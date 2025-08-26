В Okko появилась уникальная серия фильмов для собак

В онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «Догументалки». Это серия короткометражных фильмов, созданных с учётом особенностей восприятия собак. Премьера проекта состоялась 23 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ.

© Okko

Гостями премьерного показа стали джек-рассел-терьеры Милка и Грег, сиба-ину Джарвис, вельш-корги Булочка, французский бульдог Гоша, сибирская хаски Аль, йоркширские терьеры Миша и Ника, чихуахуа Леня и Жужа, метис Тутси, лабрадудль Фаня и другие.

«Догументалки» — уникальный продукт, способный заинтересовать в первую очередь именно домашних питомцев, отмечается в пресс-релизе проекта. Каждый короткометражный фильм создали с учётом особенностей восприятия собак: их дихроматического зрения и остроты слуха. Авторы добавили в картины множество необычных звуков и собачьих диалогов, а также разбавили сюжет драмой, чтобы за историей было интересно следить не только животным, но и их владельцам.

Специально для хозяев собак авторы сделали интроэпизод «Догументалки глазами экспертов», где кинологи и ветеринары подробно рассказали, как четвероногие питомцы воспринимают звуки и визуальный контент.

Сейчас в Okko можно посмотреть два «догументальных» фильма: динамичный и остросюжетный «Властелин овец», где главный герой корги пытается справиться с неуправляемым стадом, и снятый в стиле неторопливого классического вестерна «Шерстяной томагавк».

Специально к старту проекта Okko и сеть зоомагазинов «Четыре лапы» создали лимитированную коллекцию лежанок для собак, которая подойдёт для совместного просмотра кино с питомцем. Лежанки в ближайшее время станут доступны в мерчшопе Okko и в сети магазинов компании. В качестве моделей, демонстрирующих удобство лежанок, выступили собаки из благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника».

Комедийный сериал «Избранный» стартует в Okko 1 сентября