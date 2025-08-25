Что смотреть в Окко с 25 по 29 августа: главные премьеры недели

Семейные комедии, драматические фильмы, триллеры, сериалы а теперь ещё и кино для собак — в онлайн-кинотеатре Okko еженедельно выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — ужастик о серийном маньяке с Тобином Беллом «Пила X», французская драма о бизнесмене-ясновидце «Сыновья Рамзеса» и сериал для четвероногих друзей «Догументалки». Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© START

25 августа - 19 августа: «Папины дочки. Новые», 4-й сезон, новые серии

Продолжение истории об отце-одиночке и его четверых дочках. После пятнадцати лет брака Даша бросает семью и уезжает в неизвестном направлении, как когда-то поступила и её мать. Теперь её мужу Вениамину придётся одному следить за домом и их детьми. Герой вынужден разрываться между преподаванием в университете и воспитанием четверых девочек с непростыми характерами. В новом сезоне девочки узнают, что их папа тайно встречается со школьным психологом. К потенциальной мачехе они настроены враждебно и объявляют бойкот отцу. Удастся ли Венику наладить отношения с дочками?

© START

25 августа: «Сыновья Рамзеса», премьера

Французский драматический фильм режиссёра Клемана Кожитора. Главный герой по имени Рамзес, проживающий в мультикультурном парижском районе Ла-Гутт-д'Ор, за деньги предсказывает судьбу своим клиентам. Его дела идут в гору, пока в район не врывается группа беспризорников из Танжерана. Подростки начинают терроризировать местных жителей, бизнес Рамзеса тоже оказывается под угрозой. Главный герой вынужден противостоять нападкам малолетних преступников, но однажды он видит пророческое видение, которое в корне изменит его судьбу.

© Canal+

26 августа: «Догументалки», премьера

Такого на стриминговой сервисе еще не было. «Догументалки» — это уникальная серия короткометражный фильмов, созданная специально для собак. Авторы исследовали, как собаки воспринимают окружающую действительность, а также как работает их зрение и слух. Они добавили в картины множество необычных звуков и собачьих диалогов. А чтобы за историей было интересно следить и хозяевам, сюжет разбавили драмой.

Пока к выходу запланированы два догументальных фильма. «Шерстяной Томагавк», снятый в стиле классического вестерна и «Властелин овец», где главный герой — пёс пытается совладать с неуправляемым стадом.

26 августа: «Открытый брак. Акт второй», финал

Заключительная серия второго сезона о супругах Агнии и Саши, которые пережили взаимную измену и учатся заново строить свою жизнь. В предыдущих сериях Агния делает предложение о браке своему новому возлюбленному Юрию — они вовсю готовятся к свадьбе, но обоих одолевают сомнения, тем более, что Юрий не планирует жить с Агнией после свадьбы. В то же время Саша предлагает Агнии дать второй шанс их отношениям. Смогут ли супруги снова быть вместе? Развязка совсем близко.

26 августа: «Хирург», 3-я серия

Криминальный триллер о талантливом хирурге Сереге Коваленко (Сергей Гилев), которого обвинили в убийстве журналистки Марины и отправили в тюрьму. Девушка вела независимое расследование о руководителях клиники, где проводилась незаконная продажа и пересадка органов. Спустя три года Сергей бежит из тюрьмы и берёт в заложницу археолога Юлю, которая проникается сочувствием к осуждённому. Теперь герою предстоит доказать свою невиновность, но сделать это будет не просто, тем более пока за ним охотится полиция.

© Иви, Тим Филмз

29 августа: «Дыши», 3-я серия

Продолжение сериала о талантливой акушерке Лере (Марина Александрова) — известной на весь город стороннице естественных родов. К звездному доктору обращается любовница известного бизнесмена Маша, у которой врачи диагностировали тазовое предлежание плода. Девушке нужно делать кесарево сечение, но она настаивает на естественных родах. Лера соглашается ей помочь, надеясь что за это её повысят до главного врача клиники. Роды проходят с осложнениями, ребенок оказывается в реанимации. Теперь Лере грозит не только отстранение от врачебной практики, но и угрожает влиятельный бизнесмен.

29 августа: «Пила Х», премьера

Финальная часть культового фильма ужасов с Тобином Беллом в главной роли. События развиваются между второй и третьей частью франшизы, когда Джон Крамер узнаёт, что у него рак мозга и он вскоре умрёт. В отчаянии мужчина отправляется в Мексику, чтобы проветситам экспериментальную операцию по удалению опухоли за 250 тысяч долларов. Врачи уверяют, что всё прошло успешно и Джон начинает верить в чудесное исцеление. Но вскоре понимает, что попал в руки к мошенникам, его болезнь не поддается лечению. Теперь врачей-аферистов ждёт месть в стиле «Пилы» с жестокими кровавыми испытаниями.

© Lionsgate, G8 Entertainment

