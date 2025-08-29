От «Вегетации» до «Полураспада»: Okko провёл презентацию новых проектов

28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация Okko-2025. Генеральный директор Сергей Шишкин, генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров, руководитель спортивного направления Олег Манжа и маскот детского профиля БубOkko поделились планами, представили новые проекты и рассказали о результатах работы за два года.

© Okko

За прошедшие два года число подписчиков Okko выросло в 2,4 раза, указано в пресс-релизе мероприятия. Смотрение увеличилось почти в 4,5 раза. Аудитория спортивных трансляций за два года выросла в 8,5 раза. Матчи Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира по футболу посмотрели более 3,5 миллиона уникальных пользователей.

В ходе презентации были представлены фантастические сериалы режиссёра Максима Свешникова «Вегетация» по одноимённому бестселлеру Алексея Иванова и «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике», указано в пресс-релизе Okko. Кроме того, онлайн-кинотеатр анонсировал «Полураспад», первый масштабный исторический проект о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне, и анимационный сериал «Манюня», продолжающий знаковую франшизу для всей семьи.

© Okko

Кадр со съёмок сериала «Вегетация»

Также стали известны даты премьер продолжений флагманских проектов, которые выйдут в ближайшее время. «Лихие. Глава 2» стартует 11 сентября. «Постучись в мою дверь в Москве 2» будет доступен с 20 октября. Продолжение сказочного детектива «Волшебный участок» подписчики Okko смогут увидеть в ноябре.

Онлайн-кинотеатр анонсировал продолжение таких знаковых оригинальных сериалов сервиса, как «Трасса», «Мамонты», «Секс. До и после», «Улица Шекспира», «Гипнозис», «Ира», «Охотники за призраком» и «Чёрное облако». В числе детективных проектов было представлено продолжение франшизы «Чикатило». Сериал получит сразу два сиквела — «След Чикатило» и «Кровь Чикатило». Помимо этого, Okko анонсировал такие детективные сериалы, как «Буровая», «Похищение», «Чёрная графиня», «Свора», «Община» и сериал — победитель конкурса шоураннеров «Пять пилотов для Okko» «Как приручить лису», который выйдет уже в этом году.

В линейке драматических проектов онлайн-кинотеатр презентовал «Маяк», «Враги», «Большая фарма», «Фейк», «Уголёк» и «Длинный протокол». В число индустриальных драм вошли дебютный сериал хореографа Мигеля «Искусство падения», который будет представлен в конкурсной программе фестиваля «Новый сезон», а также сериалы «На льду» и «Джайв».

На презентации было представлено много комедийных новинок. В их числе — первое в линейке оригинального контента инклюзивное драмеди «Встать на ноги», отобранное в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и проект «Второе дыхание» с Александром Палем в главной роли. Онлайн-кинотеатр также показал фрагменты будущих комедий «ОПГ», «Слепой», «Тётка», «Карта желаний», «Канск». Также были заявлены комедийные проекты «Чат», «Хай, систерс», «Жизнь заново» и «Профессиональный сосед», работа над которыми ведётся совместно с телеканалом ТНТ.

Среди проектов о любви и отношениях были представлены «Любовь. До и после», который расширяет вселенную режиссёрского дебюта Дарьи Мороз, адаптация знакового турецкого сериала «Чёрная любовь» и третий сезон зрительского хита «Открытый брак».

© Okko

Okko продолжает работать над полнометражным контентом. Онлайн-кинотеатр анонсировал масштабные проекты, созданные при его участии: «Лукоморье», «Царевна Несмеяна» и «Волчок», который выйдет в кинопрокат 4 декабря. Кроме того, сервис продолжит развивать линейку документальных проектов, раскрывающих вселенные оригинальных художественных сериалов. В их числе — «Общак. Главная ОПГ России» («Лихие. Глава 2»), «Русские народные. Вся правда о сказках» (ко второму сезону сериала «Волшебный участок»), «История русского секса» (к продолжению альманаха «Секс. До и после»), «Солдаты полураспада» (к исторической драме «Полураспад»), а также проекты, темы которых актуальны для жителей России, например «Горбушка. Сердце русского рока», «Гагарин. После космоса», «Секты. Во власти культа» и многие другие.

В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы онлайн-кинотеатр запустил канал «Okko.Герои». Совместно с Первым каналом уже были показаны такие проекты, как «История любви Советского Союза» и «Государь», а также анонсированы будущие совместно созданные сериалы «Освободители», «Центурия» и «10 историй о любви и смерти». Также были представлены художественные и документальные патриотические сериалы «Вспышка», «Дуэль Мосина», «Свои дети», специальный эпизод проекта «Герои неизвестных войн» и полнометражная картина «Первым по минному полю» — история военного священника Михаила Васильева, 26 лет работавшего в горячих точках.

Сергей Шишкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, отметил, что Okko позиционирует себя как «Лига чемпионов оригинального контента». Более 70% пользователей смотрят оригинальные сериалы Okko, а за два года доля зрителей оригинального контента выросла в 1,5 раза. Оригинальные проекты Okko регулярно получают высшие награды в престижных индустриальных премиях и фестивалях.

© Okko

Ещё одним масштабным запуском онлайн-кинотеатра станет круглосуточный детский канал «БубOkko ТВ», который начнёт работать в сервисе 1 сентября. На «БубOkko ТВ» можно будет смотреть популярные фильмы, мультфильмы и образовательные проекты для детей и всей семьи. По данным Okko, в детском профиле аудитория за два года увеличилась в 3,5 раза, а общее время, которое проводят в Okko дети, выросло в 8 раз, в том числе и потому, что сервис запустил игры и развивающие квизы. При этом ребёнок может самостоятельно включать свой профиль, а профиль родителя защищён паролем.

Также Okko продолжает активно внедрять искусственный интеллект в сервис. Продвинутая рекомендательная система помогает зрителям подбирать фильмы «под настроение» и смотреть персонализированный контент. Это позволяет сконцентрироваться на просмотре, не тратя время на поиск.

11 сентября выйдет вторая глава сериала «Лихие» режиссёра Юрия Быкова