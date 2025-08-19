«Три сестры»: каким получился сериал с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко

В онлайн-кинотеатре Kion идёт комедийная мелодрама «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко, Александром Цыпкиным, Марусей Климовой и Юлией Александровой. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть сериал, где от великой чеховской пьесы остались только имена сестёр и их желание переехать из периферийного города в столицу.

Ирина, Оля и Маша — три сестры, которые живут в Нижнем Новгороде. Старшая Ирина (Юлия Александрова) работает маркетологом в агентстве. Она растит сына Вадика, любит всё контролировать, играть в приставку и давно не живёт с мужем Женей (Антон Денисенко), хотя и не разводится официально.

Средняя Оля (Маруся Климова) — классическая «отчаявшаяся домохозяйка»: пока её супруг Максим (Павел Попов) работает и тайно посещает любовницу, она вкладывает все силы в воспитание дочери-теннисистки Киры (кинодебют дочери рэпера Тимати Алисы Юнусовой). Оля чувствует, что с её браком что-то не так, но, попивая на скамейке у корта алкоголь вместе с другими матерями юных спортсменов, пытается уверить подруг и себя в обратном.

Младшая Маша (Полина Гухман) — мятущееся и одновременно беззаботное дитя нулевых. Она крутит роман с автомехаником-ровесником (Валентин Анциферов) и мечтает чего-то добиться сама, а не жить в тени властной и успешной матери Татьяны (Лариса Гузеева) — известной в городе женщины и владелицы ювелирного магазина. При этом, когда мать во время отпуска поручает Маше управлять бизнесом, девушка легкомысленно оставляет сейф с драгоценностями в багажнике незапертой машины, откуда их крадут.

Каждая из сестёр твердо намерена перебраться в Москву. Ирину в столице ждёт новый возлюбленный Антон (Александр Цыпкин). Он обещает ей новую жизнь и новые карьерные перспективы. Которые, впрочем, оказываются довольно мутными, поскольку изображающий из себя влиятельное лицо мужчина — на деле просто помощник некоего отправившегося на цифровой детокс бизнесмена (Павел Воля). Оля, по её собственным словам, «переросла этот город»: от Москвы она ждёт больших возможностей для дочери-теннисистки и улучшения отношений с мужем. Машу же просто манят перспективы, открывающиеся в столице, — пусть пока и непонятно, какие именно.

Все сёстры надеются при переезде на финансовую помощь матери. Но у вернувшейся из Сочи родительницы другие планы. Во-первых, она привозит с собой молодого любовника-массажиста Никиту (Павел Деревянко) и намерена отправиться с ним в кругосветный круиз, а не нянчиться с внуками. Во-вторых, Татьяна очень не хочет отпускать дочерей в Москву — безжалостный, по её мнению, город, который перемалывает людей, как мясорубка. Сёстры усматривают в Никите альфонса и принимаются плести интриги, чтобы устранить неожиданного претендента на нажитое матушкой имущество.

«Три сестры» — режиссёрский дебют Маруси Трубниковой, работавшей над сценариями сериалов «The Тёлки» и «Блеск» и участвовавшей в продюсировании сериала «Беспринципные». Сценарий проекта разрабатывали Екатерина Богомолова и Анна Персикова: у первой в анемнезе значится соавторство сценария к «Беспринципным в Питере», у второй — к сериалу «Ольга». Итогом совместной работы этого творческого трио стал глянцевый по визуальной составляющей и довольно беззубый по сюжету и драматургии проект. От одноимённой пьесы Чехова в нём остались только имена трёх сестёр и их желание переехать с периферии в столицу. Но если чеховские Ирина, Ольга и Маша мечтали выбраться из удушливой атмосферы безымянного провинциального городка, где их вдобавок притесняла в собственном доме жена брата, то стремление героинь сериала любой ценой переехать в Москву кажется странным.

Ирина — ценный специалист на своей работе, к тому же к ней неровно дышит её солидный и симпатичный начальник. Оля не настолько несчастлива в быту и браке, чтобы искать новой жизни за триста километров от дома. Её изменник-муж держит себя в рамках и даже пытается устранить ставшую проблемной любовницу, дочь прекрасно чувствует себя в местной школе тенниса, большая квартира радует глаз дизайнерскими интерьерами. Даже Маша, чьё стремление покорить столицу оправдано молодостью и энтузиазмом, вполне может проявить себя в родном городе: в конце концов, именно ей мать доверила управление бизнесом. Вместо безвестного безликого захолустья в кадрах фигурирует Нижний Новгород — город-миллионник с музеями, старинной архитектурой, благоустроенными набережными и собственным кремлём. С учётом всех этих обстоятельств переезд для героинь — вовсе не драматический вопрос выживания или стремления к действительно лучшей жизни, а скорее каприз и попытка искать «от добра добра».

Вместо бесхребетного брата и его расчётливой мелочной жены, которые были у чеховских трёх сестёр, в сериале фигурируют властная, но всё-таки заботливая мать и её смущённый своим двусмысленным положением любовник. Героиня Ларисы Гузеевой совсем не кажется чудовищем, от которого хочется сбежать и спрятаться в большом городе. Отказывая своим взрослым и благоустроенным дочерям в материальной помощи, она в то же время парой фраз ставит на место насмешливого умника, который на бизнес-семинаре пытается принизить Машу. Герой Павла Деревянко — единственный, кто вызывает в этой истории сочувствие. Сёстры считают его проходимцем и пытаются выжить из дома, другие окружающие без устали намекают, что спутница и старше, и влиятельнее него. Он же от серии к серии всё больше проявляет себя нормальным человеком: на стройные ножки подосланной сёстрами дизайнера-соблазнительницы не ведётся и даже выручает Ирину, когда та пытается вывести на чистую воду новую пассию своего почти бывшего мужа.

Плюс «Трёх сестёр» в том, что сериал не лишён юмора и попыток затронуть темы, которые интернет перемалывает, как Москва — человеческие души: любовь между женщиной постарше и мужчиной помладше, высокомерное отношение столичных жителей к жителям периферии, потребительские взгляды на жизнь, домогательства со стороны статусных персон. «Какая бестактность!», — возмущается немолодой столичный актёр, которому Маша отказывает в близости несмотря на соблазн попасть таким образом в столичную тусовку. Антон искренне недоумевает, почему провинциальная дамочка ещё не прилетела к нему, видному столичному парню, в объятия. А московская подруга Маши прямо поясняет, что хочет красивой жизни за счёт мужчин, а не творчества и достижений.

Но этого недостаточно, чтобы выделить «Трёх сестёр» из десятков единиц сериального контента. Проекту не хватает ясной, убедительной драматичной истории, остроты и нерва. События развиваются слишком медленно, болезненные темы затронуты слишком поверхностно, а герои Ларисы Гузеевой и Павла Деревянко, на разницу в возрасте между которыми явно ставили создатели сериала, существуют каждый в своей вселенной и не демонстрируют каких-либо страстей. Даже Москва, куда героини в итоге приезжают и где испытывают крах иллюзий, не перемалывает трёх сестёр — просто аккуратно щёлкает по носу.

Финальные серии впереди, и, возможно, в них будет крыться либо впечатляющая злая сатира, либо берущая за душу сермяжная истина. Пока же из увиденного запоминаются разве что красивые, снятые с дронов виды Нижнего Новгорода и лубочные заставки к каждой серии. В остальном «Три сестры» напоминают фоновую пьесу, сыгранную механическим пианино: выверенно, размеренно, неназойливо, к просмотру необязательно.

