Аронова станет математичкой, Прилучный — виноделом: главные сериалы сентября

Мария Аронова перевоплотилась в строгую учительницу в комедии «Олдскул», а Павел Прилучный сыграл столичного топ-менеджера, который стал виноделом в лирической истории «Виноград». Псевдодокументальный ситком «Газета» с Доналом Глисоном от создателей «Офиса» расскажет о редакции провинциального издания, а в драме «Задание» Марк Руффало будет бороться с преступниками. «Рамблер» отобрал самые интересные сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в сентябре.

© START

Кадр из фильма «Олдскул»

«Олдскул»

В комедии про учителя старой закалки под названием «Олдскул» сыграла Мария Аронова. За эту роль она получила награду как «Лучшая актриса» фестиваля «Пилот» 2025 года. Героине Ароновой предстоит налаживать связь с подростками и учиться новому у современных технологий.

Мария Трифонова — «олдскульная» математичка с титулом последнего «Учителя года СССР». У неё в классе всегда строгая атмосфера — тишина и «двойные листочки» на контрольных. Ученики не используют гаджеты и боятся издавать громкие звуки.

Но однажды она переходит на работу в элитную школу, где учатся дети богатых людей. Её цель — наладить отношения с внучкой, которую она много лет не видела из-за непростых отношений с собственной дочерью. Неудивительно, что в новой школе Трифонова чувствует себя неуютно и неловко: её новые коллеги ведут себя совсем иначе, преподаватели вовсю используют гаджеты, а к каждому ученику нужен особый, аккуратный подход. Героине придётся самой учиться новому и пытаться проявлять гибкость в отношениях с другими.

В сериале также снялись Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова и другие.

Сериал выйдет 1 сентября на Start, Premier.

«Виноград»

Многоликий Павел Прилучный появится на экранах в лирической комедии «Виноград».

Он сыграл менеджера по имени Егор, который переехал из Анапы в Москву и сделал успешную карьеру, — мужчина по праву считает себя состоявшимся. У него высокая должность в престижной фирме, большая зарплата и любящие родственники. Правда, всё это Егор обрёл благодаря тестю — именно тот разглядел в герое что-то особенное и сделал его своим протеже. С течением времени их отношения охладились: тесть терпит Егора только ради дочери и внука.

Но когда Егор изменяет супруге с новой коллегой, тесть мгновенно узнаёт об этом и рассказывает про интрижку дочери. Главный герой сразу теряет всё: работу, семью, друзей, сбережения. Впрочем, после этого Егор неожиданно становится владельцем виноградников в родной Анапе. Но эти угодья — убыточные, а мужчина ничего не знает о виноделии. Тем не менее он возвращается на родину спустя 20 лет и начинает новый бизнес, а заодно разбирается в себе и пытается вернуть любовь.

© «Студия Чеховъ», KION

«Самым сложным, наверное, было научиться играть в гольф, ведь мой герой — гольфист. Я потратил очень много времени, чтобы освоить азы. Сначала игра меня совсем не увлекала, а потом затянула», — поделился впечатлениями от съёмок Прилучный. Его слова приводит пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Главные роли в проекте также сыграли Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.

Премьера состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатре Kion.

«Газета»

Псевдодокументальный ситком «Газета», который представляет собой спин-офф культового сериала «Офис», расскажет о коллективе непопулярного печатного издания.

Действие сериала будет происходить в Огайо на Среднем Западе США, в офисе провинциальной газеты. В центре внимания окажется редакция, сотрудники которой попытаются найти выход из кризиса. Зрителей ждут абсурдные ситуации, своеобразный юмор и узнаваемые типажи.

© Peacock

Создателями «Газеты» стали авторы «Офиса» — в частности, Грег Дэниелс. Главные роли исполнили Донал Глисон, Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг и другие.

Проект представят 4 сентября на Peacock.

«Задание»

Марк Руффало снова сыграет стража порядка — на этот раз агента ФБР в криминальной драме «Задание». По сюжету сериала агент ФБР Том должен разобраться с ограблениями наркопритонов в рабочем районе в Филадельфии. Он руководит оперативной группой и в процессе расследования понимает, что основным подозреваемым становится обычный законопослушный семьянин. Том вынужден лавировать между законодательством, моралью и личным чутьём.

© HBO

В проекте снимались Джейми Макшейн, Эмилия Джонс, Оуэн Тиг и другие.

Сериал выйдет 7 сентября на HBO.

«Девушка моего сына»

Робин Райт и Оливия Кук снялись в психологическом триллере «Девушка моего сына» по мотивам романа Мишель Фрэнсис. История рассказывает об отношениях, манипуляциях, алчности и борьбе за власть.

Главная героиня Лора построила идеальную карьеру, отношения с любящим мужчиной, и вместе они воспитали единственного сына Дэниела. Но безупречный мир женщины рушится, когда Дэниел начинает отношения с девушкой по имени Черри, а затем знакомит её с родителями.

© Amazon Prime Video

При первой же встрече Лора понимает, что амбициозная Черри не так проста, как кажется. Женщина уверена: избранница сына что-то скрывает. Лора готова на всё, чтобы вывести Черри на чистую воду, и решается на поступок, который изменит жизнь каждого в семье.

В сериале также снялись Лори Дэвидсон, Анна Ченселлор, Бен Уиггинс и другие.

Проект выйдет 10 сентября на Amazon Prime Video.

«Лихие. Глава вторая»

Местом действия продолжения криминальной саги «Лихие» постановщика Юрия Быкова под названием «Лихие. Глава вторая» станет Москва.

История будет прямым продолжением первой «главы». Авторы проекта обещают зрителям захватывающие драматические сюжеты, сильных женских персонажей, а также насыщенный экшен.

© Продюсерская компания «Среда»

Главные герои Павел и Женя отправятся в «командировку» в Москву по желанию Юры. Им предстоит подстраховать Джема, у которого намечаются разногласия со столичным вором Тунгусом.

Путешествие в Москву станет для мужчин настоящим испытанием. Им придётся разбираться с вызовами в профессии и личной жизни, одновременно адаптируясь к новым нелегальным реалиям.

«Окончание первой главы — это не точка, а многоточие. Вторая глава — это новые события с теми же героями», — поясняет Юрий Быков, которого цитирует Okko.

Сериал выйдет 11 сентября на Okko.

Актёр Аскар Ильясов: «После такого можно не сниматься в постельных сценах»