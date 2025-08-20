Окко создал уникальную серию фильмов для собак

Премьерный показ проекта «Догументалки», созданного с учётом особенностей восприятия собак, пройдёт в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ 23 августа. Масштабная премьера состоится на онлайн-платформе 26 августа.

«Догументалки» не имеют ничего общего с обычными фильмами, где речь идёт о собаках, или четвероногие друзья являются главными героями. Как отметил в пресс-релизе директор по маркетингу Okko Сергей Костров, новый проект подразумевает совершенно иной, уникальный продукт: «В Okko огромная библиотека контента для любого зрителя. Фильмы и сериалы разных жанров, проекты собственного производства, мультфильмы, топовые спортивные трансляции — всё это есть в Okko. Но мы решили пойти дальше, чтобы контент был для всех — даже для ваших любимых питомцев!

Каждый короткометражный фильм был создан с учётом особенностей восприятия собак: их дихроматического зрения и остроты слуха. Авторы добавили в картины множество необычных звуков, собачьих диалогов и даже разбавили сюжет драмой, чтобы за историей было интересно следить не только собакам, но и их хозяевам.

Специально для владельцев собак авторы сделали специальный интро-эпизод «Догументалки глазами экспертов», в котором зооспециалисты из числа кинологов и ветеринаров подробно рассказали о том, как животные воспринимают звуки и визуальный контент.

На данный момент к выходу запланированы два догументальных фильма: «Шерстяной Томагавк», снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный «Властелин овец», где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом.

Также специально к старту фильмов Okko вместе с сетью зоомагазинов «Четыре Лапы» создали лимитированную коллекцию лежанок для собак, которая отлично подойдёт для совместного просмотра кино с питомцем. Лежанки можно будет приобрести в мерчшопе Okko или в сети магазинов компании. В качестве моделей, демонстрирующих все превосходства новых, удобных лежанок, выступили собаки из благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника».

