Актёр Аскар Ильясов: «После такого можно не сниматься в постельных сценах»

В онлайн-кинотеатре Okko идёт сериал «Циники» о коучах в сфере отношений. Главную мужскую роль в нём играет 29-летний казахстанский актёр Аскар Ильясов, известный зрителям по сериалам «Нулевой пациент», «Эпидемия», «Престиж», «Лада Голд» и «Лихие». Его герой Джамал, самоуверенный ловелас и авантюрист, приезжает из Казани в Москву и устраивается работать консультантом в школу отношений «Эгоисты». Методы Джамы совершенно не устраивают ведущего специалиста школы Елену Островскую (Светлана Иванова). «Рамблер» поговорил с Аскаром Ильясовым о подготовке к роли Джамала, психологии и жизни между Астаной и Москвой.

© Соцсети Аскара Ильясова

— Почему вы решили сниматься в «Циниках»? Что вас привлекло в этом сериале?

— В первую очередь меня привлёк мой персонаж. Джамал — авантюрный, обаятельный, очень активный молодой мужчина. Для меня этот образ был новым с точки зрения актёрского опыта, и мне показалось, что моего обаяния может хватить, чтобы реализовать этого героя.

Во вторую очередь это актёрский состав. Когда я увидел каст, то подумал, что съёмки в «Циниках» станут отличным опытом. Cама история показалась интересной, ведь речь в ней идёт об отношениях мужчин и женщин, а эта тема всегда захватывает.

© Okko

Кадр из сериала «Циники»

— Джамал — довольно неоднозначный персонаж. Он соблазняет девушек, учит других пикапу, занимается инфоцыганством. Но в кризисной ситуации, когда на героиню Светланы Ивановой нападают с пистолетом, он проявляет мужество и находчивость. Как вы для себя объясняете его мотивацию? В чём его сила и слабость?

— Его сила вытекает из его слабых сторон. Очевидно, что это недолюбленный, в глубине души сильно закомплексованный мужчина, который скрывает свои комплексы с помощью бравады. У Джамала есть проблемы с чувством меры, и это выражается в его внешности, его бесконечном желании соблазнять. Соблазнение — его способ общения с миром: мой герой соблазняет не только женщин, но и саму жизнь.

Но это несчастливая жизнь, на мой взгляд. При этом я не вижу в нём ничего вредоносного. Джамал не злой человек, а неоднозначный тип, который пытается выжать из жизни максимум.

— У Джамала очень интересная манера общения: он самоуверенный, мягкий, но нахальный, вальяжный. У вас с ним есть что-то общее?

— Нет, у меня другой способ коммуникации с людьми, я бываю достаточно стеснительным Но в чём-то я бы хотел быть похожим на Джамала: уметь так же легко общаться с женщинами, так же улавливать настроение и желания окружающих. Я не такой, а кино даёт возможность перевоплотиться в подобного персонажа, и для меня это некая терапия.

Могу заметить, что роли влияют на то, каким я становлюсь. Джама меня раскрепостил: я стал примерять на себя его уверенность, смелость делать что-то неординарное, умение отстаивать свою точку зрения, принимать себя.

© Соцсети Аскара Ильясова

— Сериал начинается с откровенной постельной сцены с вашим участием. Вам было психологически сложно в ней сниматься?

— Сниматься было несложно. Но я не ожидал, что эту сцену поставят в самое начало сериала. Когда мы были на премьере, я её впервые увидел как зритель и, конечно, смутился. Думаю, после такого можно пару лет вообще не сниматься в постельных сценах.

— В «Циниках» речь идёт о школе психологии. Ваш герой тоже даёт психологические консультации. Как вы готовились к этой роли: может, смотрели эфиры блогеров или читали книги по психологии?

— Психология интересует меня давно. К тому же это один из инструментов актёрской профессии, нам преподавали психологию на курсах актёрского мастерства. Поэтому кое-какие знания в этой области у меня уже были. Но главное, что у нас на съёмках был консультант Артур Гараганов (эксперт в области психологии, психотерапии, консультант актёров кино и театра. — Примечание «Рамблера»), он работал со мной и Светой Ивановой.

Это был потрясающий опыт, потому что Артур действительно хорошо умеет объяснять различные психологические приёмы: от трюков в области нейролингвистического программирования до того, как правильно вести себя на публике, влиять на аудиторию, удерживать её внимание с помощью темпа речи, жестов. Он внёс большой вклад в работу над моей ролью.

© Okko

Кадр из сериала «Циники»

Ещё при подготовке я смотрел видео пикаперов, но мне не нравилось то, что я видел. Мой герой полностью отличается от них, и я не нашёл прототип, за которым можно было бы следить и заимствовать его приёмы. Также смотрел видео блогеров: как они продают свои марафоны, ведут их.

— Вы упомянули, что психология — часть актёрской профессии. Можете назвать себя хорошим психологом? Если да, как вам это помогало в профессии?

— Психологом себя назвать не могу. Но я эмпатичный, а без этого качества невозможно быть актёром, ведь актёрская профессия состоит из внимания, эмпатии, ума и координации. Я могу чувствовать людей, находить для общения с ними подходящие слова. При этом стараюсь не давать непрошеные советы.

— После съёмок в «Циниках» вы стали лучше разбираться в психологии?

— Да. Мой кругозор в этой области однозначно расширился благодаря активной подготовке и съёмкам. Я стал внимательнее относиться к девушкам, лучше понимать их, чувствовать их настроение и желания.

— Сейчас люди уделяют много внимания психологии. Помимо традиционной терапии есть инфокурсы, подобные «Эгоистам» школы, где психологические занятия сочетаются с йогой и прочими телесными практиками. На ваш взгляд, могут ли такие школы быть действительно полезными?

— Наверное, какие-то могут, какие-то нет. Но в России и Казахстане, как мне кажется, психология стала частью поп-культуры. Я думаю, в целом в этом больше пользы: люди начинают понимать базовые вещи про себя, про человеческую психику. Но есть обратная сторона — невероятно высокие цены на терапию, низкоквалифицированные специалисты, которые закончили двухмесячные курсы и уже приступили к практике. Психологов стало так много, что теряешься в выборе и в итоге становится сложно найти своего специалиста.

Ещё я наблюдаю зацикленность на терапии. Среди моих знакомых есть люди, которые находятся в ней три-четыре года, и мне кажется, это уже не приносит им пользы, а становится костылём. У человека атрофируются мышцы своей рефлексии, и он перестаёт решать свои проблемы сам, а постоянно обращается к другому человеку, которому платит.

© Okko

Кадр из сериала «Циники»

По моим наблюдениям, терапия далеко не всегда бывает полезна. Человек может оказаться в очень уязвимом, хрупком положении, если он ничего не знает о терапии, а ему начинают внушать что-то про родителей, детские травмы и так далее. Человек словно выкапывает из себя всё это. На мой взгляд, не всем и не всегда стоит это делать. Я считаю, что к специалисту нужно приходить с конкретным запросом и разбираться, что с этой проблемой можно сделать. Например, если уже год преследуют навязчивые и угнетающие мысли, с которыми человек пытался справляться с помощью спорта, медитации, ведения дневника, сдавал анализы на гормоны, но ему ничего не помогло, это может быть поводом обратиться к терапевту.

— В вашей фильмографии есть положительные герои и негодяи. Кого вам интереснее играть?

— Я не разделяю своих персонажей на положительных и негодяев, редко оцениваю своего героя как злодея. Если я тщательно разобрался в мотивации своих персонажей, то становлюсь их адвокатом. Я играл героев, которые причиняли другим зло, но внутри оправдывал их, так как понимал, почему они это делают. Мне становилось жалко этих людей.

Я, скорее, оцениваю сыгранных мной героев как однозначных и неоднозначных. Например, Кирсан Аюшев из «Нулевого пациента» был вполне однозначным: врач, любящий свою профессию, честный, благородный, справедливый. Но неоднозначных персонажей мне играть, конечно, интереснее.

— Вы родились в Казахстане, закончили Театральный институт имени Щукина в России, некоторое время играли в московском Театре сатиры. Но вас не устраивало развитие вашей карьеры, и вы вернулись на родину. Никогда не жалели об этом?

— Это было одно из самых верных решений в моей жизни: не бояться, услышать себя и понять, что мне надо домой, на родную землю, к родным языку, людям, к семье. Я поверил своему внутреннему голосу, вернулся и стал сильнее, увереннее в себе. Думаю, это отразилось и на моей внешности, и на игре. Я брал паузу только в российском кино, а в Казахстане сыграл несколько больших ролей (например, за главную роль в спортивной драме «Паралимпиец» Ильясов в 2023 году получил приз на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества. — Примечание «Рамблера»).

Затем мне поступило предложение сняться в «Эпидемии». Там был такой классный актёрский состав, что я согласился. Меня очень воодушевил этот проект, я был очень рад вернуться в Россию и снова работать здесь, потому что уровень российского кино на порядок выше казахстанского. В России много отличных специалистов в любых профессиях, связанных с кино. После этого я сыграл в «Нулевом пациенте», и этот проект обратил на меня внимание зрителей. И в каждом новом российском проекте, будь то «Лада Голд», «Престиж» или «Комбинация», я показывал, что могу играть разные роли.

© Соцсети Аскара Ильясова

— Вы живёте в Казахстане, но много снимаетесь в России. Вам не трудно жить между двумя странами?

— Нет. Для меня это идеальный расклад. Москва — большой город с сильной энергетикой, но мне легче жить в городе меньших размеров. Поэтому я живу в Астане, а в Москву прилетаю на съёмки. Останавливаюсь в отеле, в свободное время хожу в спортзал, в выходные могу увидеться с друзьями. Мне нравится жить в Москве в отелях, так снимаются все бытовые вопросы. Потом я возвращаюсь в Казахстан и живу здесь. То есть у меня получилось разделить дом и работу.

— С кем из российских коллег вы особенно подружились и стараетесь чаще видеться?

— Со съёмочной командой сериала «Лада Голд»: актёрами Ромой Евдокимовым, Эльдаром Калимулиным и Аней Богомоловой, режиссёром Никитой Власовым и художником Сашей Фатиным. Мы так хорошо сработались, что наши встречи напоминают вечера выпускников. Мы обсуждаем профессию, работу, новости.

— Можете рассказать о своих следующих проектах?

— Из будущих уже отснятых сериалов очень жду второй сезон сериала «Лихие», который выйдет этой осенью в Okko. Его снимал Юрий Быков, там прекрасный актёрский состав. Мне очень интересен сыгранный мною герой Ильяс, так что любопытно посмотреть готовую версию.

Следующей весной выйдет сериал, чье название я пока не могу озвучить. Скажу только, что его снимал режиссёр Антон Коломеец, там восемь серий и нет ни одной сцены без моего героя. То есть это не просто заглавная, а суперзаглавная роль. Скоро я полечу на Камчатку на съёмки одного проекта, детали которого пока раскрыть не могу. После того как отснимем его, я закончу съёмочный сезон на этот год и вернусь домой. Пока дальше нет интересных договорённостей.

Почему стоит смотреть сериал «Циники» — драмеди о пикапере-самоучке