измену и выстраивают жизнь с новыми партнёрами. В предыдущих сериях герои решаются на откровенный разговор, Саша делает новой пассии Василисе предложение, но получает отказ по очень необычной причине. В это время Агния, после знакомства нового любовника-хирурга Юрия с её детьми, делает ему предложение о браке. С каждой новой серией обстановка накаляется до предела.

21 августа: «Дух моей общаги», 2-й сезон, премьера

Продолжение мультсериала об отличнике Олеже, который погибает при странных обстоятельствах и превращается в духа, чтобы завершить массу недоделанных задач. В первом сезоне призрак находит себе друга — двоечника Диму. Ребята делят комнату в общаге, помогают друг другу и попадают в неожиданные истории.

© Phoenix Animation Studio

Во втором сезоне Олежа потеряет форму призрака и окажется в Лимбе — пространстве между жизнью и смертью. Герой сможет вспомнить самые яркие эпизоды своей жизни. Но ему предстоит отличить реальные события от вымысла, а также постараться сохранить дружбу с Димой.

21 августа: «Саван», премьера

Потерявший жену бизнесмен Карш (Венсан Кассель) создаёт устройство, способное связывать живых людей с умершими. Он разработал технологию — специальные датчики, которые помещают в гроб и при помощи планшетов помогают близким следить за разложением тела усопшего.

© SBS Productions, Prospero Pictures

Однажды Карш замечает на теле мёртвой жены странные наросты, в то же время на кладбище неизвестные разрушают её надгробие и надгробия ещё нескольких человек. Каршу предстоит разобраться, что произошло, и найти виновных. Но открытия, которые бизнесмен сделает во время расследования, повергнут его в шок, заставят с головой окунуться в прошлое и по-новому взглянуть на свою жизнь.

21 августа: «Косолапый агент», премьера

Полнометражный мультфильм по мотивам известного испанского мультсериала о дружелюбном, но неуклюжем белом медведе Бернарде, который постоянно попадает в курьёзные истории. На этот раз Бернард получает чип, который даёт ему суперспособности, и отправляется на задание.

© Alpha Animation and Culture, Alpha Group, Alpha Pictures, QC Media

Но в процессе он теряет чип, а вместе с ним и суперсилу. Теперь главная задача — отыскать пропажу и вернуть себе статус супергероя. В этом медведю помогает новая подруга нерпа. Вместе они отправляются в опасное путешествие, сражаются с преступниками и преодолевают много сложных испытаний.

22 августа: «Дыши», 2-я серия

© Originals Production, «Место силы»

Новая серия сериала о звёздной акушере Лере (Марина Александрова), которая после смерти мужа одна растит троих детей. Леру считают гуру естественных родов. К ней обращается влиятельный бизнесмен, чья молодая любовница Маша вот-вот родит. У девушки врачи установили тазовое предлежание плода. Но Маша не желает делать кесарево, а хочет родить сама. Лера берёт пациентку, но в процессе родов всё идёт не по плану. Этот случай может полностью разрушить карьеру и жизнь акушерки.

22 августа: «Жар-птица», премьера

В центре сюжета — молодая талантливая актриса Саша из санкт-петербургского театра. Однажды она решает отправиться в Индию на поиски матери, которая много лет назад примкнула к секте. Девушка приезжает в город Варанаси и теряет на улице сознание. В себя она приходит уже в Чунаре, что в 30 километрах.

Помощь ей оказывает таинственный парень, который знакомит Машу с русскими артистами, много лет выступающими на улицах Индии. Вскоре от шаманки девушка узнаёт, что её мать на самом деле не уехала, а погибла. А сама Маша перестаёт понимать, где находится: в Индии или на репетиции родного театра в Санкт-Петербурге.

© Фрут Тайм

Как посмотреть всё это?

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ экосистемы Сбербанка:

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург). Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTSTXZcf8H

