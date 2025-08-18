На ВДНХ состоялась премьера документального сериала о Черкизовском рынке

Все три серии проекта «Черкизон. Ад и Рай новой России» можно будет увидеть с 19 августа эксклюзивно в Okko.

15 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ нового документального проекта «Черкизон. Ад и рай новой России». Цикл из трёх документальных фильмов рассказывает о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил, и почему был уничтожен главный торговый центр страны. В съёмках приняли участие певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Первые эпизоды на ВДНХ представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером по документальным проектам Okko Владимиров Тодоровым и автором сериала и арт-директором News Media Holding Вадимом Ватагиным.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей документального проекта, представители киноиндустрии и российские знаменитости, среди которых: Иван Самохвалов, Тимур Родригез и Катя Кабак, Елена Николаева, Алена Блин, Алексей Сапрыкин, Сергей Романович, Александра Киселева и другие.

Первый эпизод документального сериала «Черкизон. Ад и Рай новой России» был представлен на VII фестивале сериалов «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал». Также его продемонстрировали на фестивале российского кино «Окно в Европу» в категории «Сериальная пауза».

