11 сентября выйдет вторая глава сериала «Лихие» режиссёра Юрия Быкова

Уже скоро в онлайн-кинотеатрах Okko и START выйдет продолжение криминальной драмы «Лихие» от продюсерской компании «Среда». Вторую главу также снял режиссёр Юрий Быков. Большинство актёров из первой части снялись и во второй.

© Okko, «Среда»

Зритель вновь увидит героев Егора Кенжаметова (Женька), Артёма Быстрова (Павел), Анны Завтур (Лиза), Полины Максимовой (Лиза в наши дни), Евгения Ткачука (Женя в наши дни), Филиппа Янковского (Тунгус), Елены Николаевой (Лена) и многих других. На экранах появится и сам режиссёр проекта Юрий Быков. Он сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актёров.

Во второй части действие в «Лихих» переместится в Москву. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждут захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

Творческая команда второй части осталась прежней: оператор-постановщик Глеб Вавилов, автор сценария Олег Маловичко, художник-постановщик Никита Трубецкой, композитор Райан Оттер. Продюсерами выступили Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Мухарам Кабулова.

