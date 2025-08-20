«Дыши»: драма о материнстве и врачебных ошибках с Мариной Александровой

В Okko стартовала многосерийная драма от режиссёра солнечной трагикомедии «Каникулы» Анны Кузнецовой «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли. В центре сюжета — талантливая акушерка Лера, которая пытается совместить изматывающие рабочие будни в больнице с обязанностями многодетной матери-одиночки. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и делится своими впечатлениями.

© Originals Production, кинокомпания «Место силы»

Непробиваемая профессиональная уверенность и трудолюбие на работе Леры (Марина Александрова) ярко контрастируют с её апатией и усталостью в собственной квартире. Вдова Лера воспитывает троих детей в одиночку. Старшие дочери Лида (Мария Лукьянова) и Вася (Евгения Аюнц) стойко терпят отсутствие должного родительского внимания, а младший сын Юра (Константин Денисов) то и дело норовит упрекнуть мать в инфантилизме. В больнице Лера — ответственный родитель, а дома — капризный ребёнок. Кажется, ничто на свете уже не изменит её устоявшийся ход жизни.

© Originals Production, кинокомпания «Место силы»

Ситуация получает неожиданный поворот, когда на приём к Лере приходит молодая любовница преуспевающего бизнесмена (Пётр Буслов) Маша (Даша Верещагина). У девушки непростой случай — тазовое предлежание плода. Ей нужно делать кесарево сечение, но новоиспечённая мама настаивает на естественных родах. В других клиниках ей отказали, поэтому она пришла за помощью к главной стороннице естественных родов в городе — Лере. В надежде получить повышение звездная акушерка всё-таки поддаётся на уговоры клиентки и соглашается помочь ей разродиться самостоятельно. Увы, роды прошли с осложнениями: роженица была на грани смерти, ребенок в реанимации. Влиятельный партнёр Маши угрожает карьере Леры и безопасности её семьи.

«Дыши» — редкий в российской стриминговой индустрии проект, созданный преимущественно женщинами. Сценаристами сериала выступили Елена Кондратьева («Переходный возраст») и Светлана Штеба («Втроём»), режиссёром — Анна Кузнецова («Каникулы»), монтажёром — Анастасия Марчукова («Нежность»). А в списке продюсеров числятся Эльвира Дмитриевская («Любовь Советского Союза»), Ольга Куренкова («Эпидемия»), Арпине Хачян («Побудьте со мной»). Центральная тема шоу также максимально женская — беременность и материнство, которые едва ли можно показать достоверно через призму съёмочной команды, состоящей из представителей мужского пола.

© Originals Production, кинокомпания «Место силы»

Премьера «Дыши» прошла на фестивале «Пилот» в этом году. Там сериал с лёгкостью обошёл конкурентов и стал победителем кино-церемонии. Так в чём же успех нового проекта Okko? Анна Кузнецова признаётся в интервью онлайн-кинотеатру, что хотела снять отечественную версию британского мини-сериала «Будет больно» с Беном Уишоу, который без лишних сантиментов рассказывал бы о процессе деторождения. Ведь роды — это вызов не только для матерей, но и для самих акушеров, находящихся в состоянии острого стресса 24 часа в сутки. План Кузнецовой сработал в «Дыши» лишь отчасти: не столь реалистичный, как британский предшественник, сериал удивительно точен в вопросах процедуральной части родов. Ещё бы, ведь во всех медицинских сценах участвовали настоящие врачи.

При этом лейтмотивом проекта становятся этические сложности в работе сотрудников отделения акушерства и гинекологии, которые, как и любые другие представители срочных служб, подвержены человеческому фактору и часто совершают ошибки. На протяжении восьми эпизодов «Дыши» создатели пытаются найти ответ на важный вопрос: кто же в конечном итоге несёт ответственность за жизнь ещё не родившегося ребёнка — его родители или врачи?

© Originals Production, кинокомпания «Место силы»

На фоне большой профессиональной неудачи Леры разворачиваются другие, не менее важные для сюжета события. Её взрослеющие дети сталкиваются с очарованием первой любви и жестокостью школьного буллинга, а недавняя элитная клиентка Маша — с тяготами и радостями материнства. Все персонажи проекта неоднозначные, по ходу сюжета у зрителей будет меняться к ним отношение. Такой сценарный ход позволяет сериалу оставаться живым и доступным для зрителя любого уровня насмотренности.

Ещё одна большая удача «Дыши» — исполнительница главной роли Марина Александрова, которая с первой страницы сценария прониклась не только к этой истории, но и к главной героине. Лера, как и сама Александрова, является настоящим фанатом своей работы. Остаётся лишь надеяться, что в будущих эпизодах невероятная синергия сериала и его создательниц поможет «Дыши» сохранять фокус на реальных, а не вымышленных историях материнства.

