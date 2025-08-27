«Чужой: Земля»: разбираем сериал, который снят по мотивам легендарного фильма

На стриминге Hulu можно посмотреть три первых эпизода фантастического сериала «Чужой: Земля». Первый научно-фантастический фильм ужасов об инопланетном существе Чужом, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля, снял в 1979 году режиссёр Ридли Скотт. Ужастик восторженно встретили зрители и критики, он послужил началом серии фильмов, а также книг и компьютерных игр. Теперь же для фанатов хоррор-франшизы выпустили и сериал. В пугающем будущем хищные пришельцы попадают на нашу планету. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает о своих впечатлениях.

© FX Productions

Действие в сериале разворачивается в 2120 году. В безрадостном будущем вся Солнечная система поделена между пятью корпорациями: Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic, Threshold и Prodigy. Последнюю возглавляет 25-летний триллионер, техногений Бой Кавалье (Сэмюэл Бленкин). В будущем уже никого не удивишь андроидами, поэтому успешный предприниматель работает над созданием гибридов — наполовину роботов, наполовину людей. На отдалённом острове Нетландия на Земле корпорация Prodigy проводит опыты по переносу человеческого разума в синтетическое тело. Кавалье рассчитывает совершить прорыв и обогнать конкурентов. Гибриды не стареют и не умирают — так предприниматель рассчитывает победить смерть.

© FX Productions

Опыты проводятся над смертельно больными детьми, которые не дожили бы до совершеннолетия. Первый удачный эксперимент уже состоялся: онкобольная девочка Марси (Флоренс Бенсберг) успешно перенесла операцию по переносу сознания в тело робота. Теперь её зовут Венди (Сидни Чендлер) — в честь героини из цикла книг про Питера Пэна, любимых произведений Кавалье. Остров предприниматель тоже назвал в честь повестей шотландского писателя Джеймса Барри. Венди быстро бегает, умна и невероятно сильна. Фактически она сверхчеловек.

Тем временем на небоскрёб в городе Новый Сиам, где располагается офис корпорации Prodigy, падает исследовательский корабль Maginot, принадлежащий компании Weyland-Yutani. Экипаж корабля находился в экспедиции 65 лет и собирал образцы инопланетных существ в разных галактиках. На борту корабля есть хищные пришельцы — лицехваты, а также ксеноморфы, которые по неизвестным причинам смогли вырваться на свободу и разобраться со всеми членами экипажа. Выжил только андроид Морроу (Бабу Сизей). Он намерен доставить ценные образцы работодателю.

© FX Productions

Кавалье хочет разобраться, что же случилось с Maginot. Для этого он отправляет в разведку две команды: отряд спецназа с медиком Джо Хермитом (Алекс Лоутер), а также группу гибридов, в числе которых есть и Венди, во главе с андроидом-учёным Киршем (Тимоти Олифант). Венди благодаря этому заданию надеется встретиться с Джо. Он её родной брат, который был уверен, что сестра умерла много лет назад. Кирша в первую очередь интересуют ценные инопланетные образцы. Спецназовцы первыми сталкиваются с хищными инопланетянами. Венди спасает попавшему в передрягу Джо жизнь. Кирш прямо на корабле начинает изучать пришельцев и гигантские таинственные яйца, из которых в любую минуту могут вылупиться опасные особи.

«Чужой» Ридли Скотта — о будущем, в котором экипаж корабля Nostromo попал на неизученную планету и столкнулся со смертельно опасными пришельцами, вышел на экраны в 1979 году и положил начало долгоиграющей хоррор-франшизе. За почти полвека появлялись многочисленные полнометражные продолжения авторства Джеймса Кэмерона, Дэвида Финчера, Феде Альвареса и других режиссёров. Вселенная франшизы только расширялась. События первой картины развивались в 2122-м, так что новый сериал является приквелом оригинального фильма. За первый во франшизе многосерийный проект отвечает шоураннер Ноа Хоули, автор сериалов «Легион» и «Фарго». Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером.

© FX Productions

События в новом проекте «Чужой: Земля» развиваются на нашей планете. Прежде опасные пришельцы не добирались до Земли. В предыдущих фильмах зрители знакомились с беспощадным и жадным руководством компании Weyland-Yutani, теперь выясняется, что их конкуренты ничем не лучше, а социальное неравенство увеличивается. В начале XXII века человечество озабочено вопросом бессмертия и ищет ответы в других галактиках. Хоули следует канону, заданному Скоттом, и рисует портрет ретрофутуристического мира: все компьютеры здесь стационарные и неплоские, мобильными телефонами и ноутбуками никто не пользуется, словно бы развитие человечества остановилось где-то в середине XX века.

Поклонники франшизы могут спать спокойно — Хоули отдаёт дань уважения оригинальным фильмам, а потому не пытается придумать ничего кардинально нового. Шоураннер даже повторяет отдельные сцены из «Чужого». Первый эпизод сериала — пробуждение от криосна экипажа корабля, только не Nostromo, а Maginot. Внешний вид пришельцев тоже не поменялся: лицехваты напоминают крайне опасных скорпионов, ксеноморфы с человеческий рост, двуногие, прямоходящие, с прочным экзоскелетом, зубастые, с ярко выраженной затылочной частью головы, могут испускать кислоту. Хотя повествование переместилось на Землю, первые эпизоды в основном развиваются в замкнутых пространствах корабля. Две команды, людей и гибридов, изучают судно, а за очередным поворотом их легко может встретить хищный пришелец. «Чужой: Земля» может похвастать несколькими эффектными сценами схваток людей и инопланетян, а напряжение в кадре создают темнота и неизвестность. Никто точно не может сказать, сколько тварей на судне.

© FX Productions

Первые серии являются длинной экспозицией: зрители знакомятся с миром будущего и многочисленными персонажами. Пока в нескольких сюжетных линиях можно и запутаться. Кирш исследует яйца инопланетян и может устроить большую беду. Кавалье наблюдает за действиями подопечных на космическом корабле. Джо и Венди знакомятся и пытаются стать семьёй. События развиваются неспешно, особенно в сравнении с прошлогодним фантастическим хоррором «Чужой: Ромул», в котором ставка была сделана на динамичные сцены. Зато Хоули нетривиально рассуждает об искусственном интеллекте и человечности. Когда люди превращаются в роботов? Сознание определяет вид или тело? Как и персонажи другого фильма Ридли Скотта, «Бегущий по лезвию», в сериале некоторые герои сами не до конца понимают, кто же они.

«Чужой: Земля» едва ли разочарует поклонников легендарной хоррор-франшизы, но может и не порадовать. Это знакомый тематически и стилистически сериал, но с новыми персонажами и с необычными локациями. Но, возможно, это главный минус проекта, смелости Хоули отчётливо не хватает, ничего принципиально нового осторожный автор не решается придумать. Интриг в сюжете достаточно, но медленный ритм может отпугнуть многих зрителей. Да и экшен-сцен на каждый эпизод катастрофически мало. Вполне возможно, что «Чужому» органичнее формат полного метра.

